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ОНЛАЙН-конференция CNews «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях» состоится 19 мая

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19 мая 2020 года CNews проводит онлайн-конференцию «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях».

19 мая 2020 года CNews проведет онлайн-конференцию «Облачные технологии: реальные возможности в новых условиях».

Облачные технологии и сервисы – пожалуй, одно из немногих направлений, которое имеет все шансы на развитие в сложившейся непростой ситуации. Длительные выходные, перевод сотрудников на удаленную работу и введение ограничений на перемещение не только по миру, но и в рамках одного города, грядущий очередной экономический кризис заставляют бизнес в срочном порядке менять стратегию развития. Во главе угла, как всегда, сокращение расходов при сохранении качества предоставляемых услуг и, конечно же, безопасность.

О том, что именно такие преимущества предоставляет использование облачных сервисов, говорится давно. Однако сегодня наступил момент, когда ими можно воспользоваться на практике. И чем быстрее, тем лучше. Это могут быть и облачные услуги по обеспечению информационной безопасности, например, для работы удаленных сотрудников, и подключение дополнительных мощностей в связи с ростом нагрузки на сайты для магазинов и компаний, организующих онлайн-трансляции мероприятий, и аренда облачных средств организации совместной работы, и расширение возможности колл-центров по приему заказов от клиентов, и многое другое.

Основные вопросы конференции:

  • Как коронавирус и новый экономический кризис изменят облачный рынок?
  • Хватит ли имеющихся сейчас мощностей для всех желающих?
  • Не приведет ли рост спроса к снижению качества услуг?
  • Что будет с ценами на облачные сервисы?
  • Какие сервисы особенно востребованы рынком?
  • Есть ли на рынке все необходимые в новых условиях предложения?
  • Что ждет рынок публичных облаков?
  • Могут ли помочь международные сервисы?
  • Не пора ли перейти к Cloud Only?

Среди докладчиков на данный момент:

Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»;
Антон Исанин, директор по разработке, Альфа-Страхование;
Илья Кучугин, директор блока информационных технологий, Банк «Зенит»;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май»;
Рубен Энфиаджян, советник директора, ФГБУ НИИ «Восход».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

С дополнительными вопросами обращайтесь по телефону: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.

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