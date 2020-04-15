Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора

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Сотрудники армянского оператора Ucom массово пишут заявления об увольнении

843 сотрудника армянской телекоммуникационной компании, включая практически весь руководящий состав и технический блок, написали заявления об увольнении. Бунт спровоцировал гендиректор и основатель компании Айк Есаян, сообщает агентство «Sputnik – Армения».

Айк Есаян вместе со своим братом Александром также намерены уволиться из компании. В своем обращении, опубликованном на видеохостинге YouTube, Айк Есаян пояснил, что причиной являются разногласия с мажоритарными акционерами компании.

Компания, которая поглощает армянскую «дочку» Veon

Компания Ucom был основана в 2007 г. в качестве оператора фиксированной связи. Позднее основными акционерами Ucom стала группа Galaxy, принадлежащая детям армянского политика Гагика Хачатряна – Гурену и Артему. Ранее Хачатрян возглавляя Комитет по государственным доходам и Министерство финансов республики.

После смены власти в Армении, произошедшей в 2018 г., Гагик Хачатрян вместе со своим племянником Кареном оказались под арестом. Также арест был наложен на имущество семьи Хачатряна.

Еще 15% акций Ucom принадлежат «Фора банку», который связан с проживающим в России армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном, владельцу группы «Ташир».

Более 800 сотрудников армянского оператора Ucom намерены уволиться из компании, чтобы не оказаться в подчинении россиянина

У братьев Есаян осталось 6% акций. После появления у Ucom новых акционеров оператор получил лицензию на оказание услуг сотовой связи в стандарте LTE. А в 2015 г. Ucom приобрел местную «дочку» французского сотового оператора Orange.

В конце 2019 г. Ucom стал вести переговоры о приобретении компании «Веон Армения», местной «дочки» группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн»).

Соответствующий запрос был направлен в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении, но Комиссия приостановила работу на время эпидемии короновируса и еще пока не принято.

«Веон-Армения» работает под торговой маркой Beeline и является основным оператором фиксированной связи в республике. На рынке сотовой связи компания является второй по величине абонентской базы после местной «дочки» МТС – Vivacell. «Веон Армения» обслуживает 1 млн сотовых абонентов, Ucom – 590 тыс.

Роль владельца группы «Ташир» и российского гендиректора

По словам источника CNews на армянском телекоммуникационном рынке, в случае слияния Ucom и «Веон Армения» произошли бы и радикальные изменения в составе акционеров Ucom: у семьи Хачатрян нет возможностей финансировать такую сделку, в связи с чем контроль над объединенной компанией отошел бы к Карапетяну.

Также появились слухи, что главой объединенной компании станет нынешний гендиректор «Веон Армения», россиянин Андрей Пятахин. Такой поворот событий и спровоцировал «бунт» руководства Ucom.

Причина «обиды» гендиректора Ucom

Как рассказал Айк Есаян, он предлагал мажоритарным акционерам Ucom продать принадлежащие им 22,1 млрд драмов ($45 млн). Те якобы согласились, но когда Есаян нашел средства на эту сделку, отказались. Это «обидело» гендиректора Ucom, который решил поначалу продать партнерам принадлежащие ему 6% акций оператора, но потом передумал и решил бороться за контроль над компанией.

Теперь Есаян предлагает, что 94% акций Ucom у мажоритарных акционеров выкупит сама компания. После этого гендиректор Ucom обещает, что 20% акций компании будут по льготной цене распределены между сотрудниками предприятия - 1 драм за одну акцию при рыночной цене 10 тыс. драмов ($20). Позднее братья Есаян распространили заявление, что они готовы выкупить 94% за большую сумму – 34 млрд драм ($70 млн).

Андрей Пятахин заявил CNews, что сделка с Ucom еще не была одобрена, а сам он занимается сейчас только одну позицию – гендиректора «Веон Армения». Со своей стороны, компания Ucom распространил заявление о том, что компания продолжает работать.

Собеседник CNews на армянском телекоммуникационном рынке говорит, что коллектив Ucom работает по «японскому» принципу, воспринимая друг друга как семью. Этим и вызвано стремление сотрудников Ucom поддержать свое руководство. «Но братья Есаян, по всей видимости, заручились поддержкой кого-то «наверху», раз решились на такой шаг», - говорит собеседник издания.