Смертельная битва: Как спор о ТВ-рекламе поставил под угрозу банкротства «Холодильник.ру»

«Холодильник.ру» против структур BBDO Russia

В распоряжении CNews оказался иск, который российская компания «Эдил-Импорт» (владелец «Холодильник.ру») направила в Окружной суд Лимасола (Кипр) против структур рекламного агентства BBDO Russia, ее главы Эллы Стюарт и ее мужа Юрия Истомина. Истец хочет взыскать с ответчиков убытки, причиненные длящимся с 2013 г. спором о рекламной кампании, которую BBDO Russia провела в интересах владельцев «Холодильник.ру».

Кому принадлежит «Холодильник.ру»

«Холодильник.ру» - один из крупнейших в Рунете ритейлеров, торгующих бытовой техникой и электроникой. Основным юридическом лицом соответствующей группы компаний является «Эдил-Импорт», главным владельцем – Валерий Ковалев.

Ковалев через цепочку оффшорных компаний Delta Nominies – Bayfield Ventures – Hudson Corporate (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, BVI) – Tanberg (также зарегистрирована на BVI) владеет 90% акций кипрской компании Gelance Enterprises, которая является единственным участником «Эдил-Импорт». Tanberg вместе с «Эдил Импорт» является истцом по поданному на Кипре судебному иску.

Структуры BBDO Russia и ее руководителей

Противоположная сторона спора, BBDO Russia, является одним из крупнейших в России рекламных агентств. Компания входит в состав Omnicom Group, которая владеет международной сетью рекламных агентств BBDO Worldwide.

Основной владелец «Холодильник.ру» Валерий Ковалев

Основным юридическим лицом BBDO Russia является «ОМД Медиа Дирекшн». Элла Стюарт является председателем совета директоров BBDO Russia и членом совета директоров BBDO Worldwide.

Главными ответчиками по поданному на Кипре иску являются зарегистрированные на этом острове оффшоры UCF Invest и UCF Partners (прежнее название - Fechinco). Согласно показаниям Валерия Ковалева, данных кипрскому суду (имеются в распоряжении CNews), за этими структурами стоит Мария Тюленева, мать Юрия Истомина.

Так, Тюленева через оффшор с Сейшельских островов Formia владеет зарегистрированным на BVI оффшором Gratis Invest. Тот через две кипрские компании – Paramac и Plenexus – владеет UCF Invest. Аналогичным образом, Gratis Invest через две другие кипрские структуры – Avomar и Amerito – владеет также и UCF Partners.

Как «Холодильник.ру» искал покупателя на свой бизнес

Отношения между участниками конфликта начались в 2011 г., когда Валерий Ковалев попросил Юрия Истомина найти покупателя для бизнеса «Холодильник.ру». Через некоторое время Истомин сообщил Ковалеву о проблемах с поиском инвестора, объяснив это слабой узнаваемостью бренда «Холодильник.ру».

Истомин предложил решить проблемы за счет проведения медиа-кампании по раскрутке «Холодильник.ру». При этом предлагалось задействовать схему Media for equity: рекламодатель размещает рекламу (в частности, на нераспроданных рекламных окнах на эфирном ТВ), расплачиваясь за нее своими акциями.

Схема взаимоотношений «Холодильник.ру» со структурами рекламного агентства BBDO Russia и его руководителей

Презентацию относительно данной сделки подготовил PriceWaterhouseCoopers. Свой интерес к участию в сделке проявили «Видео Интернешнл» (на тот момент крупнейшее рекламное агентство на российском ТВ) и агентство наружной рекламы News Outdoor. А банк «Центрокредит» изъявил желание приобрести весь бизнес «Холодильник.ру».

Векселя для оплаты рекламного времени

Важным моментом сделки должны были стать векселя, которые компания «Медиа Капитал» планировала выпустить в пользу «Видео Интернешнл» в счет оплаты за размещение рекламы «Холодильник.ру». «Медиа Капитал» принадлежит связанному с Истоминым оффшору UCF Invest.

В ходе переговоров были найдены двое финансовых инвесторов, изъявивших желание поучаствовать вместе со структурами Юрия Истомина в покупке доли в «Холодильник.ру». В результате на BVI был зарегистрирован оффшор Kempolia Investments, в котором 70% получил другой оффшор из этой юрисдикции – Filtex Trading (представляет интересы неназванных инвесторов), а 30% - связанный с Истоминым оффшор UCF Invest.

Kempolia Investments приобрел 10% долю в «Холодильник.ру» (через соответствующую долю в оффшоре Gelance Enterprises) за $22,5 млн. Из этой суммы $10 млн были выплачены наличными (их предоставил Filtex Trading), $12,5 млн были выплачены векселями «Медиа Капитал».

