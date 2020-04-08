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Ветеран Минкомсвязи стал заместителем министра

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Новым заместителем министра связи назначен Андрей Черненко. Ранее в период с 2012 по 2019 гг. он уже занимал должности советника министра и директора департамента в структуре Минкомсвязи.

Возвращение в министерство

Как и прогнозировал CNews, новым заместителем министра связи Максута Шадаева назначен Андрей Черненко. Распоряжение Правительства о назначении №900-р было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 апреля 2020 г. CNews имел возможность ознакомиться с копией документа.

Впервые Андрей Черненко пришел в Минкомсвязи в 2012 г. Тогда он работал в должности советника Николая Никифорова, занимавшего в то время пост министра связи. Затем Черненко возглавлял департамент проектов по информатизации министерства, а также занимал пост директора нового департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи.

После назначения Максута Шадаева новым министром связи Андрей Черненко вернулся в Минкомсвязи и с февраля 2020 г. до нынешнего назначения занимал должность советника министра.

Трудовая биография Андрея Черненко

Андрей Черненко родился 21 июня 1978 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по специальности «инженер-системотехник». В 1998 г. начал работать в Миграционной службе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Заместитель главы Минкомсвязи Андрей Черненко

В 2000 году перешел в территориальный орган министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2001-2010 гг. работал в НПФ «Беркут».

С марта 2010 г. по октябрь 2012 г. Андрей Черненко занимал должность директора проектного офиса и директора по управлению проектами московского филиала Tele2, откуда в ноябре 2012 г. перешел в министерство связи и массовых коммуникаций России на должность советника министра.

С декабря 2012 г. Черненко занимал должность директора департамента проектов по информатизации Минкомсвязи. С октября 2016 по 2019 гг. он работал директором нового департамента реализации стратегических проектов, где курировал вопросы организации и создания ИКТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 и позднее Универсиады 2019 года. Помимо этого, департамент реализации стратегических проектов также занимался развитием систем идентификации личности.

После прихода в 2018 г. нового главы Минкомсвязи Константина Носкова, Андрей Черненко в 2019 г. ушел из министерства и работал в структурах госкорпорации «Ростех». С февраля 2019 года занимал должность советника министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.



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