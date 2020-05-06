Сотрудники Microsoft будут работать из дома до октября

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Microsoft позволила сотрудникам работать из дома вплоть до октября 2020 г., даже если в странах из проживания изоляционные меры, связанные с пандемией коронавируса, будут сняты раньше. Работники будут вправе сами принять решение – остаться дома или вернуться в офис.

Без офисной работы до середины осени

Корпорация Microsoft сообщила о продлении режима удаленной работы для своих сотрудников. По данным ресурса Business Insider, они продолжат работать из дома вплоть до октября 2020 г.

Продление «удаленки» не включает полный запрет на работу из офиса – сотрудники компании могут выбрать такой режим работы по собственному желанию. Другими словами, работники Microsoft смогут вернуться в офисы сразу после снятия изоляционных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, в их стране проживания, но в то же время будут иметь право оставаться дома с мая по конец сентября 2020 г.

Согласно статистике Statista.com, на начало мая 2020 г. штат Microsoft насчитывал более 144 тыс. человек по всему миру. Большая их часть (85 тыс. человек) проживает на территории США.

Microsoft инициировала перевод своих офисов на удаленную работу 5 марта 2020 г. Как пишет Business Insider, она начала с офисов в Сиэттле и Сан-Франциско (США), попросив их сотрудников поработать из дома до 28 марта 2020 г. В дальнейшем режим удаленной работы в Microsoft был продлен: к примеру, в штате Вашингтон, в котором расположена штаб-квартира корпорации, ее сотрудникам даны распоряжения работать из дома до 31 мая 2020 г.

Офисы Microsoft будут пустовать еще как минимум пять месяцев

Добавим, что крупные российские ИТ-компании тоже поддерживают идею перевода сотрудников на удаленную работу. Среди первых оказался «Яндекс», еще 13 марта 2020 г. рекомендовавший штату по возможности работать из дома. 16 марта 2020 г. аналогичное решение относительно сотрудников головного офиса принял холдинг Mail.ru Group.

Копирование идеи Amazon

Microsoft предложила своим сотрудникам работать из дома до октября 2020 г. сразу после того, как то же самое сделала Amazon. По данным агентства Reuters, 1 мая 2020 г. Amazon разрешила работникам не появляться в офисах компании до 2 октября 2020 г.

Нововведение распространяется на тех, чья работа не зависит от места дислокации. Работников складов эти изменения не затрагивают, и Amazon уже продемонстрировала свое отношение к ним. Как сообщал CNews, 1 апреля 2020 г. Amazon лишила работы организатора стачки рабочих нью-йоркского сортировочного центра JFK8, призывавших руководство защитить их от коронавируса. Требования бастующих были проигнорированы. Зачинщиком забастовки был теперь уже бывший заместитель управляющего центром Кристиан Смоллс (Christian Smalls).

Это был не единственный подобный случай, и все они привели к тому, что вице-президент Amazon и ведущий инженер Amazon Web Services Тим Брэй (Tim Bray) ушел в отставку. Он сделал это в знак протеста против действий руководства компании в отношении своих сотрудников и их защиты от коронавируса.

За удаленной работой – будущее

Microsoft считает, что после снятия изоляционных мер сотрудники многих компаний пожелают продолжить работать из дома вместо возвращения в офис. Компания связывает это с тем, что люди научатся эффективно работать без личных встреч и оценят все преимущества более гибкого в сравнении с офисом графика. Об этом Microsoft рассказала в своем аналитическом отчете о новых тенденциях на рынке труда, опубликованном 9 апреля 2020 г.

Microsoft считает, что после самоизоляции большинство людей продолжат работать из дома

В отчете она приводит в пример рост популярности своего корпоративного мессенджера Teams, в том числе и в Китае, где и произошла утечка коронавируса. Как сказано в документе, даже после снятия в конце марта 2020 г. карантина в этой стране ежедневное количество пользователей Teams не только осталось вдвое более высоким в сравнении с концом января 2020 г., но и продолжило демонстрировать еженедельный рост.

Об эффективности удаленной работы, как указано в отчете, говорит и тот факт, что в период с 1 по 31 марта 2020 г. аналитики Microsoft зафиксировали, что средний интервал между первым и последним использованием Teams в течение дня вырос более чем на час. Они связали это с возможностью выстраивания гибкого графика при работе из дома.