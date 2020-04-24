ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля

29 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт».

29 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт».

Основные вопросы к обсуждению:

Какие проблемы возникли у компаний на фоне глобальной эпидемии и очередного экономического кризиса?

Какие новые возможности открываются перед ними?

Какие бизнес-процессы в первую очередь нуждаются в изменении?

Как изменить их быстро и недорого?

Какие решения для этого существуют?

Какие сложности могут возникнуть?

Окупятся ли вложения в новые технологии после того, как ситуация нормализуется?

Есть ли на рынке примеры успешного перехода к новым способам ведения бизнеса?

С докладами выступят:

Алексей Печенин, директор по работе с клиентами, Mail.ru для бизнеса;

Владислав Гришин, руководитель отдела пресейл, Mind;

Виталий Савченко, руководитель группы системных инжинеров Veeam по России, СНГ, Грузии, Украине и Монголии, Veeam Software;

Михаил Платонов, старший IT директор, PepsiCo;

Михаил Рыстенко, директор по информационным технологиям, ТРАСКО;

представитель компании Commvaultu.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences



Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.