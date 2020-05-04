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От хозяев «Билайна» массово уходят директора

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, Текст: Игорь Королев
Совет директоров группы Veon покидают четверо директоров. В их числе уходит и председатель совета директоров Урсула Бернс, которая до недавнего времени была главой группы Veon.

Председатель совета директоров Veon Урсула Бернс покидает группу

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о созыве годового собрания акционеров, которое намечено на 1 июня 2020 г. На этом собрании в числе прочего будет переизбран совет директоров группы.

Из сообщения Veon следует, что совет директоров покидают четверо из 11 его членов. В том числе со своего поста уходит председатель совета Урсула Бернс (Ursula Burns), которая не будет переизбираться в совет.

Американка Урсула Бернс в 2009-2017 гг. работала на руководящих постах в корпорации Xerox, затем она вошла в совета директоров Veon и стала его председателем.

В 2018 г. после ухода гендиректора Veon француза Жана-Ива Шарлье (Jean Yves Charlier) Урсула Бернс стала исполнительным председателем совета директоров группы. Предполагалось, что Бернс будет курировать работу топ-менеджмента Veon на время поиска постоянного гендиректора.

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Урсула Бернс покидает группу Veon

Позднее Бернс стала гендиректором Veon на постоянной на основе, вернув себе одновременно должность председателя совета директоров.

В конце 2019 г. у Veon появились два исполнительных директора: бывший гендиректор турецкого сотового оператора Turkcell Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) и бывший топ-менеджер социальной сети Facebook Серджи Херреро (Sergi Herrero).

В начале 2020 г. Терзиоглу и Херреро стали гендиректорами Veon, а Урсула Бернс осталась председателем совета директоров Veon. Теперь Бернс окончательно прощается с Veon.

Кто еще уходит из совета директоров Veon

Также из совета директоров Veon уходят еще трое его членов: бывший топ-менеджер сотового оператора Vodafone Джулиан Хорн-Смит (Julian Horn-Smith), бывший гендиректор канадского сотового оператора Rogers Гай Лауренсе (Guy Laurence) и гендиректор компании-исследователя пользовательских данных Dunhumby Гуллауме Бакувиер (Gullaume Bacuvier).

Будущие члены совета директоров Veon

На их место выдвинуто пять новых кандидатов: гендиректор музыкального сервиса Deezer Ганс-Голгер Албрейхт (hans-Holger Albrecht), бывший директор по цифровым сервисам испанской телекоммуникационной компании Telefonica Мариано Де Бир (Mariano De Beer), партнер – основатель инвестиционной компании Concinnity Advisors Питер Дерби (Peter Derby), директор по цифровому ритейлу бразильской финансовой компании BTG Pactual Амос Гениш (Amos Genish) и старший консультант американского инвестиционного фонда Bridge Growth Partners Стефен Пусей (Stephen Pusey).

В совет директоров Veon будут номинироваться семь его нынешних членов. В их числе гендиректор и основатель разработчика платежных терминалов для малого бизнеса Poynt Осама Бедиер (Osama Bedier), бывший финансовый директор норвежской телекоммуникационной компании Telenor (входила в число крупнейших акционеров Veon) Гуннар Холт (Gunnar Holt), консультант голландского регулятора финансовых рынков AFM Роберт Ян ванн де Краатс (Robert Jan van de Kraats) и бывший гендиректор украинской инвестиционной компании EastOne Геннадий Газин.

Остаются в совете директоров и представители основного акционера группы Veon – инвестиционной компании Letter One: председатель наблюдательных советов LetterOne и «Альфа-групп» Михаил Фридман, управляющий директор LetterOne Technology Андрей Гусев и еще один управляющий партнер этой компании - Александр Перцовский.

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