След «Видео Интернешнл» и его главы Сергея Васильева

Согласно показаниям Ковалева, в ходе обсуждения условий сделки Истомин неожиданно заявил, что «Видео Интернешнл» не может в качестве оплаты рекламного времени принять векселя в России, так как это приведет к необходимости выплаты на налогов на сумму $4,4 млн. Вместо этого Истомин, со слов Ковалева, предложил перевести векселя оффшорным компаний Tornero (зарегистрирована в Белизе) и Fathiel (Багамские острова).

Истомин якобы утверждал, что эти оффшоры принадлежат главе «Видео Интернешнл» Сергею Васильеву. Ковалев поверил в это, так как супруга Истомина Элла Стюарт была подругой жены Васильева.

Впоследствии Ковалев пришел к выводу, что указанные оффшоры не имеют отношения к «Видео Интернешнл» и связаны с Истоминым. Так, Tornero принадлежит оффшорам Athnid (Багамские острова) и Trex (Сейшельские острова), которыми через оффшор Gratis Invest владеет мать Истомина.

Спор вокруг рекламной кампании «Холодильник.ру»

В начале 2013 г. между «Эдил-Импорт» и BBDO Russia (в лице «ОМД Медиа Дирекшн» и ее «дочки» «Контрапунто») был заключен контракт на создание рекламных роликов и размещение их в телевизионном эфире. В рамках контракта «Холодильник.ру» из средств, полученных от Filtex Trading, выплатил BBDO Russia аванс за размещение рекламы на сумму 135 млн руб. ($4,4 млн по тогдашнему курсу).

Тогда же Истомин через оффшор Fechinco получил от структур «Холодильник.ру» агентское вознаграждение в размере $2,1 млн. Однако «Холодильник.ру» вскоре разочаровался в проведенной для него рекламной кампании, посчитав, что BBDO Russia завысил расходы и не обеспечил необходимого количества рекламного времени.

В конце 2013 г. «Эдил-Импорт» подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с «ОМД Медиа Дирекшн» 96 млн руб. После длительных разбирательства, в 2017 г., суд принял решение выплатить ответчику 70 млн руб. Позднее «Эдил-Импорт» отсудил у «ОМД Медиа Дирекшн» еще 26 млн руб.

Также в 2014 г. «Эдил Импорт» был признан потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве, возбужденном из-за сделки с «ОМД Медиа Дирекшн». Выяснилось, что «ОМД Медиа Дирекшн» переводила полученные от «Холодильник.ру» денежные средства неустановленному субподрядчику, компании «Код оф Трейд» (входящую в структуру BBDO Russia), откуда средства переводились «фирмам-однодневкам». Позднее данное дело было прекращено, но в 2019 г. началось новое расследование по этому же поводу.

Сотни миллионов рублей за незаконное использование рекламных роликов «Холодильник.ру»

Противоположная сторона не осталась в долгу. В 2015 г. UCF Invest подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с «Эдил Импорт» 461 млн руб. за незаконное использование рекламных роликов «Холодильник.ру». Оказалось, что Юрий Истомин считает себя автором сценария указанных роликов и композитором использовавшейся в них музыке. При этом он еще летом 2013 г. переуступил права на данные ролики Fechinco (позднее переименованной в UCF Partners), которая затем поручила компании «Брандиз» их подготовить.

В «Холодильник.ру» не согласились с этим. По заказу компании «Бюро независимой экспертизы «Версия» установило, что спорные ролики не могут принадлежат UCF Partners. Согласно договору этого оффшора с «Брандиз», акт приема работ был подписан 15 июля 2013 г., тогда как все спорные ролики были сняты после этой даты. Более того, девять из этих роликов вообще были сняты в 2015 г.

Возможная попытка подкупа суда

Суд первой инстанции отклонил иск UCF Invest, на что оффшор подал апелляцию. Девятый арбитражный апелляционный суд (9 ААС) должен был рассмотреть эту жалобу 5 июля 2016 г., но слушания были перенесены. В показаниях Ковалева, данных кипрскому суду, приводится сенсационная версия причин такого переноса.

Летом 2016 г. UCF Partners пытался переуступить свои права по спору с «Холодильник.ру» некой компании «Максиома». Валерий Ковалев утверждает, что позднее, в ноябре 2016 г., к нему обращался гендиректор этой компании и его однофамилец Григорий Ковалев. Из слов гендиректора «Максиома», которые приводит владелец «Холодильник.ру», следует, что летом 2016 г. к нему обращалась юрист адвокатского бюро «Хренов и партнеров» Ольга Гончарова с предложением заключить с ее компанией договор об оказании юридической помощи на сумму 22,5 млн руб.

