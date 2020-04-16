Россияне массово скупают дорогие смартфоны

Продажи смартфонов дороже 100 тыс. руб. в I квартале 2020 г. в ряде выросли на 300%. Россияне стремятся купить их до повышения цен, к которому может привести обвал курса рубля.



Всем нужны новые iPhone

В России по итогам I квартала 2020 г. зафиксирован резкий рост спроса на смартфоны стоимостью выше 100 тыс. руб. Как пишут «Ведомости», их продажи выросли во многих крупных сетях.

Так, за первые три месяца продажи дорогих смартфонов в салонах оператора МТС и магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в количественном эквиваленте подскочили вдвое, что, тем не менее, не стало рекордным показателем. К примеру, в «Связном» этот показатель составил не 100%, сразу 300%.

По мере роста спроса на дорогие устройства связи снижалась доля таких гаджетов, приобретенных в кредит. Согласно статистике МТС, на период с 1 января 2020 г. по середину марта 2020 г. на них приходилось 60% продаж, тогда как ближе к концу I квартала 2020 г. в кредит приобреталось уже лишь 30% премиальных смартфонов. В сети МТС самыми популярными смартфонами дороже 100 тыс. руб. стали Apple iPhone 11 Pro и 11 Pro Max в различных модификациях.

Почему россияне «инвестируют» в дорогие смартфоны

Представители торговых сетей называют различные причины стремительного роста желания россиян поскорее стать обладателями смартфонов класса «люкс». В «М.Видео-Эльдорадо» полагают, что это связано в первую очередь со значительным расширением модельного ряда смартфонов в ценовом сегменте дороже 100 тыс. руб.В компании отметили, что в 2019 г. доступных россиянам дорогих моделей смартфонов было лишь пять, тогда как в I квартале 2020 г. их число увеличилось более чем вдвое.

Опасаясь дефицита, россияне смели с полок не только гречку и сахар, но и очень дорогие смартфоны

Сотрудники МТС не связывают рост спроса на дорогие смартфоны с появлением большего числа моделей. По их мнению, основная причина кроется в обвале рубля – курс доллара вырос с 62,1 руб. 3 января 2020 г. до 78,4 руб. 31 марта 2020 г. с пиком на уровне 80,8 руб., пришедшимся на 18 марта 2020 г. В МТС считают, что россияне хотят обзавестись премиальными гаджетами именно сейчас, пока цены на них не успели кардинально измениться в большую сторону.

Рост цен на топовые смартфоны в ближайшем будущем действительно возможен, более того, ретейлеры еще в конце марта 2020 г. кратковременно подняли их. Как сообщал CNews, в «Ситилинке» и «М.Видео» на 3000 руб. подорожали все модификации Apple iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. На момент публикации материала их стоимость в перечисленных сетях вернулась к установленным Apple.

Другие собеседники «Ведомостей» предполагают, что ажиотажный спрос на дорогие мобильники в России возник в связи с тем, что жители страны опасаются возникновения дефицита техники на фоне пандемии коронавируса. В то же время они не видят предпосылок к столь же высоким продажам премиальных гаджетов во II квартале 2020 г. – по их словам, россияне станут отдавать предпочтение недорогим смартфонам китайских брендов.

Новые рекорды рынка смартфонов

Аналитики МТС обратили внимание на изменение всего российского рынка смартфонов, а не только его премиального сегмента. По их оценке, продажи мобильных гаджетов в России продемонстрировали самые высокие показатели за последние пять лет.

По итогам I квартала 2019 г. в салонах МТС было продано более семи миллионов смартфонов. Наиболее популярными среди них оказались устройства марок Honor (дочерний бренд китайской Huawei), Samsung и Xiaomi.

В «Ситилинке» тоже зафиксирован рост спроса в I квартале 2020 г. на смартфоны Samsung, а вместе с ними – на телефоны Apple и других А-брендов. В сравнении с аналогичным периодом 2019 г. в штучном выражении их продажи подскочили на 57%. Также представители компании отметили 88-процентный рост продаж в денежном выражении в марте 2020 г.

В марте 2020 г., как сообщал CNews, рост продаж фиксировали и другие ретейлеры. К примеру, 9 марта 2020 г. в сети салонов оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн) смартфоны Samsung продавались на 45% лучше, чем за неделю до этого, а продажи Apple iPhone выросли на 49%. К причинам такого взрывного роста спроса были отнесены опасения россиян по поводу вероятного снижения поставок техники в Россию на фоне распространения коронавируса.