Пандемия коронавируса приведет к снижению трат на ИТ во всем мире

Опрошенные компанией Enterprise Technology Research эксперты ожидают изменения структуры расходов на информационные технологии, а в среднем - 4% спада трат. Между тем, на информационную безопасность расходы даже возросли.

Рецессия и снижение расходов

Пандемия коронавируса может негативно сказаться на расходах на ИТ во всём мире. По данным аналитической фирмы Enterprise Technology Research, которая проводила опросы директоров по информационным технологиям во всём мире, ожидается снижение ИТ-бюджетов на 3,5-4%. Причём ожидания ухудшаются в «режиме онлайн»: если в середине марта предполагалось снижение лишь на доли процента, то, по мере того, как радикально менялась (в худшую сторону) ситуация в США, росли и пессимистические настроения.

По данным ETR, около 37% закупщиков ИТ-инструментария не ожидают никаких серьёзных изменений в связи с пандемией, хотя в середине марта эта цифра была выше на 3%.

21% респондентов ожидают небольшого роста расходов на ИТ; 9% опрошенных предполагают, что расходы вырастут более чем на 10%. 28% респондентов, однако, полагают снижение трат на информационные технологии более чем на 10%. Среднее значение, однако, составляет 4,6%.

Директор по исследованиям ETR Сагар Кадакиа (Sagar Kadakia), полагает, что позитивные ожидания связаны с успешностью перевода сотрудников на удалённую работу. Пессимизм же растёт по мере того, как руководители компаний осознают серьёзность пандемии и понимают, что она повлечёт за собой снижение спроса и негативное воздействие на каналы поставок.

Эксперты ожидают в среднем 4% спада затрат на ИТ

Другие аналитические компании дают в целом сходные, но различающиеся в деталях прогнозы. Ещё в конце марта эксперты Goldman Sachs предрекли шестипроцентное снижение значений валового внутреннего продукта в США по итогам первых трёх месяцев, и беспрецедентный спад на 24% во втором квартале. Понятно, что столь масштабный спад неизбежно приведёт к снижению расходов на ИТ.

Агентство Forrester, со своей стороны, предполагает возможность роста расходов на ИТ на 2%, но предупреждает о 50% вероятности, что возникнет глубокая рецессия, и в таком случае ИТ-бюджеты наоборот снизятся на 2%.

Пояса уже затянуты

В наиболее пострадавших от пандемии и карантинных мероприятий отраслях - гражданской авиации, гостиничном бизнесе и производстве - уже наблюдается массированный спад доходов и, как следствие, режутся расходы, в том числе на ИТ. В этих областях снижение бюджетов на информационные технологии неизбежно отразится на итоговых годовых показателях.

С другой стороны, некоторые отрасли продемонстрировали способность функционировать даже в условиях, когда большинство сотрудников работают на удалёнке. В этих сферах наблюдается увеличение расходов на VPN и прочую ИТ-инфраструктуру и средства информбезопасности, необходимые для обеспечения защищённых коммуникаций для удалённых работников. Это касается и локальных защитных средств, и «облачных».

Также наблюдается рост закупок оборудования - на случай длительной рецессии. Аналитик IDC Стивен Минтон (Stephen Minton) указывает, что во время долгих спадов компании исторически принимаются урезать капитальные расходы - в том числе, на оборудование.

Под нож также идут всевозможные экспериментальные проекты, кроме того, CIO, вероятнее всего, начнут экономить и на новом ПО и на услугах сервис-провайдеров.

«Сложившаяся во всём мире ситуация неизбежно приведёт к изменению в структуре расходов на ИТ и информационную безопасность. На глобальном уровне расходы на эти направления могут снизиться, но едва ли они будут самыми пострадавшими. Тем не менее, какой бы длительной ни стала грядущая рецессия, сейчас самый подходящий момент, чтобы бизнес обзаводился наиболее эффективными средствами защиты корпоративной информации, - считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». - Речь идёт не только о защите каналов информации для удалённой работы, но и обо всех локальных и облачных ресурсах. Даже при самом пессимистичном сценарии - в случае длительного экономического спада, вложения в ИБ сработают на профилактику инцидентов, а значит - на экономию корпоративных ресурсов».