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Уволен замглавы Роскомнадзора, курировавший в ведомстве ИТ и связь

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Александр Панков освобожден от должности заместителя главы Роскомнадзора. Последние восемь лет он курировал в ведомстве сферу связи, ИТ и массовых коммуникаций. Это уже второй зам, уволенный после прихода в Роскомнадзор нового руководителя Андрея Липова.

Уволен второй зам с начала месяца

Александр Панков, работавший с 2012 г. в должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), освобожден от должности по его просьбе. Соответствующее распоряжение №916-p от 7 апреля 2020 г. за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном госпортале правовой информации.

Александр Панков в статусе замглавы Роскомнадзора занимался вопросами управления организационной работы, правового, административного и финансового управления, а также управления по надзору в сфере информационных технологий. В его ведении, в частности, находилась разрешительная работа, контроль и надзор в сфере связи.

На прошлой неделе, 1 апреля 2020 г. распоряжением премьера была освобождена от должности еще одна замглавы ведомства, Антонина Приезжева, также по ее просьбе. В Роскомнадзоре она курировала вопросы защиты прав субъектов персональных данных.

Увольнения замов главы ведомства начались после того, как 29 марта 2020 г. распоряжением Михаила Мишустина на должность руководителя Роскомнадзора был назначен Андрей Липов, ранее возглавлявший управление Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. На этом посту он сменил Александра Жарова, освобожденного от должности 23 марта 2020 г. по его просьбе. 24 марта Жаров был официально назначен на должность гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг».

В настоящее время, согласно официальным данным сайта Роскомнадзора, у Андрея Липова осталось два действующих заместителя. Это Вадим Субботин, курирующий вопросы управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций и управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций, и Александр Чечин, курирующий исполнение полномочий в области информационных технологий.

Александр Панков: трудовая биография

Александр Панков родился в Москве 20 апреля 1972 г. Окончил технический факультет Высшей школы КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. Капитан запаса Вооруженных сил России, кандидат технических наук.

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Александр Панков освобожден от должности замглавы Роскомнадзора

В 1994-1999 гг. работал сотрудником Федерального агентства правительственной связи и информации, в 1999-2002 гг. работал в коммерческих структурах.

В 2002 г. назначен начальником отдела подготовки материалов на лицензионную комиссию по электрической и почтовой связи управления организации лицензионной работы Минкомсвязи России. В 2003 г. занял должность замначальника управления организации лицензионной работы.

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Новый глава Роскомнадзора Андрей Липов

С июля 2004 г. назначен начальником управления лицензионной работы Роскомнадзора, с июня 2007 г. занимал пост главы управления разрешительной работы в сфере связи Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.

В ноябре 2008 г. назначен на должность заместителя генерального директора ФГУП «Научно-исследовательский институт радио». С июня по ноябрь 2009 г. работал начальником отдела госрегулирования связи и коммуникаций департамента промышленности и инфраструктуры Правительства России. В ноябре 2009 г. назначен начальником отдела госрегулирования связи и коммуникаций департамента ИТ и связи Правительства.

В мае 2012 г. Александр Панков был назначен помощником главы Роскомнадзора, в сентябре того же года приказом Минкомсвязи от 11.09.2012 № 319-К был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

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