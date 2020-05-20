В Москве стартует строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра. Виновных в многомесячной задержке покарали

В Москве после многомесячных проволочек сможет начаться строительство масштабного ИТ-центра на территории Российского экономического университета Плеханова. Проект рассчитан до 2023 г. Его бюджет составляет примерно 4,5 млрд руб. Одному из несостоявшихся подрядчиков он стоил двухлетнего отлучения от госзаказа.

ИТ-центру — быть

Как выяснил CNews, одобренный экс-премьером Дмитрием Медведевым многомиллиардный проект по созданию в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова (РЭУ) корпуса цифровых и информационных технологий наконец сдвинулся с мертвой точки. РЭУ после многочисленных проволочек сумел подписать контракт с организацией, которая возьмет на себя строительство объекта. Ею стало акционерное общество «Строительная компания “Флан-м”».

Данная компания стала победителем тематического тендера, который был запущен 13 марта 2020 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой контракта в 3,11 млрд руб. В финальных торгах конкуренцию будущему подрядчику составило акционерное общество «Монолитное строительное управление-1». Организации остановились на одной и той же ценовой отметке в 3,09 млрд руб. Поэтому победа досталась «Флан-м», по всей видимости, просто потому, что он подал свое предложение раньше. Теперь исполнителю контракта предстоит сдать готовый объект к марту 2023 г.

Напомним, постановление Правительства России, касающееся финансирования данного проекта, было подписано еще в июле 2019 г. Позже, 28 августа 2019 г. Минобрнауки заключил с университетом договор о предоставлении субсидии в размере 2,97 млрд руб. — в 2019-2021 гг. (400 млн руб., 1,6 млрд руб. и 964,5 млн руб. по годам соответственно).

В РЭУ стартует строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра, одобренное Медведевым

При этом общая сметная стоимость строительства ИТ-корпуса составляет 4,5 млрд руб. К упомянутым бюджетным деньгам РЭУ должен добавить около 1,5 млрд руб., привлеченных из внебюджетных источников.

Задержки, их причины, наказание виновных

Строительство ИТ-центра в РЭУ могло начаться существенно раньше. Как писал CNews в январе 2020 г., изначально университет попытался определить подрядчика, запустив тематический тендер 27 ноября 2019 г. с начальной ценой контракта в 3,12 млрд руб. Заявки от претендентов принимались до 13 декабря 2019 г. Тремя днями позже, 16 декабря, тендерная комиссия установила, что на аукцион была подана всего одна заявка — от ООО «Монтажно-строительное управление “Маяк”». В этой связи госзаказчик принял решение заключить контракт именно с этой организацией — без снижения стартовой цены лота.

Спустя месяц, 17 января 2020 г. университетом был оформлен акт о признании подрядчика уклонившимся от подписания договоров. В качестве основания для такого шага было указано, что «Маяк» не направил заказчику в установленные сроки ни проекта контракта, ни надлежаще оформленного протокола разногласий. Позже под давлением ФАС университет признал, что ситуация возникла из-за технической ошибки. «В соответствии с требованиями действующего законодательства контракт должен быть подписан до 10 февраля 2020 г.», — указал в разговоре с CNews представитель РЭУ.

В указанный срок подписание не состоялось — 13 февраля РЭУ опубликовал новый протокол признания «Маяка» уклонившимся в связи с тем, что компания не предоставила так называемое обеспечение договора.

В перезапущенном тендере, о котором мы написали выше, изначально также был только один участник — проигравшее в итоге «Монолитное строительное управление-1». На основании отсутствия конкурентов РЭУ 8 апреля 2020 г. успел признать его победителем. Однако в дело снова вмешалась ФАС, в которую пожаловался победивший на финальных торгах «Флан-м». Предположительно он не смог подать заявку на торги из-за проблем на электронной площадке.

Уже после завершения аукциона, 6 мая 2020 г. в ФАС поступила новая жалоба — на сей раз от проигравшего «Монолитного строительного управления-1». Заявитель утверждал, что заявка его удачливого конкурента не соответствует требованиям тендерной документации и закону о контрактной системе. Антимонопольная служба в ходе разбирательства признала эти претензии необоснованными.

В результате всех этих проволочек контракт с подрядчиком был подписан примерно на 4,5 месяца позже, чем мог бы. Первому из несостоявшихся подрядчиков, «Маяку» официальный факт уклонения от подписания соглашения фактически стоил отлучения от госзаказа на два года. Организация 2 марта 2020 г. была включена в Реестр недобросовестных поставщиков. Теперь до 2 марта 2022 г. «Маяк» сможет претендовать на бюджетные деньги только в рамках тендеров компаний с госучастием — «Ростелекома», «Почты России», РЖД и пр. А вот тендеры госорганов для него будут закрыты.

Параметры застопорившегося строительства

Как поясняли «Интерфаксу» в июле 2019 г. в пресс-службе Минобрнауки, субсидия РЭУ выделялась в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Главный фасад нового корпуса будет выходить на Серпуховскую площадь и перспективу Садового кольца, отмечало агентство. Корпус включит девять надземных этажей общей площадью свыше 23 тыс. кв. м и будет рассчитан на 1,35 тыс. учащихся. В здании разместятся лаборатории и учебные площади. Сроком ввода в эксплуатацию был определен 2023 г.

«Строительство корпуса создает инфраструктурную базу для перспективных направлений исследований, позволяя расширить спектр реализуемых образовательных и научных проектов по таким ключевым направлениям развития цифровой экономики как "Системы распределенного реестра", "Большие данные", "Интернет вещей", "Новые производственные технологии", "Цифровое образование" и "Информационная безопасность"», — цитировал «Интерфакс» слова ректора РЭУ Виктора Гришина.