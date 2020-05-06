Github по требованию Голливуда заблокировал исходники ПО для бесплатного просмотра фильмов

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Блокировка Popcorn Time

Популярный хостинг ИТ-проектов Github заблокировал несколько репозиториев приложения Popcorn Time, предназначенного для бесплатного поиска и просмотра видео в Сети. Решение было принято администраторами сервиса после поступления жалобы о нарушении авторских прав со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA), представляющей бизнес-интересы крупнейших кинопроизводителей.

Popcorn Time представляет собой программу, сочетающую в себе функции торрент-клиента и медиаплеера. Приложение предлагает простой интерфейс в стиле современных онлайн-кинотеатров вроде Netflix. Popcorn Time позволяет в несколько кликов находить в различных торрент-сетях фильмы и сериалы и просматривать их, не дожидаясь полной загрузки.

MPAA 1 мая 2020 г. потребовала от Github заблокировать репозитории popcorn-desktop и popcorn-api, в которых хранились исходные коды приложения Popcorn Time для настольных ПК и API (прикладного интерфейса программирования), направив претензию о нарушении проектом Закона об авторском праве в цифровую эпоху или DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Этот акт дополняет законодательство США в области авторского права директивами, учитывающими современные технические достижения в области копирования и распространения информации.

Уведомление о блокировке репозитория из-за нарушения авторских прав

С 4 мая 2020 г. при попытке перейти на веб-страницы упомянутых выше репозиториев проекта, Github сообщает об их недоступности в связи с наличием требования об удалении в соответствии с положениями DMCA. Платформа также предлагает ознакомиться с собственной политикой удаления контента или отправить апелляцию в случае несогласия с требованием.

Что не понравилось MPAA

Как отмечает издание Bleepingcomputer, рассылка правообладателями подобных претензий – обычная практика. Как правило, они направляются в адрес тех лиц или организаций, которые непосредственно размещают в интернете записи кинофильмов или телевизионных передач без разрешения владельцев авторских прав. Однако в данном случае репозитории проектов на Github не содержали каких-либо видеоматериалов.

Поводом для требования блокировки репозиториев стало наличие в исходном коде проекта адресов сайтов и торрент-трекеров, содержащих пиратские копии материалов, которые принадлежат членам MPAA. То есть, по мнению представителей ассоциации, наличие исходного кода Popcorn Time в свободном доступе способствует нарушению авторских прав ее участников.

MPAA, требуя блокировки, опирается на прецедент, установленный в 2005 г. по итогам судебного разбирательства между американской студией Metro-Goldwyn-Mayer и Grokster, разработчика ПО для обмена файлами по протоколу Fasttrack, пишет Gizmodo. Согласно решению Верховного суда США, дистрибуция продукта сама по себе может накладывать на распространителя юридическую ответственность, если доказательства подтверждают, что он своими действиями подталкивал к нарушению закона с помощью продукта.

Позиция разработчиков

Представитель Popcorn Time в разговоре с журналистами Vice сообщил о том, что компания направила в Github, принадлежащий Microsoft, ответную претензию и рассчитывает на разблокировку репозиториев в 10-дневный срок.

По мнению разработчиков, эти репозитории не содержат материалов, нарушающих авторское право.

Атаки на Popcorn Time со стороны американских киноделов

Американская ассоциация кинопроизводителей уже не первый год преследует Popcorn Time. Так, в марте 2014 г. из-за аналогичных претензий со стороны MPAA Github блокировал репозитории popcorntime-android, popcorn-app и все тот же popcorntime-desktop. Под угрозой судебных исков разработчики были вынуждены объявить о закрытии проекта. Однако позднее он возродился в виде ряда форков на базе оригинального кода, развиваемых независимыми разработчиками. Одним из таких стал проект popcorntime.io, который старая команда объявила «наследником» Popcorn Time.

Тем не менее, в 2015 г. MPAA подала в суд на троих канадских разработчиков проекта popcorntime.io, в результате чего этот форк к середине октября прекратил свое существование.

В течение года через суды Новой Зеландии, Дании, Норвегии, Великобритании и Израиля ассоциации удалось добиться блокировки ряда доменов и адресов для загрузки Popcorn Time. Многим пользователям Popcorn Time из Германии были предъявлены иски на 815 евро за нанесение ущерба в результате не только просмотра, но и распространения нелегального контента.