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Спецпроекты

Уволен региональный ИТ-министр, отвечавший за электронные пропуска

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов

Возглавлявший региональное ведомство, ответственное за запуск цифровой пропускной системы в Приморском крае в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, Сергей Максимчук отправлен в отставку. Местная система SMS-пропусков дала фатальный сбой в первый же день работы, а губернатор региона оказался недоволен успехами министра в цифровизации региона.

Уволен Министр цифрового развития Приморья

Министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 17 апреля. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства региона.

«Губернатор остался недоволен работой министра — за время работы не достигнут показатель эффективности цифрового развития региона, не обеспечено внедрение программы "Умный город" и других важных для края проектов», — говорится в сообщении.

В правительстве Максимчук с 2019 г. курировал вопросы цифрового развития, молодежной политики, а также отвечал за реализацию нацпроекта «Цифровая экономика». Отдельно отмечается, что большая ответственность была возложена на ведомство, возглавляемое Максимчуком, в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, оно отвечало за реализацию проекта электронных пропусков.

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Отвечавший за электронные пропуска глава Приморского Министерства цифрового развития Сергей Максимчук отправлен в отставку

На момент публикации данного материала Сергей Максимчук не ответил на вопросы CNews в социальных сетях.

Провал системы электронных пропусков

По данным регионального портала Prima Media, 7 апреля 2020 г. в Приморье должен был заработать режим электронных пропусков. Для получения пропуска в формате SMS гражданам, продолжающим работу вне дома, было необходимо оформить заявку на портале госуслуг. Как отмечает издание, система дала сбой в первый же день эксплуатации.

После этого региональные власти решили отложить введение системы цифровых пропусков на неопределенный срок. При этом губернатор Кожемяко на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал, что система электронных пропусков проходит тестирование и введена в действие будет только при наличии такой необходимости.

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Сообщение губернатора Приморья Олега Кожемяко в социальной сети «Вконтакте»

В настоящее же время вместо пропуска жителям Приморского края достаточно предъявить сотрудникам правоохранительных органов паспорт и справку с места работы, оформленную по требованиям постановления регионального правительства.

Трудовая биография Сергея Максимчука

Сергей Максимчук родился 22 августа 1979 г. в Москве. В 2002 г. он окончил МГИМО по направлению международного торгового права, имеет дипломы бакалавра и специалиста. Позднее получил дополнительное образование в ВШЭ по специальности «Управление корпоративным венчурным фондом».

В 2008-2009 гг. Максимчук работал финансовым директором в компании по строительству загородного жилья «Загородные резиденции». В 2010 г. создал компанию «Тут найдут» по поиску жилья без риелторов. В 2011 г. запустил проект виртуальных подарочных карт «Беридари».

С 2013 г. работал в банковской сфере. В частности, являлся руководителем проектов «Альфа-старт» и «Альфа-лаборатория» в Альфа-банке. Позже в 2018 г. Максимчук занял должность руководителя по развитию бизнеса в компании IBM. На этом посту управлял проектами на Дальнем Востоке и в Якутии.

На госслужбе Сергей Максимчук с лета 2019 г. 13 июня он был назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора — директором департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

В декабре 2019 г. Максимчук стал зампредом правительства Приморья — министром цифрового развития и связи. Ведомство было создано в конце 2019 г. на базе департамента информатизации и телекоммуникаций.

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