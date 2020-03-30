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Власти хотят отложить обязательную предустановку отечественного ПО

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Минпромторг России призывал ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию. В частности, ведомство предлагает правительству Михаила Мишустина отложить введение обязательной предустановки отечественного ПО на поставляемые в страну смартфоны. Данная мера была одобрена Владимиром Путиным в декабре 2019 г. и вступает в силу с июля 2020 г.

Обязательную предустановку российского ПО могут отложить

Минпромторг России предложил отложить обязательную предустановку российского программного обеспечение на электронную и бытовую технику. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Дениса Мантурова премьер-министру Михаилу Мишустину. Ведомство считает необходимым ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию потребительского рынка в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно нынешним планам российских властей, с 1 июля 2020 г. на смартфоны должны предустанавливаться отечественные поисковые системы, браузеры, картографическое и навигационное ПО. С 1 июля 2021 г. – приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы. При этом добавляется обязательная предустановка российского ПО на компьютеры и ноутбуки. С 1 июля 2022 г. в перечень обязательных к предустановке добавляются программы, обеспечивающие аудиовизуальный сервис, а также предоставляющие бесплатный доступ к просмотру общероссийских обязательных общедоступных теле- или радиоканалов.

Помимо введения обязательной предустановки российского ПО, Минпромторг считает необходимым отложить экологические и утилизационные сборы.

«Ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию <...> Отложить экологические и утилизационные сборы. Не распространять расширенную ответственность производителя (РОП) на операторов потребительского рынка», – цитирует фрагмент письма ТАСС.

Также, отмечает информагентство, при возможном введении карантина предлагается сохранить работу всей продуктовой розницы, в том числе несетевой, а работу общепита перевести в режим доставки или работы навынос. Кроме того, в письме предлагается освободить малую торговлю и общепит от всех административных мер, в том числе не вводить никаких новых требований и ограничений для нестационарной и мобильной торговли.

«Закон против Apple»

Напомним, что закон, обязывающий производителей электронной и бытовой техники, ввозимой в Россию, устанавливать на них отечественное ПО, Президент России Владимир Путин подписал в начале декабря 2019 г. В интернете и СМИ он получил неформальное название «закон против Apple», поскольку эта американская компания известна своим отрицательным отношением к модификациям своих гаджетов, в том числе в плане программного обеспечения. Новый закон ставит под угрозу ее дальнейшей присутствие на российском рынке. Однако, по мнению Мантурова, уход Apple из России по причине принятия нового закона невыгоден для нее и маловероятен. Сама Apple официальные комментарии по данному вопросу не дает.

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В России предложили повременить с обязательной предустановкой отечественного софта на смартфоны

В конце декабря 2019 г. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила привлекать российских разработчиков ПО к ответственности за низкое качество их продукции. В состав ассоциации входит множество крупных компаний с мировым именем, работающих на российском рынке. В их числе – Apple, LG, Philips, Samsung и др.

Одной из первых о готовности предустанавливать российское ПО на свои гаджеты объявила южнокорейская корпорация Samsung. У компании уже есть подобный опыт – на ее устройствах можно встретить клиент электронной почты Mail.ru и приложение «Яндекса» для поиска в интернете.

Позже к Samsung присоединились и другие производители ПК и смартфонов. В частности, в феврале 2020 г. РБК сообщал о согласии китайских Huawei и Xiaomi исполнять требования нового закона. При этом Производители и продавцы техники хотят переложить ответственность за нестабильно работающее российское ПО, предустановленное на гаджеты и телевизоры. Они не готовы быть виноватыми перед потребителями за чужой некачественный софт.

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