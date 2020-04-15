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Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора

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Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев
Более 800 сотрудников армянского телекоммуникационного оператора Ucom намерены уволиться из компании. Причиной стала обсуждаемая сделка по поглощению Ucom армянской «дочки» группы Veon, по результатам которой гендиректор поглощаемой компании, россиянин Андрей Пятахин, может возглавить объединенную структуру.

Сотрудники армянского оператора Ucom массово пишут заявления об увольнении

843 сотрудника армянской телекоммуникационной компании, включая практически весь руководящий состав и технический блок, написали заявления об увольнении. Бунт спровоцировал гендиректор и основатель компании Айк Есаян, сообщает агентство «Sputnik – Армения».

Айк Есаян вместе со своим братом Александром также намерены уволиться из компании. В своем обращении, опубликованном на видеохостинге YouTube, Айк Есаян пояснил, что причиной являются разногласия с мажоритарными акционерами компании.

Компания, которая поглощает армянскую «дочку» Veon

Компания Ucom был основана в 2007 г. в качестве оператора фиксированной связи. Позднее основными акционерами Ucom стала группа Galaxy, принадлежащая детям армянского политика Гагика ХачатрянаГурену и Артему. Ранее Хачатрян возглавляя Комитет по государственным доходам и Министерство финансов республики.

После смены власти в Армении, произошедшей в 2018 г., Гагик Хачатрян вместе со своим племянником Кареном оказались под арестом. Также арест был наложен на имущество семьи Хачатряна.

Еще 15% акций Ucom принадлежат «Фора банку», который связан с проживающим в России армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном, владельцу группы «Ташир».

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Более 800 сотрудников армянского оператора Ucom намерены уволиться из компании, чтобы не оказаться в подчинении россиянина

У братьев Есаян осталось 6% акций. После появления у Ucom новых акционеров оператор получил лицензию на оказание услуг сотовой связи в стандарте LTE. А в 2015 г. Ucom приобрел местную «дочку» французского сотового оператора Orange.

В конце 2019 г. Ucom стал вести переговоры о приобретении компании «Веон Армения», местной «дочки» группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн»).

Соответствующий запрос был направлен в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении, но Комиссия приостановила работу на время эпидемии короновируса и еще пока не принято.

«Веон-Армения» работает под торговой маркой Beeline и является основным оператором фиксированной связи в республике. На рынке сотовой связи компания является второй по величине абонентской базы после местной «дочки» МТС – Vivacell. «Веон Армения» обслуживает 1 млн сотовых абонентов, Ucom – 590 тыс.

Роль владельца группы «Ташир» и российского гендиректора

По словам источника CNews на армянском телекоммуникационном рынке, в случае слияния Ucom и «Веон Армения» произошли бы и радикальные изменения в составе акционеров Ucom: у семьи Хачатрян нет возможностей финансировать такую сделку, в связи с чем контроль над объединенной компанией отошел бы к Карапетяну.

Также появились слухи, что главой объединенной компании станет нынешний гендиректор «Веон Армения», россиянин Андрей Пятахин. Такой поворот событий и спровоцировал «бунт» руководства Ucom.

Причина «обиды» гендиректора Ucom

Как рассказал Айк Есаян, он предлагал мажоритарным акционерам Ucom продать принадлежащие им 22,1 млрд драмов ($45 млн). Те якобы согласились, но когда Есаян нашел средства на эту сделку, отказались. Это «обидело» гендиректора Ucom, который решил поначалу продать партнерам принадлежащие ему 6% акций оператора, но потом передумал и решил бороться за контроль над компанией.

Теперь Есаян предлагает, что 94% акций Ucom у мажоритарных акционеров выкупит сама компания. После этого гендиректор Ucom обещает, что 20% акций компании будут по льготной цене распределены между сотрудниками предприятия - 1 драм за одну акцию при рыночной цене 10 тыс. драмов ($20). Позднее братья Есаян распространили заявление, что они готовы выкупить 94% за большую сумму – 34 млрд драм ($70 млн).

Андрей Пятахин заявил CNews, что сделка с Ucom еще не была одобрена, а сам он занимается сейчас только одну позицию – гендиректора «Веон Армения». Со своей стороны, компания Ucom распространил заявление о том, что компания продолжает работать.

Собеседник CNews на армянском телекоммуникационном рынке говорит, что коллектив Ucom работает по «японскому» принципу, воспринимая друг друга как семью. Этим и вызвано стремление сотрудников Ucom поддержать свое руководство. «Но братья Есаян, по всей видимости, заручились поддержкой кого-то «наверху», раз решились на такой шаг», - говорит собеседник издания.

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