РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет

По итогам знакового, но проблемного тендера РЖД на поставку 15 тыс. ПК на российских процессорах на сумму более 1 млрд руб. договор будет подписан с дочерней структурой «Ростеха» — НЦИ. Остается загадкой, на какие именно чипы новоявленный подрядчик сделал ставку. По данным CNews, при исполнении договора у НЦИ могут возникнуть проблемы со сроками.

Миллиардный подряд для НЦИ

Как выяснил CNews, «Российским железным дорогам» (РЖД) придется заключить договор на крупнейшую в новейшей истории России поставку ПК на отечественных чипах с дочерней структурой «Ростеха» — татарстанской компанией «Национальный центр информатизации» (НЦИ).

На соответствующий скандальный тендер железнодорожного монополиста, перезапущенный 20 марта 2020 г. с начальной ценой лота в 1,08 млрд руб. другие потенциальные участники аукциона заявок не подали. На основании этого тендерная процедура формально была признана несостоявшейся, но договор в соответствии с общероссийскими нормами и внутрикорпоративными правилами госзаказчика все равно будет заключен — с единственным соискателем, по цене «не выше начальной».

Теперь НЦИ предстоит в течение нескольких месяцев обеспечить структуры РЖД по всей стране 15 тыс. ПК под управлением одной из российских ОС на ядре Linux. Что касается процессоров, то если на начальном этапе застопоренного по решению ФАС, а затем и вовсе отмененного тендера РЖД нацелились на чипы «Эльбрус 1С+» компании МЦСТ, то сейчас в качестве альтернативы или даже дополнения (пометка в ТЗ — «и/или») рассматривался процессор Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) компании «Байкал электроникс».

РЖД отдали НЦИ миллиардный подряд на поставку ПК с российским процессорами

Какие именно чипы прописаны в тендерной заявке НЦИ, в этой компании и в РЖД на момент публикации данного материала пояснить CNews не смогли. «В поставке будут компьютеры на базе процессоров исключительно российского производства», — указали в НЦИ, не конкретизировав марки.

В МЦСТ и «Байкал электроникс» от комментариев по поводу закупки отказались.

Столько готовых чипов нет

По данным источника CNews, хорошо знакомого с обстоятельствами проведения тендера и со спецификой производства процессоров, у новоявленного подрядчика НЦИ сейчас есть серьезная проблема с исполнением договора. Российские разработчики не держат такое количество своих чипов в резерве на складах, даже если сложить ресурсы обеих компаний.

По сведениям источника, у МЦСТ сейчас в резерве есть лишь около 1 тыс. «Эльбрусов 1С+», о чем компания и сообщила РЖД в ходе предварительных переговоров. У «Байкал электроникс», как заверяет источник, ситуация схожая, хотя точными данными о ее резервах он не располагает.

В своем запросе в НЦИ CNews привел эти сведения и поинтересовался, как именно компания планирует решать данную проблему. Организация проигнорировала вопрос по существу, заверив, что «НЦИ поставит оборудование РЖД в сроки, предусмотренные договором».

Где их взять?

Производство новых партий процессоров на контрактных фабриках (например, на Тайване; в России по заданному «нанометражу» чипы пока не выпускаются), требуется длительное время. По данным источника, не противоречащим собственным сведениям CNews, ранее полученным от других участников рынка, ориентировочный срок выпуска чипов составляет шесть месяцев. На реализацию проекта на них (сборку и поставку ПК) требуется еще не меньше трех. То есть суммарно как минимум девять месяцев — и лишь в том случае, если в процесс не вмешаются негативные факторы, связанные с транснациональными карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

В текущей версии тендерной документации РЖД сроком исполнения договора прописан май 2021 г., но предельной датой поставки указано 21 декабря 2020 г. Таким образом, у НЦИ сейчас в запасе менее восьми месяцев.

Напомним, именно сжатые сроки предполагаемого исполнения договора в сходном по ряду признаков тендере МВД стали причиной заявлений МЦСТ и «Байкал электроникс» о невозможности участия в нем их технологических партнеров (с их чипами).

Источник CNews полагает, что дальше развитие проекта может протекать по нескольким сценариям. РЖД может скорректировать сроки исполнения договора, НЦИ может пойти на исполнение обязательств с заведомой просрочкой и выплатами причитающихся неустоек, НЦИ найдет российские чипы «на стороне».

Последний вариант может показаться парадоксальным. Однако, по данным источника CNews, существует крупная старая партия чипов Baikal-T1, произведенная несколько лет назад по заказу компании «Т-платформы» — материнской структуры по отношению к «Байкал электроникс». Эта партия по своим объемам могла бы покрыть потребности РЖД (полностью или в значительной части), однако на ее использование наложены некие ограничения — предположительно «Т-платформы» не смогли ее растаможить.

Насколько реально сейчас задействовать эти чипы для проекта РЖД — вопрос открытый. Бизнес «Т-платформ» по всем признакам остановлен. Компания разбирается в суде по иску о банкротстве. Ее гендиректор Всеволод Опанасенко после года, проведенного в заключении, пребывает под домашним арестом; уголовное дело в отношении него не закрыто; в производстве находится полуторамиллиардный иск к нему от ВЭБа.

Что именно закупают РЖД

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в состав запланированных к приобретению персональных компьютеров войдут системный блок, монитор с диагональю не менее 23,8 дюймов, клавиатура, мышь, кабели питания. Максимально возможная цена такого комплекта (в зависимости от итоговой цены договора) составит 72 тыс. руб.

У процессора должно быть одно центральное ядро и одно графическое ядро с поддержкой ускорения 3D-графики; базовая частота прописана на уровне 800 МГц. Предустановленная на ПК операционная система на ядре Linux должна присутствовать в реестре отечественного ПО при Минкомсвязи. ОС необходимо в своем составе содержать прикладное программное обеспечение: текcтовый редактор, графический редактор, табличный редактор, браузер, говорится в техзадании.

География поставки ПК охватывает 230 подразделений РЖД по всей России: информационно-вычислительные центры, дирекции вокзалов, связи, тяги, пассажирских обустройств, инфраструктуры, моторвагонного подвижного состава, здравоохранения, управления движением, по ремонту тягового подвижного состава, по тепловодоснабжению, по эксплуатации зданий и сооружений, по капитальному строительству, центры фирменного транспортного обслуживания, управления телекоммуникационными ресурсами, административно-хозяйственные центры и т. д.