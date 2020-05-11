Google покинул ключевой руководитель

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Из Google уволился Эрик Шмидт, руководивший компанией десять лет и запустивший YouTube, Android, Chrome и другие крупные проекты. Он проработал в Google 19 лет, последний год занимая должность технического советника компании. Свои дальнейшие планы по развитию карьеры Шмидт не раскрывает.

19 лет истории

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) покинул компанию после практически 20 лет работы в ней (он пришел в Google в 2001 г.). Начав с должности главного исполнительного директора, в последний год своей карьеры в интернет-гиганте Шмидт занимал должность технического советника.

По данным ресурса Cnet, Эрик Шмидт ушел из Google несколько месяцев назад, в феврале 2020 г. Публичной информация о его увольнении стала лишь в мае 2020 г., и причины трехмесячного «замалчивания» сам Шмидт и представители Google не раскрывают.

Один доллар в год

Эрик Шмидт занял должность советника по техническим вопросам Google в мае 2019 г. Компания, как пишет Cnet, никогда не раскрывала роль его обязанностей на этом посту, и эта информация по-прежнему остается неизвестной.

Эрик Шмидт

Зарплата Шмидта на этой должности составляла $1 в год (73,9 руб. по курсу ЦБ на 11 мая 2020 г.), и на протяжении всего года у него было два помощника, размеры зарплат которых не раскрываются. По данным Cnet, они, в отличие от самого Шмидта, продолжат работать на Google, но уже в других должностях.

Сам Эрик Шмидт, как сообщает ресурс FactSet, владеет портфелем из 4,1 млн акций холдинга Alphabet, в который входит Google. Стоимость такого портфеля составляет около $5,3 млрд.

Как Шмидт изменил Google

История компании Google берет свое начало в сентябре 1998 г. Ее основали Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin), а Эрик Шмидт присоединился к ним в IV квартале 2001 г. по их личному приглашению. Шмидт занял должность исполнительного директора Google и вошел в ее совет директоров, сосредоточившись на развитии инфраструктуры компании.

За время нахождения Шмидта в должности СЕО Google компания запустила ряд своих крупнейших проектов, среди которых самый популярный видеосервис в мире (YouTube) и браузер Chrome, занимающий первое место по распространению. С подачи Шмидта также были запущены почтовый сервис Gmail и ОС Android, в 2004 г. Шмидт вывел Google на IPO на бирже Nasdaq.

Сергей Брин (слева), Эрик Шмидт (сверху) и Ларри Пейдж (справа)

Эрик Шмидт, как сообщал CNews, оставил пост гендиректора Google в апреле 2011 г., уступив его Ларри Пейджу. По словам Шмидта, за десять лет его руководства компанией она существенно выросла и ей стало сложнее управлять. В течение этого времени основные решения принимали все трое (Шмидт, Пейдж и Брин), однако к 2011 г. это стало непродуктивным. На протяжении всех десяти лет правления Эрика Шмидта Google показывала стремительный рост финансовых показателей. По итогам 2010 г. ее выручка достигла $29,32 млрд против $23,65 млрд в 2009 г. Рост составил 24%. Прибыль увеличилась на 31% до $8,51 млрд против $6,52 млрд годом ранее.

Карьера Эрика Шмидта

Эрик Шмидт родился 27 апреля 1955 г. В 1976 г. он получил степень бакалавра по электротехнике в Принстонском университете, еще через три года, в 1979 г., став магистром по компьютерным сетям, получив степень в Калифорнийском университете в Беркли.

В 1980-х годах Шмидт работал на различных должностях в компаниях Xerox Bell Laboratories, Zilo, а также в Sun Microsystems – в последней он, помимо прочего, участвовал в разработке Java. В 1997 г. он был назначен СЕО и председателем правления компании Novell и принимал участие в ее продаже компании Cambridge Technology Partners. Из Novell Шмидт ушел в ноябре 2001 г., чтобы занять пост СЕО Google.

В 2006 г. Шмидт вошел в совет директоров компании Apple, но вышел из него в августе 2009 г.

После ухода с поста СЕО Google Шмидт стал главой совета директоров компании, а после реорганизации Google и создания холдинга Alphabet в 2015 г. Шмидт возглавил совет директоров вновь образованной компании.

В январе 2018 г. Шмидт оставил и эту должность, сохранив за собой место в совете директоров Alphabet. В мае 2019 г. он покинул его, став техническим советником компании. Эта должность стала последней для него в Google. О своих дальнейших планах Эрик Шмидт не рассказывает.