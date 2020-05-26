Россиянам поменяют бумажный паспорт на мобильное приложение. Эксперимент пройдет в Москве

Минкомсвязи подготовило проект правительственного постановления о проведении в Москве эксперимента по замене бумажного паспорта на мобильное приложение. Провести было его предложено с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 гг., однако спустя несколько часов после публикации текста проекта на портале нормативных правовых актов он был удален.



Экран смартфона вместо паспорта

Минкомсвязи России предложило провести в Москве эксперимент по использованию специального мобильного приложения в качестве паспорта. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления Правительства России, в котором упоминается приложение «Мобильный идентификатор». Документ был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 25 мая 2020 г., но спустя несколько часов удален с портала. На момент публикации материала сайт выдавал ошибку с номером 500.

Представители Минкомсвязи на запрос РБК о причинах удаления документа ответили, что «Был опубликован, а затем удален рабочий вариант постановления. В ближайшее время проект постановления будет залит на портал».

Согласно удаленному тексту проекта, предъявлять смартфон с запущенным приложением в рамках эксперимента можно будет при получении ряда муниципальных, государственных и иных услуг. Эксперимент предложено провести в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 гг.

Перед Минкомсвязи будет стоять задача до 1 декабря 2020 г. создать приложение «Мобильный индентификатор», а с 1 декабря 2020 по 31 декабря 2021 г. обеспечивать его поддержку и работоспособность.

Власти хотят заменить паспорт гражданина России на обычный QR-код

До 1 декабря 2020 г. Минкомсвязи совместно с МВД России будут заниматься организацией взаимодействие ведомственного сегмента МВД России системы МИР с инфраструктурой мобильного приложения, федеральной и региональной инфраструктурами активации и применения мобильного приложения.

Кто сможет получить «мобильный паспорт»

Как сказано в проекте постановления, эксперимент будет проведен с целью «повышения эффективности государственного управления и предоставления государственных, муниципальных и иных услуг посредством внедрения цифровых технологий, а также в целях обеспечения высокого качества и возможности получения гражданами России услуг дистанционно». Пользоваться приложением смогут исключительно лица, достигшие совершеннолетия – россиянам, которым еще не исполнилось 18 лет, участвовать в эксперименте нельзя.

Существует и ряд других ограничений: к примеру, пользоваться ПО «Мобильный идентификатор» будет разрешено лишь россиянам, зарегистрированным в Москве по месту жительства или пребывания. Кроме того, у них обязательно должен быть обычный бумажный паспорт.

Принцип работы приложения

Получить мобильную версию удостоверяющего личность документа можно будет в пилотном МФЦ путем подачи заявления и предоставления биометрических данных через криптокабины (фото, видео с разных ракурсов, запись голоса). Также будет необходимо получить электронную подпись в случае ее отсутствия.

Мобильное ПО «Мобильный идентификатор» будет работать в паре с аккаунтом россиянина в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), и его профиль должен быть подтвержден. Также возможно применение идентификации личности при помощи Единой биометрической системы. Отдельно для установления личности может быть задействована информационная система «Система управления доступом к информационным системам и ресурсам города Москвы» (СУДИР).

По данным РБК, после того, как гражданин России авторизуется в мобильном приложении (это нужно будет сделать непосредственно в пилотном МФЦ), сотрудник центра выдаст ему расписку о приеме заявления с содержащимся в ней специальном QR-коде. Этот код потребуется для активации мобильного приложения, и этот же код в дальнейшем участник эксперимента будет предъявлять вместо паспорта для подтверждения своей личности.

Для чего потребуется «мобильный паспорт»

Виртуальный аналог паспорта гражданина России будет использоваться для получения ряда услуг как физическими, так и юридическими лицами. В частности, он пригодится для подтверждения личности при прохождении регистрации индивидуального предпринимателя (ИП), заключении электронного трудового договора или договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг, покупке или продаже машины и получении посылок на почте.

«Мобильный паспорт» пригодится при покупке железнодорожных и авиабилетов на рейсы внутреннего сообщения, а также при регистрации на них. Также его можно будет предъявлять на кассах магазинов для подтверждения 18-летнего возраста при покупке алкогольной и табачной продукции, или при оформлении пропусков для обеспечения прохода в здания, имеющие контрольно-пропускной режим.

Ведомства-участники эксперимента

В эксперименте Минкомсвязи примет участие достаточно большое число организаций и ведомств. В список вошли, по мимо самого Минкомсвязи, Минэкономразвития, Федеральная служба безопасности России (ФСБ), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) и ряд других органов исполнительной власти.

Список участников дополнили: правительство Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», «Ростелеком», АНО «Цифровая экономика», исполнительные органы госвласти Москвы, определенные столичным правительством, а также подведомственные им организации и другие организации, участвующие в предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, а вместе с ними – непосредственно сами россияне, давшие свое согласие на участие в новом эксперименте.