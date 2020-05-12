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Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют

Бизнес Законодательство Кадры Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Несмотря на запрет, введенный местными властями в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, фабрика по сборке электромобилей Tesla в Калифорнии возобновила свою работу. Глава компании – Илон Маск – заявил, что готов к аресту.

Калифорнийская Tesla возобновила работу

Завод американской корпорации Tesla во Фримонте (Калифорния, США) возобновил свою работу, несмотря на запрет местных властей, связанный с санитарной обстановкой. Об этом главный исполнительный директор (CEO) Илон Маск (Elon Musk) сообщил в своем Twitter.

По словам предпринимателя, он лично будет присутствовать на сборочной линии завода, где собираются электромобили Tesla Model X, Model S, Model 3 и Model Y. Он также отметил, что готов к санкциям со стороны властей, в том числе и к аресту. «Если кого-либо арестуют, пусть это буду я», – написал бизнесмен в личном микроблоге.

По данным The Verge, фримонтская фабрика вновь начала выпуск продукции еще во время прошедших выходных. Компания Маска вернула ранее отправленных в оплачиваемый отпуск работников на свои рабочие места. Желающим оставаться дома было предложено оформить новый отпуск, на этот раз уже неоплачиваемый.

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Илон Маск открыл завод Tesla во Фримонте вопреки запрету властей и попросил арестовать только его

Как отмечает издание, решение главы Tesla противоречит мартовскому распоряжению властей округа Аламида, в состав которого входит Фримонт. Согласно данному распоряжению, направленному на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, предприятиям округа, за исключением «системообразующих», предписывалось прекратить работу на период карантина. Tesla Маска в их числе не оказалось, поэтому после небольшого сопротивления со стороны руководства 23 марта 2020 г. компания все же прекратила свою деятельность.

Конфликт Маска с местными властями

В четверг, 7 мая, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) разрешил предприятиям штата возобновить свою работу, при этом отметив, что местные органы власти сохраняют право вводить более жесткие карантинные меры.

В результате Аламида и несколько других округов и городов области залива Сан-Франциско продлили режим запрета на работу предприятий до конца мая. Несмотря на его последующий пересмотр и некоторое смягчение, промышленным объектам так и не разрешили возобновить производство.

Такое решение пошло вразрез с планами Маска – предприниматель собирался вернуть на фримонтскую фабрику около 30% персонала уже к пятнице, 8 мая. В субботу, 9 мая, Tesla и Маск подали судебный иск против округа Алмида, обвинив его власти в нарушении законов штата и положений конституции США. Маск также пригрозил перенести штаб-квартиру возглавляемой им компании в Техас или Неваду.

В понедельник, 11 мая, губернатор Ньюсом сообщил, что провел «очень конструктивную беседу» с чиновниками округа и представителями Tesla и надеется на запуск предприятия «уже на будущей неделе». Позже газета The New York Times сообщила о том, что фабрика возобновит свою работу 18 мая.

Отношение бизнесмена к пандемии COVID-19

Илон Маск неоднократно допускал высказывания, преуменьшающие угрозу пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, в марте 2020 г. бизнесмен заявил работникам SpaceX, что у них больше шансов погибнуть в автокатастрофе, нежели от нового вируса. Он также ошибочно предсказывал, что к концу апреля 2020 г. число новых случаев заболевания COVID-19 в США будет «близким к нулю».

Общенациональные карантинные меры эксцентричный предприниматель охарактеризовал как фашистские и нарушающие конституционные права граждан.

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