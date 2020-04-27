Путин распорядился продавать россиянам автомобили в онлайне

15867

Цифровизация автопрома в пост-коронавирусном мире

В России в ближайшее время будут подготовлены правовые и юридические основания для оформления продажи автомобилей через интернет. Об этом распорядился Президент России Владимир Путин, озвучив соответствующее поручение Правительству.



«Нужно не мешать, а, наоборот, быстрее снимать административные барьеры для применения таких новаций (электронных сервисов – прим. CNews), в том числе на автомобильном рынке. Прошу Правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей», – сказал Президент в рамках совещания по вопросам мер поддержки и развития российского автопрома, прошедшего 24 апреля 2020 г. в режиме видеоконференции.

Владимир Путин напомнил о действующих льготных программах автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и предложил направить 7 млрд руб. на дополнительные программы поддержки покупки гражданами автомобилей у производителей с локализацией производства в России.

По словам Путина, эта и другие меры помощи автоиндустрии в преодолении последствий пандемии коронавируса помогут стабильной работе отрасли, поддержат спрос на машины, а также позволят «сохранить занятость и доходы граждан, сберечь специалистов, инженеров и рабочих». Кроме того, «показатели (отрасли) во многом отражают состояние потребительского рынка и всей экономики», отметил Президент.

Российский авторынок онлайн: реалии и перспективы

В настоящее время в России рынок онлайн-продаж автомобильной техники находится в зачаточном состоянии. Ряд производителей и автодилеров уже предлагают приобретение машин через интернет, однако общие правила и требования к таким сделкам еще в стадии формирования.

Президент предложил упростить онлайн-продажи автомобилей

Первым интернет-продавцом автомобилей в России стала китайская Lifan, предлагавшая свои машины на площадке AliExpress. В настоящее время компания Renault предлагает онлайн-вариант приобретения автомобилей с помощью сервиса приема платежей «Яндекс.Касса». Компания Hyundai предлагает в России возможность онлайн-выбора и бронирования автомобиля Sonata в версии Online, а также онлайн-подписку Hyundai Mobility для аренды машины на срок от одного дня до одного года.

В настоящее время большинство подобных онлайн-продаж, как правило, предусматривают лишь внесение авансового онлайн-платежа. Кроме того, покупателю в большинстве случаев приходится забирать купленный автомобиль самостоятельно с дилерской стоянки.

После введения в России режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, на российском авторынке появился ряд предложений по доставке машин, купленных онлайн. По данным «Известий», Fresh Auto предлагает доставку выбранных через сайт компании подержанных автомобилей до адреса покупателя или до пункта бесконтактной зоны выдачи с офлайн-кассой. Группа компаний «Рольф» предлагает сервис бесконтактной доставки купленного автомобиля. Китайская Chery предлагает доставить купленный в онлайн-магазине автомобиль на эвакуаторе.

Пандемия коронавируса, из-за которой российский и мировой автопром уже несет потери, потенциально может стать ключевым драйвером развития интернет-продаж машин, так что вопрос формирования правовой и юридической базы для онлайн-продаж автомобилей в России вполне созрел.

Меры поддержки российского автопрома

По итогам совещания Правительству поручена разработка комплекса мер для повышения спроса на российскую автомобильную технику – как со стороны госструктур и компаний с госучастием, так и в корпоративном и потребительском секторах.

По мнению Владимира Путина, необходимо произвести «инвентаризацию мероприятий всех национальных проектов, …которые предполагают закупку автотехники, и по возможности провести такую закупку раньше намеченных сроков – уже в текущем году».

Президент напомнил об опыте антикризисной поддержки автопрома в 2008-2009 гг. и рассказал о включении 12 автопроизводителей в перечень системообразующих предприятий с критериями выручки от 20 млрд руб. и численности персонала от 1 тыс. человек. Таким компаниям буду выделены льготные кредиты на пополнение оборотных средств по ключевой ставке Центробанка. Программа заработает на следующей неделе.

Президент также предложил выделить 2,5 млрд руб. на льготные лизинговые механизмы поддержки услуг по долгосрочной и краткосрочной аренде автомобилей (каршеринг). Еще шесть млрд руб. предложено направит на расширение программ льготного лизинга грузовых автомобилей и коммерческого транспорта, востребованного в малом и среднем бизнесе, на селе.

Что подлежит цифровизации в автопроме

В рамках совещания Вадим Швецов, председатель совета директоров «Соллерс» (российское производство автомобилей УАЗ, SsangYong, Ford и Mazda) напомнил об уже состоявшемся внедрении электронного паспорта транспортного средства, которое, по его мнению, прошло успешно. Он заявил, что электронным должен стать «весь документооборот, связанный с продажей, приобретением автомобилей и эксплуатацией».

Вадим Швецов, председатель совета директоров «Соллерс»

«Здесь нам очень нужна повсеместная доступность для граждан электронной цифровой подписи, электронного регистрационного удостоверения для владельцев автомобилей. А также для клиентов коммерческого транспорта самыми полезными инновациями могли бы стать электронный путевой лист и электронная товарная транспортная накладная» – сказал Вадим Швецов.

По его мнению, грядущий переход на «подключенность» позволит применять новые фискальные формы – такие как «умное страхование» и «умный транспортный налог», которые будут начисляться только на то время, когда машина фактически находится в движении.

Запуск государством соответствующих цифровых сервисов, по мнению Шевцова, среди прочего обеспечит покупателю дополнительное снижение стоимости автомобиля до 30% «потому что вся эта бюрократия занимает большое количество средств. Как бы сквозная цифровизация позволит, по сути, сделать сервис онлайн, я не знаю, за секунду», – отметил он.

Согласно оценкам «Соллерс», подписка на автомобиль или его аренда через цифровую платформу снижает издержки клиента на 30% по сравнению с обычным владением автопарком, отметил Шевцов.