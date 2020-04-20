Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

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Запланированное для ряда важнейших информсистем Федерального казначейства импортозамещение СУБД Oracle на уровне стоимости лицензий в ближайшие три года обойдется бюджету в 650,1 млн руб. Поставляемые сертификаты ПО не имеют ограничений по объемам использования — Казначейство намерено задействовать их по максимуму.

Поставщик СУБД для Казначейства определен

Поставку ПО для перевода ключевых информсистем Федерального казначейства с СУБД Oracle Database Enterprise Edition на отечественную Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional в ближайшие три года осуществит «ОТР-БИТ». Это следует из итогового протокола соответствующего электронного аукциона, который провел «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

Данный тендер был запущен 24 марта 2020 г. с начальной ценой контракта в 660 млн руб. — Казначейство зарезервировало по 220 млн руб. на 2020 и два последующих года. Победное предложение «ОТР-БИТ» составило 650,1 млн руб. Единственным соперником этой организации на торгах выступило зарегистрированное в Москве ООО «Центр информационных технологий», остановившееся на отметке в 653,4 млн руб.

Теперь победителю предстоит передать заказчику лицензии на российскую СУБД на 2020 г. в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. Далее ему нужно будет предоставить лицензии на последующие годы в срок не позднее 30 календарных дней до истечения срока действия лицензии предыдущего периода.

Казначейство отказывается от СУБД Oracle в пользу Postgres Pro

Как отмечается на сайте разработчика, Postgres Pro Enterprise — это коммерческая СУБД на основе свободно-распространяемой системы управления базами данных PostgreSQL. Она рассчитана на работу с базами большого объема, высокой производительности и с повышенными требованиями к надежности.

Какие системы и в каком объеме съедут с Oracle

Как ранее рассказал CNews начальник управления информационной инфраструктурой Федерального казначейства Игорь Кальченко, закупаемые лицензии ограничены во времени, но не имеют никаких ограничений по ресурсу — масштабам использования. Это обусловлено тем, что Казначейство планирует отказаться от СУБД Oracle на максимальном числе элементов своих информсистем. «Все, что возможно заместить, мы заместим», — отметил он.

Непосредственно речь идет о государственной автоматизированной системе «Управление», госинформсистеме о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и подсистемах ГИИС «Электронный бюджет», оператором которых выступает Казначейство. На их примере будет оценена работа отечественного программного продукта, что в дальнейшем может стать поводом использования Postgres Pro Enterprise и в других системах, оператором которых выступает Казначейство.

По словам Кальченко, последние из контрактов на развитие упомянутых трех систем заключались Казначейством уже с учетом предстоящей миграции.

Несколько фактов о поставщике

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо «ОТР-БИТ», ООО «ОТР—безопасность информационных технологий» было зарегистрировано в Москве 23 августа 2011 г. На данный момент его единственным учредителем выступает Максим Жуков. Гендиректором с августа 2019 г. заявлен Дмитрий Гусев, официально занимающий аналогичную должность в известной на рынке компании-интеграторе «ОТР 2000».

До 20 февраля 2020 г. «ОТР 2000» выступало стопроцентным учредителем «ОТР-БИТ». На момент публикации материала подоплеку произошедших юридических изменений по запросу CNews в «ОТР 2000» объяснить не смогли.

По сведениям «Контур.фокус», по итогам 2018 г. «ОТР-БИТ»продемонстрировал выручку в 863,8 млн руб. с приростом этого показателя по сравнению с предыдущим годом более чем на 1000% при уровне чистой прибыли в 83,1 млн руб. В базе «Контур.фокуса» за компанией числится 21 госконтракт на общую сумму в 2,2 млрд руб. Среди крупнейших заказчиков последнего времени — Минфин, Счетная палата, Пенсионный фонд, ДИТ Москвы.

Замещение СУБД — редкость, но не эксклюзив

Отметим, что в информационном поле сообщения о миграции госорганов с СУБД Oracle на Postgres Pro появляются не часто, но при этом кейс Казначейства уникальным все же не является.

В частности, в марте 2019 г. CNews стало известно о переводе информсистем Федеральной таможенной службы (ФТС) именно по данной схеме. Об этом редакции рассказал Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС России, отвечающий в ведомстве за блок ИТ.

«В настоящее время ФТС в рамках комплексной программы развития до 2020 г. реализует ряд проектов по модернизации свой информационной системы, — сообщил он тогда. — Разрабатывается новая автоматизированная система совершения таможенных операций, которая начнет применяться в таможенных органах в 2020 г., реализуются новые системы документооборота и электронного взаимодействия в рамках СМЭВ, запуск которых планируется уже в текущем году. В данных проектах в качестве СУБД закладывается использование Postgres Pro».

При этом в вышедшем тогда же интервью CNews Терещенко отметил, что импортозамещение СУБД дается ФТС нелегко. «Ряд проектов мы уже сейчас реализуем на Postgres Pro, — уточнил он. — Но для полного перехода необходимо решить ряд вопросов, требующих доработки СУБД со стороны поставщика, и мы с ним сейчас находимся в постоянном контакте по этому вопросу».