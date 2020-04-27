«Билайн» откажется от салонов связи

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«Билайн» может передать всю сеть своих салонов франчайзинговым партнерам с целью сокращения убытков. Также рассматривается вариант передачи франчайзи лишь части точек и закрытия оставшихся салонов.



Реорганизация розницы

Российский оператор связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») рассматривает возможность отказа от всех действующих салонов сотовой связи. Как пишут «Ведомости», вся розничная сеть может быть передана франчайзинговым партнерам.

На момент публикации материала существовало минимум два варианта решения вопроса с салонами «Билайна», где полная передача сети франчайзи – первый из них. Второй – это частичная передача розницы по франшизе и закрытие оставшихся салонов. Представители оператора сообщили «Ведомостям», что в настоящее время гендиректор «Билайна» Алексей Торбахов рассматривает и другие стратегии развития розницы, и окончательное решение по ним пока не принято.

Возможные причины и последствия реорганизации розницы

По информации собеседников «Ведомостей», «Билайн» столкнулся с ростом убытков своей розничной сети – в 2019 г. они выросли более чем 1,4 млрд руб. Стоимость ее содержания оказалась на 430 млн руб. больше, чем выручка от ее деятельности.

Салоны связи стали для «Билайна» убыточными

Частичный или полный перевод розницы на франшизу может привести к снижению долговой нагрузки «Билайна», в том числе и за счет сокращения арендных платежей. Отдельно была затронута ситуация с пандемией коронавируса и последовавшей за ней всероссийской самоизоляцией – временное закрытие салонов связи и невозможность обслуживания ими клиентов не означает отмену платежей за аренду занимаемых ими площадей.

Собеседники «Ведомостей» полагают, передать все салоны по франшизе не получится – партнеров оператора будут интересовать только наиболее рентабельные точки продаж. Остальные салоны «Билайну», вероятно, придется закрыть, что может отрицательно сказаться как на рыночной доле оператора, так и на темпах привлечения новых абонентов.

С чего все началось

«Билайн» начал закрывать фирменные салоны связи в I квартале 2019 г. в рамках оптимизации розницы, и за первое полугодие 2019 г. их количество сократилось на 10%. К концу II квартала 2019 г. сеть салонов «Билайна», без учета открытых по франшизе, насчитывала около 3000 точек продаж.

Экс-гендиректор «Билайна» Василь Лацанич, оставивший свой пост в начале апреля 2020 г., в сентябре 2019 г. называл целесообразным будет уменьшение объемов розничной сети на 25%. Тогда же, как сообщал CNews, он призвал других операторов связи последовать примеру «Вымпелкома» и начать оптимизировать свою розницу.

«Билайн» сокращает сеть салонов с начала 2019 года

Василь Лацанич был уверен, что закрытие четверти всех салонов «Билайн» позволит повысить эффективность работы оставшихся 75% сети. «Мы считаем, что легко можно сократить на четверть текущую розницу безболезненно совершенно, без потери качества подключений, без перераспределения долей и тому подобное. Но зато с повышением эффективности», – отметил Лацанич. По итогам первого полугодия 2019 г., когда закрылись 10% салонов, Лацанич добавил: «Мы с удовольствием продолжим свои действия по сокращению розницы».

По состоянию на IV квартал 2019 г. суммарное количество салонов «Билайна», включая открытые по франшизе, превышало 4600. Количество партнерских салонов «Вымпелком» не сообщил.

В число салонов «Билайна» входят и точки компании «Евросеть», которую «Вымпелком» и «Мегафон» поделили между собой в июле 2017 г. «Мегафону» досталась сама компания и половина ее салонов, а вторую ее половину (около 2100 точек продаж) забрал «Вымпелком». Сделка позволила «Вымпелкому» удвоить свою розничную сеть. При этом полученные им салоны связи «Евросети» перешли на работу под брендом «Билайн».

Как поступают другие операторы

Сокращением числа фирменных салонов занимается и оператор МТС, но если «Билайн» начал работать в этом направлении в 2019 г, то МТС – на три года раньше. По итогам 2016 г. сеть оператора насчитывала 6200 салонов связи, и он планировал уменьшить их число до 5700. К концу II квартала 2019 г. сеть салонов МТС состояла из более чем 5880 точек, то есть за 2,5 года их было закрыто около 300 салонов.

В 2019 г. МТС закрыл еще 300 точек продаж. В планы на 2020 г входит сокращение розницы еще на 400 салонов.

«Мегафон» тоже активно оптимизирует свою розницу – если к концу 2016 г. в нее входило 4500 салонов (из них 2500 по франшизе), то в период с января по март 2017 г. он закрыл примерно 400 точек. Планы на 2020 г. оператор не раскрывает, но из-за пандемии коронавируса его сеть может сократиться приблизительно на 200 точек.

У Tele2 нет своих салонов

Оператор Tele2, входящий в состав «Большой четверки» наряду, «Мегафоном», «Билайном» и МТС, не владеет ни одним салоном связи. Вся розница компании работает по франшизе, и по состоянию на апрель 2020 г. число таких салонов, пишут «Ведомости», составляет 3360. За год их количество не изменилось.

Не имея собственных салонов, Tele2 помогает развивать партнерские. В частности, он покрывает расходы на аренду площадей и ремонт, а также за свой счет закупает торговое оборудование и проводит обучение сотрудников.