CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация
В наши удивительные времена, когда улицы пусты, мероприятия запрещены, а граждане вместо офисов сидят в своих квартирах, CNews продолжает работать.
Для сохранения здоровья участников конференций CNews переводит свои мероприятия на самые актуальные темы в онлайн-формат.
Онлайн-конференции CNews, которые пройдут в ближайшее время:
ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития
Информационная безопасность в новых условиях
HR-технологии в новых условиях
ИТ в промышленности: переход к цифровому производству
Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике
Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт
Цифровая трансформация в новых условиях
E-commerce и новый кризис: время новых возможностей
Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях
Функциональность трансляций дает возможность участникам конференций не только обмениваться опытом с коллегами и видеть презентации спикеров, но и задавать вопросы в прямом эфире.
Зарегистрироваться для участия в онлайн-конференции можно, перейдя по ссылке с ее названием.
Подав заявку на странице конференции, дождитесь, когда организаторы подтвердят участие и отправят вам письмо с инструкцией и паролем для подключения к трансляции.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость 5000 руб. за одного участника.
Для всех остальных участие бесплатное в случае подтверждения от организаторов.
Список онлайн-мероприятий будет дополняться.
Пожалуйста, присылайте ваши предложения по темам, которые вы считаете актуальными.
Контакты - events@cnews.ru.