Обязательная установка в России систем ГЛОНАСС на автомобилях отложена

Месяц плюс еще один год

Уже утвержденные обязательные требования для транспортных компаний по оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС вступят в силу только 31 мая 2021 г. Соответствующее постановление №597 от 28 апреля 2020 г. «о внесении изменений в отдельные акты» опубликовано на сайте Правительства России за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Изменения будут внесены в шесть постановлений, которые были приняты в 2013-2019 гг. Ранее в этих поручениях фигурировали сроки исполнения в апреле-июле 2020 г., или в начале 2021 г. Все эти документы вводят различные правила и требования по обязательному оснащению транспорта аппаратурой ГЛОНАСС. Отсрочка затронула, главным образом, пассажирские автобусы вместительностью более восьми пассажиров и транспорт для перевозки опасных грузов.

Перенос сроков внедрения спутниковой аппаратуры на транспорте является мерой снижения административной нагрузки на транспортную отрасль, «которая оказалась в числе пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», отмечается в документе.

Какие документы о внедрении ГЛОНАСС изменены

Два правительственных акта из шести, в которые новым постановлением вносятся изменения сроков, имеют непосредственное отношение к новым требованиям по оснащению автобусов для перевозки групп детей и их сопровождающих. В частности, изменение внесено в постановление № 1177 от 17 декабря 2013 г. «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами». Ранее оснащение таких автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS требовалось завершить до 31 мая 2020 г., теперь срок перенесен на 31 мая 2021 г.

ГЛОНАСС в детских автобусах и у перевозчиков опасных грузов появится до 31 мая 2021 г.

Аналогичные изменения введены в постановление № 772 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99». Здесь требования по обязательному оснащению автобусов для перевозки детей аппаратурой ГЛОНАСС/GPS также перенесены на год, до 31 мая 2021 г.

Требование к обязательному внедрению систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS на транспорте для перевозки опасных грузов изложено в постановлении Правительства «О приостановлении действия Правил оснащения транспортных средств категорий М2, МЗ и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» № 877 от 10 июля 2019 г. В предыдущей редакции документа речь шла о 31 мая 2020 г., в новой редакции срок перенесен на 31 мая 2021 г.

Еще три документа, в которые внесены изменения сроков, имеют косвенное отношение к внедрению системы ГЛОНАСС на транспорте. Так, документ «О применении положений пункта 3 правил перевозок грузов автомобильным транспортом», излагающий требования к оснащению транспорта для международной перевозки опасных грузов, приводил новые российские нормы в соответствие с нормами Евросоюза с 1 января 2021 г., теперь дата изменена на 1 января 2022 г.

В документе «Об утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"» от 6 апреля 2019 г., который вводил ряд новых требований в случае изменения конструкции транспортного средства, ранее указанный срок 1 июля 2020 г. теперь заменен на 1 февраля 2021 г.

В дополнение, также внесены изменения в документ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами» №1734 от 20 декабря 2019 г., где вводится ряд новых требований при сдаче экзаменов на права ряда категорий, в том числе, для вождения спецтранспорта и перевозки опасных веществ. В этом постановлении ранее фигурировавший срок 1 октября 2020 г. теперь заменен на 1 апреля 2021 г.