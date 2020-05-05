«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

В сети «Дикси» заработала экспресс-доставка товаров из ближайшего к покупателю магазина. Сервис реализован на платформе «1С:Управление торговлей», он позволяет не выходить из дома за продуктами в период пандемии Covid-19 и снизить риск подхватить этот коронавирус.



Экспресс-доставка в «Дикси»

Российская группа компаний «Дикси» запустила сервис экспресс-доставки из своих магазинов. Программная часть проекта, как сообщили CNews представители компании, базируется на системе «1С:Управление торговлей» («1С:Предприятие 8.3»).

Экспресс-доставка «Дикси» позволяет россиянам заказывать товары и продукты из ближайших к ним магазинов сети в режиме онлайн без необходимости выходить из дома. Сервис будет актуален в связи с пандемией коронавируса и введенной в связи с ней всероссийской самоизоляцией. Напомним, что распространение вируса началось в декабре 2019 г. с китайского города Ухань. На 5 мая 2020 г. число заболевших им во всем мире превышало 3,58 млн человек, а количество зараженных в России составляло более 145,2 тыс. человек.

Развитие и доступность сервиса

Разработка сервиса экспресс-доставки «Дикси» началась в первых числах апреля 2020 г. 15 апреля 2020 г. он был запущен в тестовом режиме в двух магазинах сети, а к концу апреля 2020 г. к сервису было подключено, в общей сложности, 20 магазинов.

С 1 мая 2020 г. экспресс-доставка «Дикси» на базе платформы «1С» работает в штатном режиме, но география его распространения пока ограничена лишь столичными магазинами сети. По словам представителей компании, в течение мая 2020 г. к сервису доставки подключатся все магазины «Дикси», расположенные на территории Московской области.

Экспресс-доставка появится во всех магазинах «Дикси»

Всероссийский запуск экспресс-доставки будет осуществляться постепенно. Сроки появления сервиса в каждом конкретном регионе присутствия сети «Дикси» в компании не раскрывают, но до конца 2020 г. зона покрытия охватит их все.

Как работает сервис

Клиенты «Дикси» могут оформить заказ товаров с экспресс-доставкой через сайт сети или колл-центр. При заказе система автоматически определит магазин, расположенный ближе всех к адресу, на который был совершен заказ, и проверит наличие в нем всех необходимых товаров.

Других вариантов выбора товаров для экспресс-доставки в «Дикси» на момент публикации материала не было. До конца 2020 г. компания запустит фирменное мобильное приложение, но сроки его релиза представители «Дикси» не назвали.

Сервис предусматривает помощь операторов колл-центра в подборе товаров, что пригодится, к примеру, пожилым людям. Дополнительно присутствует возможность отправки заказа на другой адрес: к примеру, покупатель может приобрести продукты своим родственникам, проживающим в другой части населенного пункта. Оплата заказа производится наличными или банковской картой при получении заказа, плюс есть опция предоплаты.

При заказе через сайт покупателям доступна услуга бесконтактной доставки. Она предусмотрена для дополнительной защиты от заражения коронавирусом.

Цифровизация «Дикси»

Для группы компаний «Дикси», основанной в 1993 г. и владеющей сетями «Дикси», «Виктория», «Мегамарт», запуск экспресс-доставки на базе платформы «1С» – не первый пример цифровизации бизнеса. В марте 2018 г. она начала принимать оплату товаров на кассах своих магазинов через мобильное приложение Alipay. Запуск сервиса был осуществлен в рамках партнерства «Дикси» с группой компаний «Моби.Деньги», официальным партнером платежной системы Аlipay в России.

В октябре 2018 г. «Дикси» модернизировала систему внутренних коммуникаций и перешла на цифровое управление корпоративным телевидением. В рамках этого проекта в главном офисе ГК «Дикси», расположенном в Москве, была установлена стеклянная интерактивная стена с тач-интерфейсом, которая позволяет сотрудникам быть в курсе последних новостей компании. Корпоративное телевидение в «Дикси» работает на платформе по управлению цифровым контентом Addreality. На сенсорной стеклянной панели транслируется информация о корпоративных мероприятиях, обучающие курсы, важные новости компании. Помимо этого, на экран выводятся локации торговых точек «Дикси» на картах во всех регионах присутствия компании. Панель также выполняет навигационную функцию для сотрудников офиса управляющей компании. Проект выполнен совместно с компанией Ascreen.

В июне 2019 г. «Дикси» начала коммерческую эксплуатацию независимой блокчейн-платформы «Факторин» для автоматизации работы с факторинговыми компаниями и поставщиками. Результатом внедрения, по оценке представителей компании, должны были стать существенное сокращение сроков верификации в процессе факторинга и минимизация ручного труда и рисков.

В октябре 2019 г. «Дикси» внедрила DLP-систему Серчинформ КИБ» , позволяющую существенно снизить риски утечки конфиденциальной и бизнес-информации. Система контролирует основные каналы связи, проводит анализ текста и документов, передаваемых по ним, и сигнализирует о нарушениях внутренних политик безопасности. Решение о внедрении было принято по результатам пилотного проекта, показавшего высокую эффективность в течение шести месяцев эксплуатации.