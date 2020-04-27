CNews выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения

Исследовательская группа CNews Analytics подготовила обзор «Рынок видеонаблюдения 2020» и первый рейтинг игроков этого рынка. По итогам 2019 г. совокупная выручка его участников выросла почти на 37%. Большая часть продаж приходится на государственный сектор. Среди важнейших тенденций рынка — все более широкое использование средств видеоаналитики, в том числе решений на основе искусственного интеллекта.

Рынок видеонаблюдения

В последние годы системы видеонаблюдения начинают играть все более важную роль в различных сферах бизнеса и общественной жизни. При этом рынок средств видеонаблюдения быстро превращается в полноценный сегмент ИТ-рынка, использующий все его последние достижения.

IP-камеры вытесняют аналоговые устройства и получают встроенные средства анализа видеопотока. Для передачи сигнала все чаще используются беспроводные сети, для анализа видеопотока в реальном времени — средства искусственного интеллекта. Растет популярность «видеонаблюдения как услуги» и облачных платформ.

Крупнейшие поставщики средств видеонаблюдения в России

В 2019 г. выручка 10 крупнейших игроков на рынке видеонаблюдения выросла, по сравнению с их же выручкой с 2018 г., на 37%. Сбор информации был затруднен тем, что многие крупные интеграторы не смогли вычленить выручку от внедрения решений видеонаблюдения из общей суммы доходов от проектов, включающих создание таких систем. Тем не менее, результаты участников рейтинга показывают, что рынок растет, и государственные контракты составляют его существенную часть.

Крупнейшие поставщики решений для видеонаблюдения 2019

№ 2019 Название компании Выручка в 2019 г., ₽тыс. Выручка в 2018 г., ₽тыс. Рост выручки 2019/2018, в % 1 Байтэрг 1 985 400 1 438 900 38% 2 ISS 1 963 308 1 904 622 3% 3 Ситроникс 1 728 000 870 000 99% 4 Hi-Tech Security 579 764 527 059 10% 5 Фабрика информационных технологий 315 775 0 -

Источник: CNews Analytics, 2020

Ознакомиться с полным рейтингом можно в обзоре «Рынок видеонаблюдения 2020».

Видеонаблюдение — 2020. Проблемы и перспективы

До пандемии коронавируса рынку видеонаблюдения предсказывали годовой рост в 10-13%, причем некоторые его сегменты, как полагали аналитики, должны были расти существенно быстрее. Например, продажи систем хранения для видеонаблюдения — на 18% в год, средства видеоаналитики — на 21,5%. А решения в области искусственного интеллекта для умного города (сюда входят и ИИ-системы для анализа видеопотока) и вовсе должны с 2019 по 2025 г. вырасти в 7 раз, с $0,67 млрд до $4,9 млрд. Можно ожидать, что российский рынок видеонаблюдения будет следовать общим закономерностям развития мирового рынка, а в чем-то даже опережать его, поскольку у нас в стране нет большого парка унаследованных аналоговых систем.

Пандемия, как ожидается, двояко скажется на рынке видеонаблюдения. С одной стороны, важность решений в этой области растет, в том числе — и по причинам, связанным с пандемией. С их помощью, например, во многих странах отслеживают граждан, не соблюдающих режимы карантина или изоляции.

С другой стороны, Китай был основным производителем средств видеонаблюдения и главным мировым рынком. От того, насколько он пострадал от пандемии зависит и динамика рынка в ближайшие годы.

Подробно о развитии ИТ в сфере видеонаблюдения в 2019 г. читайте в обзоре «Рынок видеонаблюдения 2020».