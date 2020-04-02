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Mail.ru и Сбербанк купили сервис экспресс-доставки «Самокат»

Бизнес Инвестиции и M&A Ритейл Техника
, Текст: Владимир Бахур
Сервис быстрой доставки продуктов «Самокат», работающий по модели dark store, уступил 75,6% долю совместному предприятию Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и еды. Предполагается тесная интеграция сервиса в инфраструктуру СП О2О.

Интеграция экспресс-доставки

О2О, совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и фудтеха, анонсировало выкуп 75,6% доли финансовых инвесторов сервиса «Самокат» для экспресс-доставки продуктов и товаров для дома.

Сегодня стороны официально объявили о подписании обязывающей документации по инвестициям. После одобрения сделки со стороны ФАС России, которое ожидается до конца первого полугодия 2020 г, О2О получит контроль в «Самокате». Далее планируется тесная интеграция сервиса с экосистемами Mail.ru Group и Сбербанка.

Экспресс-доставка по модели dark store

Сервис «Самокат» для экспресс-доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом был основан в 2018 г. бывшим топ-менеджером «Магнита» Вячеславом Бочаровым и бывшим вице-президентом по инновациям в Yota Родионом Шишковым.

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Сервис экспресс-доставки «Самокат»

В июле 2019 г. РБК сообщал о том, что девелопер ПИК через свою дочку «ПИК инновации» стал совладельцем «Самоката» путем выкупа 27% доли в кипрской Roboretail, которой через ООО «Умный ритейл» принадлежит сервис.

Особенностью экспресс-сервиса «Самокат» является применение модели dark store, по которой экспресс-доставка осуществляется из складов, ориентированных только на мобильные онлайн-заказы. Благодаря этому «Самокат» привозит заказ за 15-30 минут, при этом доставка осуществляется бесплатно. Сервис работает в Санкт-Петербурге и Москве с 8:00 до 23:00.

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Интерфейс сайта сервиса «Самокат»

Изначально сервис был запущен в Санкт-Петербурге. Сейчас в распоряжении «Самоката» 140 складов в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис обеспечивает экспресс-доставку более 600 тыс. заказов в месяц.

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Интерфейс сервиса «Самокат» в мобильном приложении

Мобильная интернет-витрина «Самоката» предлагает более 2,5 тыс. различных товаров. В их число входит продукция известных брендов и товары собственной одноименной марки, при этом в ряде категорий объем продаж бренда «Самокат» достигает половины. Приложение «Самоката» доступно в App Store и Google Play.

В начале 2020 г. «Самокат» начал сотрудничество с фудтех-сервисом Delivery Club, который также входит в СП Mail.ru Group и Сбербанка. В рамках сотрудничества «Самокат» обеспечивает доставку продуктовых заказов и различных бытовых мелочей.

Дальнейшие перспективы «Самоката»

Согласно условиям сделки, основатели и менеджмент «Самоката» останутся совладельцами сервиса в статусе миноритарных держателей пакетов.

После завершения сделки предполагается тесная интеграция «Самоката» в экосистемы Cбербанка и Mail.ru Group. Сервис получит возможность использовать технологические и операционные наработки партнеров. Он также сможет интегрироваться с другими бизнесами совместной платформы Cбербанка и Mail.ru Group.



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