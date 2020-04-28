Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие

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На мегазакупку МВД российских компьютеров на условиях, стимулирующих использование в них отечественных процессоров, пожаловался один из потенциальных претендентов на контракт, застопорив тем самым тендер. Заявитель полагает, что МВД неправомерно установило начальную цену контракта, по факту не учтя, что российское «железо» при прочих равных в два-три раза дороже китайского.

Приостановка закупки российских ПК

Как выяснил CNews, масштабная закупка МВД около 30,3 тыс. российских компьютеров, допускающая использование в них отечественных процессоров, забуксовала из-за жалобы, поданной в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) компанией-интегратором «Тегрус». На сайте госзакупок у процедуры появилась пометка «определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа».

Напомним, рассматриваемый тендер в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. стартовал 20 марта 2020 г. После некоторых изменений в условиях закупки заявки от претендентов будут приниматься до 30 апреля, торги намечены на 8 мая.

Как следует из текста жалобы, размещенном на сайте госзакупок, «Тегрус» усомнился в правомерности определения начальной цены контракта (НМЦК). Компания отмечает, что в тендерной документации методика ее расчета не объясняется. Но, исходя из упоминания заказчиком пяти источников сведений, а также с учетом того факта, что 20 февраля 2020 г. «Тегрус» получил запрос из МВД на предоставление тематической ценовой информации, в компании полагают, что «заказчик использовал для обоснования НМЦК метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)».

Жалоба в ФАС застопорила миллиардную закупку МВД российских ПК

Далее заявитель отмечает, что в соответствии с нормами действующего законодательства МВД воспользовалось правом установить в закупке ограничение на допуск зарубежной продукции. «Однако в направленных запросах на коммерческие предложения не было указано данное ограничение, что ввело участников рынка в заблуждение», — говорится в жалобе. При этом в «Тегрусе» полагают, что как минимум один из опрошенных МВД участников указал цену, исходя из стоимости товара, страной происхождения которого является Китай.

«Настольные ПЭВМ при равных функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках, где в одном случае страной происхождения будет Китай и производитель, например, Huawei, а в другом случае страной происхождения будет Россия и производитель, например, IRU, будут отличаться по стоимости единицы продукции примерно в два-три раза, хотя при этом товары будут идентичными», — поясняет свои претензии «Тегрус».

В результате компания потребовала от ФАС выдать МВД предписание корректно провести исследование рынка, перенаправив запросы на коммерческие предложения его участникам «с учетом установленных запретов и ограничений и информации о стране происхождения (производителе)».

Рассмотрение жалобы намечено на 29 апреля 2020 г. В «Тегрусе» от дополнительных комментариев в разговоре с CNews воздержались, отметив, что вся суть жалобы изложена в ее тексте, и больше компании добавить нечего.

В МВД подтвердили CNews прицел на «Эльбрусы» и «Байкалы»

Одной из знаковых особенностей этой закупки является тот факт, что МВД в тендерной документации прописало технические характеристики, теоретически позволяющие поставщикам задействовать в затребованных ПК российские процессоры.

В частности, ведомство существенно снизило порог вхождения для чипов по параметру их максимальной частоты — до 800 МГц. Практика мониторинга CNews компьютерных госзакупок позволяет утверждать, что именно по этому параметру госорганы, в том числе и само МВД, обычно отсекают все существующие российские процессоры: «Эльбрусы», «Байкалы», «Мультикоры» и пр.

Никакие конкретные разработчики чипов в техзадании не прописаны — процессоры должны показать не менее 8 тыс. баллов по заданным условиям на тесте производительности 7-Zip/p7zip по метрике Rating MIPS. При этом в тендерной документации в требованиях к ОС есть пункт о том, что «представленная в дистрибутиве операционная система должна иметь версии, обеспечивающие ее функционирование на процессорных архитектурах х86-64 и “Эльбрус”».

Ранее CNews предположил, что последнее обстоятельство формально указывает на то, что в МВД допускают, что в министерство может быть поставлена техника на одном из процессоров линейки «Эльбрус», разрабатываемой компанией МЦСТ.

Представители МЦСТ и компании «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров «Байкал») в разговоре с CNews тогда подтвердили, что в их распоряжении чипы подходящих параметров действительно есть. Но при этом они отметили, что прописанные в тендере сроки поставки участие их продукции исключают — на ее производство просто не осталось времени, так как тот момент срок поставки ПК был ограничен 15 июля 2020 г.

При этом в МВД в ходе переписки с CNews подтвердили справедливость предположения редакции относительно «благосклонности» министерства по отношению к российской компонентной базе. «Использование минимально необходимых характеристик расширяет возможный круг поставщиков оборудования, в том числе и за счет привлечения отечественных производителей оборудования, повышает конкуренцию при проведении аукционных мероприятий и приводит к значительной экономии бюджетных ассигнований, — отметили респонденты CNews. — В связи с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19 для обеспечения условий качественного выполнения поставщиками своих обязательств в соответствии с условиями контракта МВД инициативно проработало вопрос корректировки сроков поставки».

Последнее утверждение касается того факта, что к тому моменту в тендерную документацию были внесены изменения, которые отодвинули срок исполнения контракта на два с половиной месяца — на 30 сентября 2020 г.

Впрочем, как сообщил 15 апреля 2020 г. в разговоре c CNews представитель МЦСТ Константин Трушкин, для его компании такая отсрочка ничего принципиально не меняет.

Что именно закупает МВД

В соответствии с документами, представленными на сайте госзакупок, в МВД готовы приобрести как ПК с мониторами, так и моноблоки. По условиям, они должны быть российскими — произведенными на территории нашей страны, но это не мешает поставщикам использовать в их составе зарубежную компонентную базу, в том числе и процессоры.

На компьютер должна быть установлена одна из российских операционных систем, включенных в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. При этом дистрибутив ОС должен соответствовать различным требованиям ФСТЭК по защите информации, быть совместимым со средствами антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security, средствами создания и проверки электронной подписи компании «Криптопро» и средствами криптографической защиты информации, предназначенными для сквозного шифрования сетевых соединений и каналов связи ViPNet Client компании «Инфотекс».