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Российский реселлер Xiaomi должен «Открытию» 696 млн руб. Готовится банкротство

Бизнес Законодательство Техника
, Текст: Эльяс Касми

Банк «Открытие» требует с компании РДК, российского реселлера Xiaomi, почти 700 млн руб. Кроме того, он обратился в суд о признании ее банкротом. Аналогичные заявления были поданы еще от нескольких компаний, включая «дочку» «Газпрома» «ГПБ-Факторинг». Сбербанк тоже хочет обанкротить РДК, но в суд с этим он пока не обращался.

Многомиллионные долги РДК

Компания «Ретэнтива дистрибьюшен компани» (РДК), российский реселлер продукции Xiaomi, накопила крупный долг перед банком «Открытие». Его размер на 9 апреля 2020 г., составляет 696 млн руб.

Над РДК, также известной как Retentiva Distribution Company (RDC), нависла угроза банкротства – «Открытие» еще 15 ноября 2019 г. уведомил ее о своем намерении обратиться в суд с соответствующим заявлением. Это заявление, по информации РАПСИ, будет рассмотрено в суде 15 мая 2020 г. (номер дела А40-343177/2019).

ООО «Ретэнтива дистрибьюшен компании», согласно ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Москве в августе 2012 г. Уставный капитал компании составляет 201 млн руб., и она на 99% принадлежит ООО «Алдэн менеджмент». Генеральный директор РДК – Денис Черфас.

РДК является официальным дистрибьютором Xiaomi (смартфоны, планшеты и т. д.), YI (фотоаппараты, экшн-камеры), Jinga (смартфоны и телефоны), Fossil (носимая электроника) и Skagen (наручные часы). В декабре 2018 г., как сообщал CNews, этот список пополнил китайский производитель потребительской электроники Havit Group.

Другие проблемы РДК

Банк «Открытие» – не единственный, кому задолжала РДК. К примеру, в 26 ноября 2019 г. столичный арбитраж удовлетворил иск реселлера Mobilidi к РДК (номер дела №А40-230666/2019), который потребовал от нее выплаты в размере 201 млн. руб. в качестве задолженности по оплате поставленных смартфонов. Эта сумма включала 129 млн руб. непосредственно долга за товар и еще 72 млн. руб. неустойки, сообщает «Коммерсант».

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РДК - один из основных реселлеров Xiaomi в России

27 декабря 2019 г. в арбитражный суд Москвы поступило заявление дочерней компании «Газпрома» «ГПБ-Факторинг» (номер дела №А40-340004/2019). Она потребовала с компании 714 млн руб. и сообщила о своем намерении обратиться в суд за признанием РДК банкротом, которое в дальнейшем исполнила.

10 января 2020 г. арбитраж Москвы отказал в ходатайстве «ГПБ-Факторинга» об аресте имущества РДК на 714 млн руб. В определении суда сказано, что на день рассмотрения заявления у суда отсутствовали основания полагать, что непринятие предложенных мер сделает невозможным исполнение судебного акта или причинить истцу значительный ущерб. Рассмотрение этого дела было отложено до 9 апреля 2020 г.

27 марта 2020 г. столичный арбитраж до 21 апреля 2020 г. оставил без движения заявление «ГПБ-Факторинга» о признании РДК банкротом. Причиной стало ненадлежащее оформление самого заявления.

Количество исков к РДК растет

К числу желающих обанкротить РДК присоединился и российский Сбербанк. По информации «Интерфакса», о своем намерении обратиться в суд с заявлением о признании компании банкротом он сообщил 13 января 2020 г.

«Сбербанк всегда действует в полном соответствии с действующим законодательством России. Сообщения о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве были опубликованы Сбербанком в связи с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны ООО “РДК” и ООО “Алдэн менеджмент”», – отметили представители Сбербанка.

Основания для подачи Сбербанком заявления о признании РДК банкротом на момент публикации материала установлены не были. Банк также не уточнил, в каком арбитражном суде планируется рассмотрение дела.

27 января 2020 г. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал очередной иск к реселлеру Xiaomi. На этот раз в роли истца выступила компания ООО «Марвел КТ», потребовавшая взыскать с РДК 99,6 млн руб. Рассмотрение этого дела назначено на 27 мая 2020 г. Помимо этого, РДК фигурирует ответчиком еще по нескольким искам о взыскании с нее менее крупных сумм. В их число входят дела А51-2436/2020 (14 февраля 2020 г., истец ООО «Успех», сумма иска 459,1 тыс. руб.) и А40-39788/2020 (2 марта 2020 г., истец «ООО ДНС ритейл» 906,1 тыс. руб.).

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