Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели

Дмитрий Артимович отсудил у Chronopay 2 миллиона

Бывший топ-менеджер платежной системы Chronopay Дмитрий Артимович выиграл судебное разбирательство о взыскании с компании 2 млн руб. Артимович утверждает, что, работая в компании, он одолжил ей указанную сумму. Деньги ему не вернули, что и послужило причиной обращения в суд.

Поначалу Хамовнический районный суд Москвы отклонил иск Дмитрия Артимовича к ООО «Хронопей-Восток» - основному юридическому лицу Chronopay. Однако затем Московский городской суд удовлетворил апелляцию и обязал ответчика вернуть ему одолженные средства (решения судов имеются в распоряжении CNews).

Согласно данным с сайта Федеральной службы судебных приставов, сейчас данное решение исполнено не в полной мере: исполнительное производство еще продолжается. Со своей стороны, «Хронопей-Восток» подал кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

Райффайзенбанк заблокировал средства, которые Артимович отсудил у Chronopay

В то же время, как рассказал CNews сам Артимович, в рамках исполнения указанного решения суда средства переводятся на его счет в Райффайзенбанк. Но банк заблокировал Артимовичу возможность пользоваться дебетовыми картами и системой «Райффайзен-онлайн».

Дмитрий Артимович в 2018 г. на презентации своей книги

Банк потребовал предоставить полный комплект по данному документу, включая договор займа, документы, подтверждающие происхождение средств для выдачи займа, а также переписку, подтверждающую отказ должника от его погашения.

Артимович считает абсурдным требование о предоставлении от противоположной стороны подтверждения отказа погашать долг. Кроме того, по его мнению, суд уже разобрался в этом вопросе и банк не вправе проводить собственную проверку по данному делу.

Пресс-служба Райффайзенбанка подтвердила CNews, что банк действительно ограничил Дмитрию Артимовичу доступ к интернет-банку и к дебетовой карте, но ограничений на сам счет не накладывал. В банке объяснили это требованиями российского законодательства, в соответствии с которым у клиента запросили информацию о происхождении его денежных средств. Владелец Chronopay и гендиректор «Хронопей-Восток» Павел Врублевский отказался от комментариев.

Как Артимович и Врублевский были признаны виновными в DDoS-атаке против «Аэрофлота»

В 2011 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила Павлу Врублевскому обвинение в заказе DDoS-атаки против конкурирующей платежной системы «Ассист», из-за чего летом 2010 г. в течение недели не работала оплата электронных билетов на сайте ее крупнейшего клиента «Аэрофлот».

Основатель Chronopay Павел Врублевский

Исполнителями атаки, по версии обвинения, были хакеры Дмитрий и Игорь Артимовичи, посредником между ними и Врублевским – сотрудник Chronopay Максим Пермяков. Все четверо были задержаны в 2011 г. и признали свою вину.

Однако в ходе судебного процесса Врублевский и братья Артимовичи отказались от признаний. Тем не менее, в 2013 г. Тушинский районный суд Москвы признал всех четверых виновными в организации DDoS-атаки и приговорил их к двум с половиной годам тюрьмы (Пермяков получил условный срок).

Павел Врублевский и Дмитрий Артимович, отбыв половину срока в колонии-поселении, вышли по механизму условно-досрочного освобождения. Игорь Артимович не явился в колонию (суд обязал братьев Артимовичей самостоятельно прибыть к месту лишения свободы) и был объявлен в розыск.

Расследованием данного дела занимался замдиректора Центра информационной безопасности (ЦИБ) Сергей Михайлов. В конце 2016 г. он сам был арестован по обвинению в госизмене, и в 2018 г. его приговорили к 20 годам заключения.

Врублевский утверждает, что он сам передал правоохранительным органам информацию о сотрудничестве Михайлова с властями США. При этом владелец Chronopay говорит, что эта информация была у него еще в 2010 г., что и послужило причиной уголовного преследования со стороны Михайлова.

Как развивались отношения между Артимовичем и Врублевским

После выхода из тюрьмы Артимович сделал неплохую карьеру в Chronopay: сначала он стал техническим директором компании, затем гендиректором двух входящих в нее юридических лиц: ЗАО «Хронопей» и ООО «Хронопей Сервисез». Также Армтимович получил миноритарную долю в «Хронопей-Восток».

Однако в 2017 г. Артимович покинул Chronopay. Несколько источников, знакомых с ситуацией в компании, говорили CNews о конфликте между ним и Врублевским.

Непросто дела идут и в самом Chronopay. В 2018 г. CNews писал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам «Хронопей-Восток» из-за задолженности по налогам. Тогда Павел Врублевский называл это технической проблемой.

Однако на нынешний момент ФНС вновь приостановила операции по счетам «Хронопей-Восток», информация об этом размещена на сайте налоговой службы. В «Хронопей Сервизес» в 2018 г. была начала процедура конкурсного производства. А в отношении ЗАО «Хронопей», по данным базы «Контур-Фокус», открыты исполнительные производства о взыскании задолженности на сумму 89 млн руб.

Интересно, что в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) Дмитрий Артимович продолжает числиться гендиректором ЗАО «Хронопей». При этом указано, что сам он считает эти сведения недостоверными. Артимович заявил CNews, что отказ Врублевского снять его с этой должности и стал причиной конфликта между ними.