CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

В наши удивительные времена, когда улицы пусты, мероприятия запрещены, а граждане вместо офисов сидят в своих квартирах, CNews продолжает работать.

Для сохранения здоровья участников конференций CNews переводит свои мероприятия на самые актуальные темы в онлайн-формат.

Онлайн-конференции CNews, которые пройдут в ближайшее время:

ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития

Информационная безопасность в новых условиях

HR-технологии в новых условиях

ИТ в промышленности: переход к цифровому производству

Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике

Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт

Цифровая трансформация в новых условиях

E-commerce и новый кризис: время новых возможностей

Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях

Функциональность трансляций дает возможность участникам конференций не только обмениваться опытом с коллегами и видеть презентации спикеров, но и задавать вопросы в прямом эфире.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-конференции можно, перейдя по ссылке с ее названием.

Подав заявку на странице конференции, дождитесь, когда организаторы подтвердят участие и отправят вам письмо с инструкцией и паролем для подключения к трансляции.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость 5000 руб. за одного участника.

Для всех остальных участие бесплатное в случае подтверждения от организаторов.

Список онлайн-мероприятий будет дополняться.

Пожалуйста, присылайте ваши предложения по темам, которые вы считаете актуальными.

Контакты - events@cnews.ru.