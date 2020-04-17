У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол

«Яндекс» стал ответчиком по делу о нелегальной трансляции матчей итальянского футбола, права на показ которых принадлежат исключительно компании «Телеспорт». В 2019 г. за аналогичное нарушение она засудила и «Рамблер», но вместно требуемых 245 млн руб. по решению суда получила лишь 1,4 млн руб. Размер требований к «Яндексу» пока неизвестен.



«Пиратский» футбол на «Яндексе»

Компания «Телеспорт» подала в суд на «Яндекс» за незаконный показ фрагментов матчей итальянского футбола. «Телеспорт» владеет эксклюзивными правами на трансляцию этих матчей. Иск против «Яндекса» был зарегистрирован Московским городским судом 15 апреля 2020 г., номер дела – 77OS0000-01-2020-004404-86, его ведет судья Мосгорсуда Татьяна Михалева.

Ответчиком в суде российский интернет-гигант стал по причине показа на своем сайте фрагментов матчей Серии А чемпионата Италии сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021, пишет РБК, хотя разрешение на трансляцию «Телеспорт» «Яндексу» не предоставляла.

На момент публикации материала дата рассмотрения дела назначена не была. Требования истца пока не опубликованы. Представители «Яндекса» и компании «Телеспорт» от комментариев отказались.

Спор с «Телеспортом» может закончиться для «Яндекса» финансовыми потерями, как это было с «Рамблером»

Стоит отметить, что для «Яндекса» дело подобного рода – не первое. К примеру, в конце августа 2018 г. на него подали в суд телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер» из состава холдинга «Газпром-Медиа». Причиной стало присутствие в поисковой выдаче сервиса «Яндекс.видео» ссылок на пиратские сайты с нелегальными копиями сериалов, транслируемых на этих каналах. Это могло привести к полной блокировке сервиса, и «Яндекс» согласился удалить все спорные ссылки из выдачи.

«Яндекс» в числе запрещенных ресурсов

Подаче иска «Телеспорта» против «Яндекса» предшествовало обращение компании в Мосгорсуд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер по удалению спорного контента с сайта «Яндекса». 1 апреля 2020 г. заявление было удовлетворено (номер дела 2и-1807/2020). Определение по делу опубликовано на сайте Мосгорсуда.

«Яндекс» добровольно удалил все «пиратские» фрагменты матчей – в противном случае адрес yandex.ru мог оказаться в реестре запрещенных сайтов.

Такая угроза возникла потому, что суд, принимая обеспечительные меры, обратился в Роскомнадзор, курирующий реестр запрещенных ресурсов. Отказ «Яндекса» от удаления фрагментов итальянских футбольных матчей мог вынудить регулятора потребовать от операторов блокировки главной страницы «Яндекса».

На момент публикации материала сайт yandex.ru в перечне запрещенных ресурсов отсутствовал.

Иск против «Рамблера»

«Яндекс» – далеко не первая компания, которую «Телеспорт» пытается засудить за «пиратскую» трансляцию футбола. В конце июля 2019 г. она обратилась в Мосгорсуд с иском против «Рамблера» ровно по тем же причинам – за нарушение ее авторских прав при трансляции матчей чемпионата Италии (номер дела 77OS0000-01-2019-010448-77). Эти матчи можно было посмотреть на портале «Чемпионат.com», на момент подачи иска входившего в состав Rambler Group. Но, если в случае с «Яндексом» пока неизвестно, какую сумму «Телеспорт» хочет отсудить у интернет-гиганта, и сколько нелегальных показов было зафиксировано, то из дела против «Рамблера» известно, что он нарушил права истца 47 раз. За это «Телеспорт» собиралась взыскать с него 245 млн руб., но все пошло не по плану.

Рассмотрение иска, поданного 25 июля 2019 г., состоялось менее чем через неделю с момента его регистрации, а вердикт по нему, как сообщал CNews, был вынесен в октябре 2019 г. Судья Мосгорсуда Ирина Баталова приняла решение назначить обвиняемому штраф в размере 1,4 млн. руб., что приблизительно в 168 раз меньше указанной в иске суммы.

Также суд обязал Rambler Group компенсировать «Телеспорту» расходы по уплате госпошлины в размере 21,3 тыс. руб. и услуги нотариуса на сумму 135,6 тыс. руб. Дополнительно суд запретил Rambler Group транслировать матчи чемпионата Италии по футболу.

Неудачная попытка засудить «пирата»

В список тех, на кого «Телеспорт» подала в суд за нелегальную трансляцию матчей итальянского футбола, на момент публикации материала входили не только «Рамблер» и «Яндекс», но и портал Sports.ru. На него компания тоже подала иск, но с небольшим опозданием – портал успел удалить весь спорный контент до момента регистрации иска в суде. Это помогло ему избежать каких-либо штрафных санкций.