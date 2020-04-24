Google вдвое урезал расходы на рекламу и полностью прекратил нанимать сотрудников
Google затягивает пояса
Корпорация Google вынуждена значительно сократить расходы на маркетинг, а также полностью приостановить наем новых сотрудников из-за кризиса, возникшего в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники внутри компании.
Журналисты утверждают, что сотрудники отдела маркетинга получили письмо от имени одного из директоров корпорации, содержащее информацию о запрете на прием как новых штатных сотрудников, так и «контрактников».
«Сейчас урезаются бюджеты и приостанавливается наем как в маркетинге, так и по всему Google, – говорится в сообщении. – Нас, наравне с остальными специалистами по маркетингу, попросили сократить бюджет на второе полугодие примерно в два раза».
Позиция корпорации
Представитель Google подтвердил CNBC, что бюджеты на второе полугодие 2020 г. в «некоторых областях» действительно будут сокращены вдвое, хотя и не уточнил, в каких конкретно. Он также опроверг введение полномасштабного запрета на прием на работу нового персонала, однако отказался комментировать, почему директора распространяют противоречащую данному утверждению информацию.
«Мы будем замедлять общие темпы найма, при этом продолжая привлекать новую рабочую силу в прежних масштабах в небольшом количестве стратегически важных областей», – цитирует телеканал заявление представителя. По его словам, в то же самое время компания намерена привлечь к работе множество ранее нанятых специалистов, но еще к ней не преступивших.
Слова гендиректора расходятся с делом
CNBC отмечает, что полная приостановка найма и резкое сокращение бюджета представляют собой меры куда более радикальные, нежели описанные неделю назад CEO «материнской» компании Google – Alphabet – Сундаром Пичаи (Sundar Pichai). Тогда он говорил о сокращении вложений в некоторые сферы деятельности Google, начиная с найма.
Однако же в то время речь шла о сокращении затрат на «некритичный для бизнеса маркетинг» и «существенном снижении темпов найма». О возможности столь резкого урезания бюджета и полной приостановки приема на работу нового персонала Пичаи не упоминал.
До начала пандемии Google ожидал увеличения расходов на маркетинг по сравнению с 2019 г. В прошлом году затраты корпорации на продажи и маркетинг составили $18,46 млрд. Сюда входят расходы на рекламу и продвижение продуктов и сервисов, а также выплаты персоналу в сфере продаж и маркетинга. В 2019 г. численность персонала Google, занятого в данных областях, выросла как минимум на 15% в сравнении с 2018 г. Расходы на рекламу и продвижение увеличились на $402 млн.
Влияние пандемии на бизнес
Даже технологическим гигантам вроде Google приходится прибегать к оптимизации расходов на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Представители малого и среднего бизнеса и, тем более, организации, существующие исключительно за счет пожертвований, вынуждены принимать более радикальные меры.
К примеру, некоммерческая организация Project Tor, развивающая технологию «луковой маршрутизации», провела массовое сокращение персонала, уволив более чем треть сотрудников. Финансовые трудности у разработчиков Tor возникли из-за того, что спонсоры, в частности американские правительственные структуры, оказались не готовы делиться денежными средствами во время пандемии коронавируса с прежним энтузиазмом.
Большая часть сотрудников знаменитой краудфандинговой площадки Kickstarter также находится под угрозой увольнения после того, как число «живых» проектов на платформе сократилось на 35% по сравнению с 2019 г. Руководство компании уже снизило собственную зарплату, но, по всей видимости, этого недостаточно.