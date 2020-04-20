Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира»

Новый президент АФК «Система»

АФК «Система» сообщила о смене своего президента. Вместо Андрея Дубовскова новым главой корпорации стал Владимир Чирахов.

Чирахов всю своего карьеру провел в компаниях, занимающихся розничной торговлей: «Партия», «М.Видео», «Линдекс», «Кораблик». В 2012 г. он пришел в сеть «Детский мир» и вскоре стал ее гендиректором. В начале 2020 г. Чирахов покинул пост гендиректора «Детского мира», став председателем совета директоров сети.

Андрей Дубовсков сохранит пост члена совета директоров АФК «Система» и станет заместителем его председателя. Председателем совета директоров АФК «Система» является основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.

Ранее заместителями председателя совета директоров корпорации были Феликс Евтушенков, сын Владимира Евтушенкова, и бывший гендиректор принадлежащего АФК «Система» холдинга РТИ Сергей Боев. Сейчас они являются простыми членами совета директоров.

Как руководители МТС становились во главе АФК «Система»

Основной актив АФК «Система» - телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС). Также корпорация владеет долями в холдинге РТИ (производитель электроники, систем связи и управления), интернет-магазине Ozon, лесопромышленном холдинге Segezha Group, медицинской компании «Медси», агрохолдинге «Степь», производителе фармацевтики Alium, ритейлере одежды Concept Group, гостиничной сети Cosmos и других.

Новый президент АФК «Система» Владимир Чирахов

Традиционно во главе АФК «Система» становились руководители МТС. Так, в 2008 г. президентом корпорации стал Леонид Меламед, до той поры являвшейся президентом МТС.

В 2011 г. вместо Меламеда президентом АФК «Система» стал Михаил Шамолин, бывший глава МТС.

В 2018 г. президентом АФК «Система» стал Андрей Дубовсков, также до той поры руководивший МТС.

До описанных событий, в 2006-2008 гг., АФК «Система» руководил Александр Гончарук. Он пришел на это место с поста руководителя принадлежащего корпорации высокотехнологического холдинга Sitronics. До Sitronics Гончарук руководил холдингом «Система-телеком», в который входили МТС и другие телекоммуникационные операторы АФК «Система».

Таким образом, назначение Владимира Чирахова президентом АФК «Система» стало отказом корпорации от своеобразной традиции выбора своих руководителей.

Чем занимается «Детский мир»

Сеть «Детский мир» специализируется на торговле товарами для детей и объединяет более 800 магазинов в России, Белоруссии и Казахстане. Также компания владеет сетями ABC и ELC и сетью товаров для животных «Зоозавр».

Исторически название «Детский мир» носил магазин в центре Москвы на Лубянской площади, построенный в 1957 г. В 1990-х годах магазин оказался под контролем АФК «Система», которая стала развивать на его базе одноименную сеть.

Также АФК «Система» владела девелоперской компанией «Система-Галс», которая с середины 2000-х годов занялась реконструкцией исторического здания «Детского мира». В 2009 г. АФК «Система» оказалась вынуждена отдать за долги госбанку ВТБ компанию «Система-Галс» вместе со зданием «Детского мира».

«Система-Галс» завершила реконструкцию указанного здания в 2015 г., но открывшийся на его месте магазин стал носить другое название – «Центральный детский магазин на Лубянке», а название «Детский мир» осталось у одноименной «дочки» АФК «Система».

Чего добился Чирахов на посту руководителя «Детского мира»

За время, когда Чирахов руководил «Детским миром», компания активно привлекала инвесторов. В 2016 г. АФК «Система» продала «Российско-китайскому инвестиционному фонду» (РКИФ) 23,1% акций «Детского мира» за 9,75 млрд руб.

В 2017 г. «Детский мир» провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, в ходе которого было продано акций на 18,4 млрд руб. В 2019 г. АФК «Система» и РКИФ продали еще 23,7% акций компании за 15,9 млрд руб. После этого АФК «Система» потеряла контроль над «Детским миром»: доля корпорации снизилась до 33,4% акций.