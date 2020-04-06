Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств

Владимир Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к Порталу госуслуг, а также к сайтам с дистанционным обучением и дистанционным заказом лекарств. Ранее Минкомсвязи уже начало отработку соответствующего пилотного проекта, включая также популярные российские соцсети и интернет-магазины.

Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам

Президент России Владимир Путин дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину обеспечить бесплатный доступ граждан к российским интернет-ресурсам. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено до 10 апреля 2020 г., в его реализации будут участвовать информационно-телекоммуникационные компании. В числе ресурсов, к которым следует предоставлять бесплатный доступ, относятся ресурсы для получения государственных услуг, дистанционного обучения и дистанционного заказа лекарственных препаратов.

Как Путин давал поручение о социально-значимых сайтах

Впервые Путин высказал инициативу об обеспечении бесплатного доступа к набору социально-значимых сайтов высказал в своем послании Федеральному собранию 15 января 2020 г. Этот проект получил название «Доступный интернет».

Владимир Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к Порталу госуслуг и к сайтам с дистанционным обучением и дистанционным заказом лекарств

Занимавший тогда пост министра связи Константин Носков обещал, что с 1 марта 2020 г. плата за доступ к Порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти взиматься не будет. В том числе доступ к ним будет возможен и при нулевом балансе.

Однако к 1 марта этот проект не удалось реализовать, в том числе до сих пор нет соответствующих изменений в нормативной базе. Лишь недавно Минкомсвязи выложило на общественное обсуждение проект соответствующих изменений в Закон «О связи».

Законопроект о бесплатных интернет-сайтах

Предполагается создание Реестра общественных и государственных сайтов, который будет функционировать с помощью специальной информационной системы. Оператора этой системы определит Правительство, а порядок взаимодействия интернет-провайдеров с этой системой определит Правительство.

Также Минкомсвязи должно создать общественный совет, который будет готовить предложения по содержанию данного Реестра. Не менее 30% от состава данной организации должны составлять представители автономной некоммерческой организации, на которую возложены функции по мониторингу развития цифровой экономики и цифровых технологий и формированию прогнозов развития цифровой экономики. Возможно, речь идет об АНО «Аналитический центр при Правительстве».

Доступ к сайтам из указанного реестра должен предоставляться бесплатно, в том числе при использовании абонентом программного обеспечения на компьютере, смартфоне или планшете. Качество таких услуг не должно уступать качеству оказания платных услуг доступа в интернет.

Доступ не должен будет прекращаться при нулевом балансе у абонента. Но абонент должен иметь действующий договор с оператором. Также он с помощью «Единой системы идентификации и аутентификации» (ЕСИА) должен идентифицироваться как гражданин России.

Пилотный проект

1 апреля 2020 г. нынешний министр связи Максут Шадаев доложил Владимиру Путину о запуске «пилотной зоны» по отработке проекта «Доступный интернет». В нем участвует пять крупных провайдеров, «покрывающих 70% домохозяйств в России».

В рамках пилота бесплатный доступ будет предоставляться к 370 сайтам из 18 базовых категорий. Их совокупная ежемесячная аудитория составляет 50 млн человек. В этот список вошли «популярные российские социальные сети и сообщества по интересам», поисковые сервисы, сервисы электронной почты и мессенджеры, новостные сайты, а также «востребованные ресурсы» в области образования, медицины, культуры, спорта, науки, популярные сайты госорганов и сайты оказания госуслуг.

Кроме того, в список вошли крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке, электронные финансовые и банковские сервисы. Точный список сайтов и провайдеров, участвующих в пилоте, Шадаев раскрывать не стал.

Мнения экспертов

Автор Telegram-канала «Зателеком» Михаил Климарев сомневается, что обозначенные требования можно будет реализовать. «В условиях возросшей нагрузки на сети провайдеров остается непонятно, как будет исполняться это поручение, но самое главное – кто и когда будет реализовать доступ к «бесплатным ресурсам», - говорит Климарев. - «Часть персонала находится на «нерабочих днях» или на удаленной работе – а исполнение решения требует тщательной проработки, настройки тарифных планов, проектирования новой инфраструктуры и бизнес-процессов».

Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин полагает, что все будет зависеть от трактовки провайдерами этих требований и состава реестра общедоступных сайтов. «Провайдеры могут сделать бесплатным доступ только для тех абонентов, которые уже оплачивают доступ в интернет, - говорит Кулин. – Кроме того, сделать бесплатным доступ к Порталу госуслуг не сложно. А вот сделать бесплатным доступ к видео и социальной сети «Вконтакте» труднее».