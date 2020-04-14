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Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Электроника
, Текст: Эльяс Касми

Рынок контрактного производства электроники в России в 2019 г. вырос более чем на 25% и достиг отметки 20 млрд руб. В 2020 г. из-за пандемии коронавируса он, по оценке участников, может сократиться более чем на 30%.

Активный рост

Российский рынок контрактного производства электронного оборудования по итогам 2019 г. продемонстрировал 26-процентный рост в сравнении с показателями 2018 г. Его суммарный объем, согласно отчету консалтинговой компании «Центр современной электроники» (ЦСЭ, ООО «Совэл») составил около $300 млн или 20 млрд руб.

По данным ЦСЭ, рост рынка во многом обеспечили крупные проекты по импортозамещению в сфере вычислительной техники. Немалую роль в этом сыграло и расширение спектра услуг контрактного производства, в том числе и за счет комплектации производства – перехода с давальческой (предоставляемой заказчиками) комплектации на снабжение производства по собственным каналам закупок. Объемы физического производства, без услуг по комплектации, по итогам 2019 г. выросли примерно на 15%, включая проекты по импортозамещению, и примерно на 4% - без них.

По итогам 2019 г. в сфере контрактного производства электроники в России задействовано более 50 предприятий. При этом свыше 50% всего рынка в стоимостном исчислении приходятся на пять крупных производителей, четверо из которых расположены в столичных регионах России.

Лидеры рынка

Предварительный список пяти крупнейших российских контрактных производителей электроники, предоставленный ЦСЭ, включает компании: ООО «Микролит» (г. Зеленоград Московской области, входит в группу компаний «Резонит»); научно-производственное объединение (НПО) «Цифровые телевизионные системы (ЦТС, г. Гусев Калининградской области, входит в холдинг GS Group); «А-Контракт» (Санкт-Петербург); Производственная компания (ПК) «Альтроника» (Москва); НПО «Старлайн» (Санкт-Петербург»). Компании расположены в порядке уменьшения их рыночных долей.

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В 2019 году рынок производства электроники рос, но в 2020 году он может рухнуть из-за коронавируса

Согласно статистике, компании ЦТС и «Старлайн», занявшие вторую и пятую строчки рейтинга соответственно, за 2019 г. продемонстрировали двукратный рост объемов своего контрактного производства в сравнении с итогами 2018 г.

ЦТС, по ее оценке, является крупнейшим в Восточной Европе производителем цифровых ТВ-приставок. Помимо них компания выпускает промышленную, автомобильную и бытовую электронику, а также электронику для ЖКХ и систем безопасности. Мощность производства, реализованного ЦТС, составляет 17 млн готовых изделий в год.

Крупнейшие контрактные производители электроники в России

Место в рейтинге Компания Расположение производства
1 ООО «Микролит» Зеленоград, Московская область
2 НПО «Цифровые телевизионные системы» Гусев, Калининградская область
3 «А-Контракт» Санкт-Петербург
4 «Альтроника» Москва
5 НПО «Старлайн» Санкт-Петербург

Источник: Центр современной электроники

«Старлайн» предлагает своим клиентам полностью автоматизированное и роботизированное производство электроники. Объем выпускаемых компанией электронных компонентов может достигать 1,5 млн в час.

Влияние коронавируса

Представленная в статистике ЦСЭ информация не включает данные за I квартал 2020 г. и не учитывает влияние пандемии коронавируса на мировую экономику, в том числе и на производство электроники. Напомним, что распространение нового вируса началось во второй половине декабря 2019 г. с китайского города Ухань, и на момент публикации материала число заразившихся им людей превысило 1,94 млн в мире и 21,1 тыс. в России.

На российскую экономику в настоящее время влияет не только коронавирус, но и резкое ослабление национальной валюты – по информации Центробанка, с 15 января 2020 г. по 14 апреля 2020 г. курс доллара вырос с 61,4 руб. до 72,9 руб. с пиком на уровне 80,8 руб., пришедшимся на 18 марта 2020 г.

Несмотря на все перечисленное, эксперты ЦСЭ прогнозируют примерно 10-процентный рост объема контрактного производства электроники по итогам I квартала 2020 г. Между тем, они не отрицают, что эпидемиологические ограничения из-за коронавируса, ставшие причиной существенных перебоев в снабжении, все же могут отрицательно сказаться на объемах производства.

Режим самоизоляции, введенный по указу Президента России Владимира Путина, на развитии рынка контрактного производства электроники в I квартале 2020 г. практически не отразится. Напомним, что он действует по всей России с 28 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г., то есть на самоизоляцию в марте 2020 г. пришлось лишь четыре календарных и два рабочих дня.

Прогнозы участников рынка

Как сообщил CNews руководитель ЦСЭ Иван Покровский, участники рынка уверены в его сокращении по итогам всего 2020 г. По самым оптимистичным их прогнозам, сокращение общего объема производства электроники в России в 2020 году составит 10%, а само контрактное производство сократится значительно сильнее, на 15-20%. Некоторые участники прогнозируют сокращение общего объема производства электроники более чем на 30%, а контрактного производства на 50%.

Падение курса рубля, по мнению Ивана Покровского, в итоге пойдет рынку контрактной электроники на пользу, но случится это не в ближайшее время. «Ослабление рубля приведет к повышению конкурентоспособности российских контрактных производителей. Но чтобы это перешло в увеличение объема заказов, нужно время. Производственные цепочки не перестраиваются за один день, это многие месяцы и даже годы. Чтобы воспользоваться ценовым преимуществом в будущем нужно еще выжить», – сказал он.



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