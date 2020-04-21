Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список

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Список Минкомсвязи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) России сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

В общей сложности в список Минкомсвязи вошли 79 организаций, которые министерство относит к ключевым подотраслям информации и связи. К таковым причисляются разработка ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, телекоммуникации, телевизионное вещание, информационные агентства.

Кроме того, в перечень попали книжные издательства и магазины, рекламные агентства, газеты, радиостанции и предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность.

Минкомсвязи назвало системообразующие организации российской экономики в сфере информации и связи

Список был утвержден по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Критерии и порядок включения организаций в перечень также были ранее утверждены данной комиссией.

Ранее Минпромторг внес 246 компаний из 15 отраслей в отраслевой список системообразующих предприятий страны.

Критерии включения в перечень

В числе критериев включения в список системообразующих организаций, Минкомсвязи, в частности, упоминает осуществление разработки и внедрения критических технологий, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем (ГИС) и общественно значимых интернет-сервисов. Кроме того, учитывался такой показатель, как выручка.

Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи

№ п/п Полное наименование организации ИНН 1 Группа компаний "Ланит" 7701793872 2 ООО "Яндекс" 7736207543 3 ООО "Мэйл.ру" 7743001840 4 ЗАО "Софтлайн Интернейшнл" 7736222125 5 АО "Ай-теко" 7704160892 6 ПАО "ИБС ИТ услуги" 7713444361 7 ЗАО "Крок инкорпорейтед" 7701004101 8 АО "Лаборатория Касперского" 7713140469 9 ООО "1С" 7709860400 10 АО "ПФ "СКБ Контур" 6663003127 11 АО "Нэксайн" 7801019126 12 АО "Айсиэл-КПО ВС" 1660014361 13 ЗАО "Центр финансовых технологий" 5407125059 14 АО НИП "Информзащита" 7702148410 15 АО "УК Диасофт" 9715302870 16 ОАО "Инфотекс" 7710013769 17 АО "Корпорация Галактика" 7707140573 18 ООО "Организационно-технологические решения 2000" 7718162032 19 АО "Позитив Текнолоджиз" 7718668887 20 АО "Барс Груп" 1655251590 21 АО "НПО Русбитех" 7726604816 22 ООО "Рамблер & Ко Медиа" 7726387784 23 ООО "Крипто-Про" 7717107991 24 ООО "Биайэй-Технолоджиз" 7810385714 25 ООО "Программный Продукт" 7810268545 26 ООО "Корус Консалтинг СНГ" 7801392271 27 Акционерное общество "Первая образцовая типография" 7705709543 28 Открытое акционерное общество "Издательство "Высшая школа" 7707627712 29 Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт" 6949008886 30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" 7704853840 31 Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" 7703082786 32 Публичное акционерное общество "РБК" (АО "Сотол Проект") 7728547955 (7714411263) 33 Общество с ограниченной ответственностью "Европейская медиа группа" 7717535281 34 Группа компаний Krutoy Media 7712101731 35 Закрытое акционерное общество "Русская медиагруппа" 7730115448 36 Закрытое акционерное общество "Мультимедиа-холдинг" 5024112009 37 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 7717127211 38 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" 7714072839 39 Федеральное государственное унитарное предприятие "Телевизионный технический центр "Останкино" 7717022723 40 Акционерное общество "Первый канал" 7717039300 41 Акционерное общество «Телекомпания НТВ» 7703191457 42 Акционерное общество "Национальная Медиа Группа" 7704676655 43 Закрытое акционерное общество МТРК "Мир" 7705010096 44 Открытое акционерное общество "ТРК ВС РФ "Звезда" 7717653542 45 Общество с ограниченной ответственностью "Новый Медиа Холдинг" 9701000319 46 Акционерное общество "Карусель" 7717689933 47 Акционерное общество "ТВ Центр" 7717091519 48 Группа компаний "Окно-ТВ2" 7722709590 49 Акционерное общество "Газпром-Медиа Холдинг" 7728668727 50 Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 7715995942 51 Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо" 7708188426 52 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Редакция "Российской газеты" 7714024842 53 Акционерное общество "Издательский дом "Комсомольская правда" 7714037217 54 Закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Московский комсомолец" 7703046121 55 Акционерное общество "Аргументы и Факты" 7701103751 56 Акционерное общество "Коммерсантъ" 7707120552 57 Группа компаний Russ Outdoor 7731196087 58 Общество с ограниченной ответственностью "Гэллэри Сервис" 7714564333 59 Акционерное общество "Национальная книжная сеть" 7715771572 60 Публичное акционерное общество «Ростелеком» 7707049388 61 Акционерное общество "Почта России" 7724490000 62 Общество с ограниченной ответственностью "Т2 мобайл" 7743895280 63 Публичное акционерное общество "Мегафон" 7812014560 64 Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" 7725027605 65 Публичное акционерное общество "Таттелеком" 1681000024 66 Акционерное общество "Газпром космические системы" 5018035691 67 Открытое акционерное общество "Костромская городская телефонная сеть" 4401006871 68 Акционерное общество "Тывасвязьинформ" 1701034426 69 Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" 7710016640 70 Акционерное общество "Электросвязь" в Чеченской Республике 2014016741 71 Общество с ограниченной ответственностью "Миранда-медиа" 7702527584 72 Акционерное общество "Компания Транстелеком" 7709219099 73 Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы" 7740000076 74 Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринбург-2000" 6661079603 75 Государсвтвенное унитарное предприятие "Байконурсвязьинформ" 9901000362 76 Некоммерческое акционерное общество "Вайнах телеком" 2005503932 77 Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" 7713076301 78 Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" 5902202276 79 Акционерное общество "Медиаскоп" 7714117913

Источник: Минкомсвязи

В дальнейшем актуализация перечня будет осуществляться по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям, а также критериям отнесения организаций к системообразующим.

Ответственным за предложения по системообразующим организациям российской экономики в сфере информации и связи будет Минкомсвязи.

Что получат системообразующие предприятия

Системообразующие предприятия смогут претендовать на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом объявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Правительством, которое состоялось 15 апреля 2020 г.

Предполагается, что процентная ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка – на сегодняшний день она составляет 6%. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина, что, по мнению Путина, также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы.