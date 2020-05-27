Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы

Законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права, принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Участники рынка просили смягчить его требования, но в итоге документ был принят без изменений. Вступление его в силу грозит владельцам магазинов приложений новыми инвестициями и новыми юридическими рисками.



Три чтения успешно пройдены

Госдума России 27 мая 2020 г. во втором и сразу в третьем (окончательном) чтениях приняла законопроект о блокировке на территории России «пиратских» мобильных приложений. Он затрагивает мобильное ПО, в том или ином виде нарушающее авторские и смежные права.

Документ был разработан 27 депутатами, включая вице-спикера Петра Толстых («Единая Россия»), члена комитеты Госдумы по информационной политике Антона Горелкина («Единая Россия») и зампредов думского комитета по информполитике Марину Мукабенову («Единая Россия») и Александра Ющенко (КПРФ).

На рассмотрение в Госдуму законопроект, являющийся поправками к действующему закону «Об информатизации, ИТ и защите информации», был направлен еще в 2018 г. Как сообщал CNews, первое чтение состоялось в середине июля 2018 г.

Госдума одобрила законопроект сразу в двух чтениях

В настоящее время законопроекту, чтобы стать законом, нужно пройти рассмотрение в Совете Федерации и получить подпись Президента России Владимира Путина. В случае успешного прохождения этих этапов он вступит в силу 1 октября 2020 г.

Какие изменения несет законопроект

Документ – плод труда 27 депутатов расширяет список используемых в действующем «антипиратском» законе формулировок. Так, сейчас в нем используется термин «информационные ресурсы», а новый законопроект предлагает внести в него два дополнительных термина – «программное приложение» и «владелец программного приложения».

Как сказано в тексте документа, программные приложения – это «программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете».

Владельцам магазинов приложений придется усиливать контроль за размещаемым в них ПО

После вступления законопроекта в силу Роскомнадзор после получения обращения от правообладателя о нарушении авторских прав будет в течение трех дней по стандартной процедуре определять владельца информресурса, на котором размещено «пиратское» приложение. Следующим шагом станет отправка ему (владельцу информресурса) уведомления в электронной форме об этом нарушении. В нем также будет содержаться требование принять меры по ограничению доступа к «пиратской» информации.

Дальнейшие действия по блокировке «пиратских» программ

Получив уведомление Роскомнадзора, владелец информационного ресурса должен будет в течение одного дня с момента получения проинформировать об этом владельца программного приложения. Помимо этого, он будет обязан уведомить его о необходимости закрыть доступ к объектам авторских или смежных прав, ставших причиной нарушения действующего «антипиратского» закона.

На закрытие доступа к этому контенту у владельца программного приложения тоже будет ровно один день. В случае невыполнения поставленных требований владелец информационного ресурса должен будет ограничить доступ ко всему приложению – иначе требование о принятии мер по блокировке приложения будет направлено уже операторам связи.

Просьбы о смягчении закона проигнорированы

26 мая 2020 г. за сутки до принятия Госдумой во втором и третьем чтениях законопроекта о запрете «пиратских» приложений, стало известно о просьбах участника рынка по его смягчению. По данным «Коммерсанта» с такой просьбой обратились Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России – свои письма с просьбами они направили, соответственно 15, 18 и 22 мая 2020 г .председателю Госдумы Вячеславу Володину, в думский комитет по информполитике и Минкомсвязи России.

Участники рынка просили Госдуму смягчить законопроект, ограничив потенциальные полномочия Роскомнадзора по их блокировке. По их оценке, принятие документа потребует от Apple (магазин App Store), Google (Google Play), Huawei (AppGallery) и других владельцев магазинов приложений дополнительных инвестиций в контроль за размещаемым в этих магазинах контентом, а также создаст для них дополнительные юридические риски.

Минкомсвязи, Государственно-правовое управление Президента и комитет Госдумы по информполитике не стали поддерживать организации с их предложением по смягчению законопроекта, как сообщил «Коммерсанту» глава комитета Александр Хинштейн. По его словам, подготовленный 27 депутатами документ нацелен на блокировку конкретных материалов, нарушающих авторские права, а не приложений в целом.

В итоге законопроект почти двухлетней давности был принят Госдумой сразу в двух чтениях без изменений.