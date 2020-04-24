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ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции

29 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт».

29 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Какие проблемы возникли у компаний на фоне глобальной эпидемии и очередного экономического кризиса?
  • Какие новые возможности открываются перед ними?
  • Какие бизнес-процессы в первую очередь нуждаются в изменении?
  • Как изменить их быстро и недорого?
  • Какие решения для этого существуют?
  • Какие сложности могут возникнуть?
  • Окупятся ли вложения в новые технологии после того, как ситуация нормализуется?
  • Есть ли на рынке примеры успешного перехода к новым способам ведения бизнеса?

С докладами выступят:

Алексей Печенин, директор по работе с клиентами, Mail.ru для бизнеса;
Владислав Гришин, руководитель отдела пресейл, Mind;
Виталий Савченко, руководитель группы системных инжинеров Veeam по России, СНГ, Грузии, Украине и Монголии, Veeam Software;
Михаил Платонов, старший IT директор, PepsiCo;
Михаил Рыстенко, директор по информационным технологиям, ТРАСКО;
представитель компании Commvaultu.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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