Условием договора ставилось вынесение 9 ААС решения в пользу структур Истомина. Договор был заключен, но из-за ошибки банковского клерка средства не поступили на нужный счет. В итоге слушания в 9 ААС были перенесены. Хотя схема с «Максиома» так и не заработала, владелец «Холодильник.ру» уверен, что это была попытка подкупа суда и в итоге его оппоненты нашли способ сделать это. В компании «Хренов и партнеры» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Доказательства из кипрского суда

В ноябре 2016 г. 9 ААС вынес решение о взыскании с «Эдил импорт» всей заявленной суммы в 461 млн руб. «Холодильник.ру» стал искать защиты на Кипре. Местный суд удовлетворил ходатайство о раскрытии информации, включая переписку между Истоминым и обслуживающей связанные с ним оффшоры кипрской компании Consulco. Согласно показаниям Ковалева, из переписки следует, что в 2015 г. Истомин поручил Consulco сфабриковать задним числом контракты от 2013 г. от передачи прав на рекламные ролики «Холодильник.ру».

Полученные доказательства «Эдил Импорт» передал российскому суду. В общей сложности 9 ААС дважды принимал решения об удовлетворении исковых требований UCF Partners, но оба раза Суд по интеллектуальным правам возвращал дело на новое рассмотрение.

Ковалев обращает внимание кипрского суда, что слушания по данному в 9 ААС оба раза велись одним и тем же председательствующим судьей Натальей Левченко, «открыто демонстрировавшей свою лояльность к UCF Partners и предвзятость к аргументам «Эдил Импорт»». При третьем рассмотрении дела в 2017 г. 9 ААС отклонил иск к «Эдил Импорт».

Застрявшие деньги в Латвии

Поскольку ранее суд выносил решение в пользу UCF Partners, судебные приставы успели списать со счетов «Эдил Импорт» 71 млн руб. Данные средства были переведены на счет в латвийском банке Nordic, у которого затем была отозвана лицензия. Ковалев утверждает, что данные средства были арестованы латвийской прокуратурой в рамках расследования в отношении UCF Partners по подозрению в отмывании денег. Затем расследование было прекращено, но средства все равно находятся под арестом по решению местного суда.

Угроза банкротства «Холодильник.ру»

Сам UCF Partners не сдался и в 2018 г. подал новый иск уже в Арбитражный суд Московской области о взыскании с «Эдил-Импорт» 225 млн руб. Дело также было связано с незаконным, по мнению истца, использованием рекламных роликов «Холодильник.ру». Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, но Десятый арбитражный апелляционный суд (10 ААС) его удовлетворил.

В связи с неисполнением данного решения UCF Partners через Арбитражный суд Московской области потребовал банкротства «Эдил Импорт». В «Холодильник.ру» утверждают, что истец не имел в России банковского счета, в связи с чем средства были переданы нотариусу Сергею Музыке с указанием перевести их истцу.

Также «Холодильник.ру» продолжил защищаться через Кипр. Осенью 2018 г. местный суд запретил UCF Partners исполнять решение 10 ААС. UCF Invest попытался обойти этот запрет и передать свои права по спору с «Холодильник.ру» некой компании «Кадастровая инженерия». После этого кипрский суд назначил временным управляющим UCF Partners местного юриста Луиза Протопапа.

Протопапа завел в кипрском банке специальный счет, на который нотариус Музыка перевел упомянутые 225 млн руб. После этого российский суд отказался признавать «Эдил-Импорт» банкротом.

В своих показаниях кипрскому суду Валерий Ковалев также говорит, что в 2016 г. ему поступали угрозы с требованиями выплатить Истомину 5 млн руб. А в 2018 г. Ковалев стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, которое он считает очередной попыткой давления на себя.

Структуры «Холодильник.ру» требуют от кипрского суда заморозить на счетах ответчика $12,5 млн. Целью иска является взыскание с ответчиков убытков, понесенных истцами за длительное время конфликта. По словам Ковалева, только за период с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. потери группы компаний «Холодильник.ру» от данного конфликта составили 916 млн руб.

В том числе из-за угрозы банкротства «Эдил Импорт» у компании возникли проблемы с кредиторами – Сбербанком и СМП-банком. Компании пришлось погасить кредит перед Сбербанком на сумму 350 млн руб.

Позиция BBDO Russia

Пресс-служба BBDO Russia не ответила на запрос CNews относительно конфликта с «Холодильник.ру». Ранее, в 2017 г., Элла Стюарт говорила газете «Коммерсант», что спор на тот момент уже был разрешен российским судом, при этом конфликт сопровождался черным пиаром «в интернете» в отношении BBDO Russia. Также Стюарт уверяла, что BBDO Russia согласовывала с заказчиком все этапы проведенной в 2013 г. рекламной кампании «Холодильник.ру».

В распоряжении CNews имеется ответ BBDO Russia на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), направленное в 2017 г. в связи с конфликтом вокруг «Холодильник.ру».

BBDO Russia отмечала, что российский суд отказался удовлетворить требования «Эдил Импорт» о признании злоупотребления правом со стороны «ОМД Медиа Дирекшн». Также суд не согласился с доводом «Эдил Импорт» о том, что наличие брачных отношений между Эллой Стюарт и Юрием Истоминым свидетельствует о наличии заинтересованности в сделки между «ОМД Медиа Дирекшн» и «Медиа Капитал».