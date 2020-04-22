ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

На днях спрогнозировав свой отказ от ПО Oracle в перспективе 10 лет, ФНС выделила на развитие ИТ-инфраструктуры, построенной на софте и «железе» этого производителя 9,5 млрд руб. Проект займет менее года. Использовать в нем отечественное ПО госзаказчик не считает возможным.

Миллиарды — на ИТ-инфраструктуру ФНС

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) готова потратить 9,57 млрд руб. на развитие ИТ-инфраструктуры, в основе которой сейчас лежат хардверные и программные решения американской компании Oracle. Проект рассчитан менее чем на год и касается распределенного транзакционного сегмента ключевой информсистемы ведомства — АИС «Налог-3».

Указанная сумма выставлена ФНС в качестве начальной максимальной цены контракта в соответствующем тендере, который был запущен 13 апреля 2020 г. Прием заявок от претендентов продлится до 28 апреля. Торги намечены на 30 апреля. Исполнить все условия контракта подрядчику предстоит до 5 февраля 2021 г.

Непосредственным заказчиком выступает подведомственное ФНС федеральное казенное учреждение «Налог-сервис». Закупаемое оборудование и ПО разместится в ЦОДах ФНС в Москве, подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области.

ФНС выделила 9,5 млрд руб. на развитие ИТ-инфраструтуры, построенной на решениях Oracle

Напомним, АИС «Налог-3» представляет собой систему, обеспечивающую автоматизацию всей деятельности ФНС. С ее помощью осуществляется прием, обработка, предоставление данных и анализ информации, формирование информресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений для принятия управленческих решений, а также предоставление информации внешним потребителям.

Что именно закупает ФНС

Как следует из техзадания тендера, размещенного на сайте госзакупок, крайне высокую стоимость тендерного лота преимущественно определяют четыре СУБД по стартовой цене в 1,28 млрд руб. каждая, 12 серверных машин баз данных по 142,2 млн руб. каждая, два межсетевых экрана по 247,7 млн руб. каждый, и четыре комплекта ПО системы хранения баз данных по 194,7 млн руб. каждый.

Кроме того, выделенные ФНС деньги пойдут на приобретение различных сетевых коммутаторов, комплектов кабелей и аксессуаров, а также на оплату разработки рабочей документации и пусконаладочные работы.

Конкретные производители «железа» и ПО не прописаны; указаны только их требующиеся параметры. В частности, в отношении машин баз данных говорится, что каждая из них должна иметь объем неформатированного дискового пространства не менее 2 352 Тбайт, доступную емкость хранения не менее 953 Тбайт, суммарное количество процессорных ядер в серверах баз данных не менее 384 штук, суммарный объем оперативной памяти, установленный в серверах баз данных, не менее 6 Тбайт, обеспечивая при этом полосу пропускания флэш-памяти при физическом сканировании несжатых данных при выполнении запросов SQL не менее 350 Гбайт/с.

Закупаемое «железо» и ПО должны дополнить машины баз данных Oracle Exadata Database Machine X5-8 HC Half Rack, X6-8 HC Half Rack и X3-8 HP/HC Full Rack, серверы хранения Oracle Exadata Storage Server X5-2 HC, всевозможное серверное ПО Oracle и два межсетевых экрана Huawei.

В отношении предполагаемого к поставке ПО госзаказчик рассчитывает на зарубежные решения, указывая в документах невозможность соблюдения законодательно установленного с 1 января 2016 г. запрета на приобретение госорганами иностранного софта.

«По совокупности функциональных, технических и (или) эксплуатационных характеристик программное обеспечение, сведения о котором включены в Реестр российского ПО, не соответствует установленным госзаказчиком требованиям к ПО системы управления базами данных, являющемуся объектом закупки», — гласит одна из казенных формулировок, в частности закрывающая доступ к тендеру СУБД Postgres Pro, «Ред база данных», «Линтер», «Циркон» и пр.



Текущее состояние «Налог-3»

Как отмечается в техзадании другого недавнего тендера ФНС в отношении АИС «Налог-3», к настоящему моменту уже были проведены мероприятия по созданию централизованной ИТ-инфраструктуры системы, выполнены работы по разработке и внедрению в промышленную эксплуатацию прикладного ПО функционального блока № 1 (регистрация и учет налогоплательщиков), функционального блока № 2 (имущественные налоги физических лиц) и функционального блока № 3 (функции налогового администрирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Также были осуществлены работы по миграции централизованных компонент и баз данных транзакционного и аналитического сегментов АИС «Налог-3» в систему ЦОДов.

На текущий момент основной площадкой для функционирования централизованных компонентов АИС «Налог-3» является федеральный ЦОД (ФЦОД) в подмосковной Дубне, резервной площадкой — ЦОД (РЦОД) в Городце Нижегородской области.

Импортозамещение в ФНС

В начале апреля 2020 г. в ФНС рассказали CNews о том, что переход ведомства на использование российского и открытого общесистемного ПО (ОС, СУБД и пр.) взамен зарубежного проприетарного софта, по его оценкам, возможен в перспективе 10 лет — при условии требуемого ресурсного обеспечения.

Столь существенные сроки в ФНС объяснили крайней сложностью подобного перехода — учитывая «масштабы службы, достигнутый на сегодняшний день высокий уровень автоматизации, а также необходимость непрерывного обеспечения эффективной контрольно-надзорной деятельности и высокого качества предоставления услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности государства».