Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка

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Сбербанк по итогам сложного двухступенчатого конкурса на сотни миллионов выбрал в качестве мониторинговой ИТ-системы решение «Ключ-астром» из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи, отказав продукту американской Cisco. При этом «Ключ-астром» также базируется на технологиях американской компании, но она заблаговременно пошла на «беспрецедентные шаги», позволившие локализовать ее продукт в России.

ПО из реестра вместо софта из США

Как выяснил CNews, Сбербанк в качестве системы мониторинга производительности своих ИТ-приложений (Application performance monitoring, APM) внедрит продукт из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи — «Ключ-астром» московской фирмы «Рускомтехнологии». В финале тематического тендера банка с начальной ценой договора в 919 млн руб. эта APM-система обошла решение компании AppDynamics, которая в начале 2017 г. была куплена американской Cisco.

На конкурс, запущенный госзаказчиком 11 ноября 2019 г., было подано пять заявок. «Ключ-астром» банку предложила «Ланит-интеграция», AppDynamics — ООО «КФИ рус». Конкуренцию им пытались составить ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» (структура IBM), ООО «Корис» и АО «Техносервъ А/С». Предложенные ими решения в документах на сайте госзакупок не указаны. Впрочем, все эти три заявки в любом случае были отклонены и во втором этапе тендера участия не принимали.

По итогам конкурса Сбербанк решил подписать соглашения с «дочкой» «Ланита» на общую сумму в 768,4 млн руб. Из них 531 млн руб. заложен на приобретение лицензий, в 25 млн руб. оценено внедрение, а 212,4 млн руб. зарезервировано на техподдержку. При этом основной лицензионный договор предполагает тестовое безвозмездное использование программ в течение внедрения ПО, но не более одного года.

Откуда родом «Ключ-астром»

В процессе подготовки материла CNews столкнулся с тем фактом, что на рынке распространено мнение, будто «Ключ-астром» — это клон APM-системы американской компании Dynatrace.

На момент выхода публикации в Сбербанке прокомментировать это мнение не смогли.

Сбербанк за 768 млн руб. внедрит систему из Реестра отечественного ПО

Руководитель отдела управления ИТ-услугами «Ланит-интеграции» Максим Гречнев сообщил CNews, что при выборе технического решения для Сбербанка компания ориентировалась в первую очередь на потребности заказчика и учитывали масштаб его инфраструктуры.

«Мы понимали, что для высоконагруженных систем Сбербанка система мониторинга должна хорошо масштабироваться под высокие нагрузки, поэтому остановились на решении “Ключ-астром”, — говорит он. — Для нас не секрет, что “Ключ-астром” построен на базе технологической платформы Dynatrace, которая по отчетам международных рейтингов является признанным лидером в сегменте Application Performance Monitoring. Наоборот, мы рассматриваем это как очень правильный и разумный шаг сотрудничества между двумя вендорами».





Управляющий партнер ООО «Перфоманс эксперт» (компания выступает мастер-партнером Dynatrace в России, играющим роль локального офиса вендора) Игорь Хомков в разговоре с CNews также не стал отрицать, что в качестве технологической базы (движка) «Ключ-астром» использует модули APM-решения Dynatrace. «И Dynatrace данное партнерство активно поддерживает и продвигает», — подчеркнул он.



По его словам американская компания еще в 2015 г. предоставила «Перфомансу» доступ к своему ПО, разрешив его модификацию и разработку программных модулей, позволив тем самым локализовать продукт в России.

В Реестре отечественного ПО новая версия решения под маркой «Ключ-астром» была зарегистрирована в июле 2017 г. Основанием для регистрации явилось свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) о регистрации программы для ЭВМ. Непосредственными авторами ПО в нем указаны сам Хомков, а также Ирина Мартынишина и Иван Кулешов.

Что же касается правообладателя продукта — компании «Рускомтехнологии», то как поясняет Хомков, это отдельное юрлицо, созданное специально для разработки и продвижения российского APM-решения. «В перспективе продукт выделится в отдельную технологическую ветку предоставив российским заказчикам с одной стороны гарантии от санкционных рисков, а с другой — возможность использовать передовые инновации мировых рынков, — заверяет Хомков. — К сожалению большие вендоры, такие как Splunk, Service Now, Microsoft неохотно идут на подобное партнерство. Но в случае узкоспециализированных инновационных компаний можно сказать, что интерес к российскому рынку двигает их на беспрецедентные шаги в плане того чтобы российский рынок становился ближе».

Отметим также, что по словам Игоря Хомкова, накануне рассматриваемого тендера банк в течение года тестировал решение в рамках пилотных проектов, а затем еще раз — в ходе официального тестирования согласно условиям конкурса. «Мы очень рады что именно технологические особенности продукта стали причиной выбора решения для банка, — заключает Хомков. — Это позволит нам развивать продукт под потребности рынка и в частности под потребности одного из самых больших закакзчиков на этом рынке».

Что именно закупается

В техзадании тендера говорится, что закупаемая система мониторинга производительности приложений должна включать три компонента. Первый из них касается мониторинга «цифрового опыта» (Digital Experience Monitoring, DEM) — контроля доступности и производительности приложения с точки зрения опыта конечного пользователя.

Второй компонент связан с обнаружением приложений, отслеживанием и диагностикой (Application discovery, tracing and diagnostics, ADTD,): автообнаружением и визуализацией топологии приложения, профилированием пользовательских транзакций, детальным мониторингом на уровне компонентов приложения.

Третий элемент описан как искусственный интеллект для ITOps (Artificial Intelligence for ITOps, AIOps) — «автоматическое построение базовых линий, обнаружение аномалий, быстрое определение корневых причин отклонений».

Представители Сбербанка ранее рассказали CNews, что «внедрение APM позволит: уменьшить стоимость ошибок допускаемых на этапе проектирования и разработки приложений, оптимизировать утилизацию аппаратного обеспечения, совершить качественный скачок в повышении уровня сервиса приложений и бизнес-процессов».

На сайте «Рускомтехнологий», суть решений этого класса описывается следующим образом. «Основная функция APM — это увидеть сервис глазами конечного пользователя. Имея данные о работе конечного пользователя, мы можем не только осуществлять мониторинг, но и выстроить систему управления производительностью, установив соответствующие соглашения об уровне обслуживания между бизнесом и ИТ. В этом случае терминология APM уже трактуется как Application Performance Management (управление производительностью приложений)», — отмечают разработчики.

Несколько фактов о «Рускомтехнологиях» и «Перфоманс эксперте»

По данным ЕГРЮЛ ООО «Рускомтехнологии» было зарегистрировано в Москве 30 сентября 2014 г. На данный момент соучредителями в равных долях выступают Игорь Хомков и вышеупомянутый Иван Кулешов, соавтор «Ключ-астрома». В предыдущие годы в число соучредителей входил и третий соавтор — Ирина Мартынишина.

Гендиректором организации заявлен Кулешов. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2018 г. компания продемонстрировала выручку в 590 тыс. руб. с падением на 43% по сравнению с предыдущим годом при чистой прибыли в 138 тыс. руб. Какие-либо госконтракты компании в базе «Контур.фокуса» не фигурируют. Среди партнеров, помимо «Ланита», на сайте компании отмечен интегратор IBS.

Что же касается ООО «Перфоманс эксперт», то оно было зарегистрировано в Москве 13 апреля 2015 г. Игорь Хомков является его стопроцентным учредителем. Гендиректором заявлен Владимир Тихонов. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2018 г. компания продемонстрировала выручку в 60,7 млн руб. с ростом на 127% по сравнению с предыдущим годом при чистой прибыли в 26 тыс. руб.

В базе «Контур.фокуса» имеются сведения о двух госконтрактах организации на общую сумму в 28,3 млн руб. — оба с «Ростелекомом».