ФНС создает особый регистр, чтобы контролировать доходы российских семей

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Законопроект обрастает конкретикой

Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении. Оператором регистра назначена Федеральная налоговая служба (ФНС), которая будет обязана обеспечивать защиту персональной информации регистра.

Основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей госреестра актов гражданского состояния, формируемого в облачных дата-центрах ФНС с октября 2018 г., около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г., а также сведениями МВД России, данные баз Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы ФНС Виталия Колесникова.

На основе регистра, регулярно пополняемого ФНС и 12 остальными поставщиками данных по примерно 30 видам сведений, предполагается создать «золотой идеальный профиль», который, по словам Колесникова, станет не дублированием других ГИС, а приведением «всех систем к одному знаменателю».

По его словам, регистр вводит понятие «идентификатора» – признака совокупности сведений о человеке в государственном информационном ресурсе. С помощью реестра и данных других ведомств ФНС сможет выстраивать семейные связи россиян и затем, в частности, рассчитывать среднедушевой доход или доход по каждому домохозяйству.

«Жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективно счетного понятия семьи, домохозяйства», – отметил замглавы ФНС. По его словам, точная идентификация граждан поможет «поставить любые контроли, любые пороги» и оказывать адресную социальную помощь.



Дата-центр, хранящий и обрабатывающий сведения регистра, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи внес в законопроект на этапе второго чтения 16 поправок. Еще 30 поправок было отклонено. В первом чтении законопроект был одобрен Госдумой 17 сентября 2019 г. с поручением представить поправки к следующему слушанию. Помимо внесения поправок, федеральная база сведений о гражданах также переименована в «регистр». Ранее она называлась «реестром».

Учет персональных данных

В единый информационный реестр будут включены базовые сведения и дополнительные идентификаторы о физическом лице. К базовым сведениям документ относит фамилию, имя, отчество, дату и место рождения и смерти, пол «и в случае его изменения иной пол», реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН. К дополнительным данным для внесения в регистр отнесено семейное положение и родственные связи (сведения о родителях, супруге и детях).

Заместитель руководителя ФНС Виталий Колесников

Впервые в данных реестра появился идентификатор гражданства, где помимо российского, также будет фиксироваться факт наличия гражданства или подданства иностранного государства (или государств), а также документов, дающих россиянам право постоянного проживания в иностранном государстве, и данные о выходе из гражданства или отказе от ПМЖ другого государства.

В список идентификаторов также включены сведения о постановке на учет в налоговом органе (в том числе, для самозанятых и индивидуальных предпринимателей), данные о постановке на воинский учет, информация о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, сведения о постановке на учет в службах занятости.

Дополнительно в регистр также будут заноситься данные об обучении, образовании и/или квалификации с указанием видов, номеров и других сведениях об удостоверяющих документах, плюс сведения о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени или звания.

В регистре также будет присутствовать идентификатор учетной записи физического лица в Единой системе идентификации и аутентификации.

Такие данные как наличие транспортных средств, зарегистрированные юридические лица и информация о владении оружием, решено не включать в перечень сведений реестра.

Права и свободы «отдельных физических лиц»

В новой редакции законопроекта представлен переработанный и дополненный пункт об «обособленном» учете отдельных физических лиц. Причиной создания и ведения такого «регистра в регистре» называются цели «обеспечения безопасности государства, а также прав и свобод отдельных физических лиц».

В документе отсутствует конкретика по группам физических лиц, в отношении которых будет производиться «учет в обособленном порядке». Документ предлагает вести такой учет в соответствии с законодательством «о государственной защите отдельных физических лиц». Особенности обособленного учета в федеральном регистре сведений о населении, как и было сформулировано в первой редакции законопроекта, будут определяться Президентом России.

Обособленный порядок учета имеет отношение к защите «отдельных категорий лиц - судей, свидетелей и так далее. Эти действия могут осуществляться уже внутри реестра уполномоченными сотрудниками уполномоченных органов», — отметил замглавы ФНС Виталий Колесников в интервью агентству «Интерфакс».

В настоящее время в России действует ряд законов, определяющих государственную защиту для физических лиц, таких как судьи, должностные лица правоохранительных и контролирующих органов; потерпевшие, свидетели и другие участники уголовного судопроизводства («защита свидетелей»). Защита физических лиц также определена законом при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Дополнительные поправки

Список изменений законопроекта включает требование по обеспечению непрерывности ведения, полноты, актуальности и достоверности сведений реестра. Список документов, на которых базируется правовое регулирование учета сведений о населении, расширен законом о гостайне. В документ добавлены требования о приведении уже существующих государственных информационных систем (ГИС) в соответствие с единым регистром сведений о населении.

В документе появилось требование по использованию усиленной цифровой подписи при формировании и ведении регистра для подтверждения подлинности и целостности записей. Порядок использования усиленной цифровой подписи будет определяться Правительством России.

В пункте о содержании регистра, помимо сведений о гражданах России, впервые упомянуты «иностранные граждане и лица без гражданства» (в предыдущей версии они упоминались как «иные лица» – прим. CNews), а также «получившие временное убежище».

В новой редакции законопроекта впервые отмечена возможность предоставления гражданам и их законным представителям прав на получение информации из регистра через единый портал госуслуг или региональные порталы. Ранее таким правом предлагалось наделить только государственные и муниципальные органы.

Родителям, лишенным родительских прав, установлен запрет на доступ к сведениям о несовершеннолетних детях. Кроме того, граждане или их законные представители теперь могут обращаться с запросом на внесение изменений в свою персональную запись регистра.

Впервые в документе появился подпункт, декларирующий возможность использования базы данных реестра для совершения нотариальных действий.

Сроки внедрения

Предполагается что основные нормы закона будут введены в действие начиная с 1 января 2022 г. Переходной период, на время которого устанавливаются особенности создания, ведения, формирования и использования регистра, предлагается установить со дня опубликования закона до 31 декабря 2025 г. Ряд норм закона может вступить в силу только с 1 января 2024 г. и с 1 января 2025 г.