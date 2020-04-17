На ИТ-систему мониторинга защищенности транспорта в России потратят полтора миллиарда

Стандарты безопасности для микропроцессорных систем управления транспортной инфраструктурой

Федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает мероприятия в виде разработки технологических решений по защите аппаратно-программных комплексов транспортной инфраструктуры.

В первую очередь предполагается разработать стандарты обеспечения информационной безопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры, для автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Данное мероприятие задумано для обеспечения гарантированного уровня защищенности микропроцессорных систем управления при условии соответствия их разработанным стандартам.

Должны быть созданы единые технические требования по обеспечению кибербезопасности микропроцессорных систем управления, учитывающих специфику архитектуры и условий функционирования таких систем, используемых на различных видах транспорта. Это позволит сократить временные и финансовые затраты на разработку и создание таких систем.

Единую среду мониторинга транспортных средств отработают на железнодорожном транспорте

Далее запланирована заработка концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий. Затем пилотные проекты в рамках реализации указанной концепции будут отработаны на железнодорожном транспорте.

Пилот единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов будет запущен на железной дороге

Ожидается, что будет обеспечен непрерывный процесс мониторинга защищенности транспортных средств и грузов (бортовые датчики/агрегаты, запорно-пломбированные устройства и другое дооснащенное оборудование) от деструктивных воздействий (поломка, кража, искажение передаваемых данных и др.) за счет использования средств сбора и передачи телеметрической информации и систем транспортной телематики.

Это позволит снизить затраты на техническое обслуживание транспортных средств и минимизировать финансовые потери участников перевозочного процесса.

Кураторами этих мероприятий выступят Министерство транспорта, Министерство промышленности и торговли, Федеральная служба технического и экспортного контроля (ФСТЭК), Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Росстандарт. Исполнителями будут подконтрольное государство ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и другие организации, выбранные по конкурсу.

Затраты на создание единой среды мониторинга

Затраты на разработку концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств составят 520 млн руб., причем большую часть этой суммы – 500 млн руб. – выделят внебюджетные источники. Реализация обозначенных пилотных проектов в сфере железнодорожного транспорта обойдется в 980 млн руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 400 млн руб., внебюджетные источники – 500 млн руб.

Таким образом, всего на реализацию указанных мероприятий в 2020-2021 гг. будет потрачено 1,55 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 525 млрд руб., внебюджетные источники – 1,025 млрд руб.

Строительство сетей беспроводной передачи данных вокруг транспортной инфраструктуры

В пресс-службах Минтранса и РЖД к моменту публикации не ответили на вопросы CNews относительно данных мероприятий. Источник, близкий к Минтрансу, говорит, что обозначенная Единая среда мониторинга транспортных средств может быть развернута на базе сетей беспроводной передачи данных, которые планируется развернуть вдоль автомобильных и железных дорог.

Соответствующие мероприятия включены в другой федеральный проект нацпрограммы «Цифровая экономика» - «Информационная инфраструктура». Их куратором также будет выступать Минтранс. На реализацию данных мероприятий планируется выделить 5,2 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет потратит 4,35 млрд руб., внебюджетные источники – 900 млн руб.

Технологические сети связи вдоль железных дорог будут создавать РЖД, вдоль автомобильных дорог – компания «ГЛОНАСС-ТМ». Данная компания создана государственным АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузовых автомобилей «Платон»). Совладельцами РТИТС являются госкорпорация «Ростех» и предприниматель Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга.