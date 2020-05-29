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Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100

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Бизнес Финансовые результаты Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Наталья Рудычева

В рамках обзора «Рынок ИТ: итоги 2019» CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100, в котором участвуют компании, основанные в России или странах СНГ. Совокупная выручка участников рейтинга в 2019 г. увеличилась на 21% в рублях и на 17% в долларах. Порог входа вырос на 40% до ₽1443 млн. Доля услуг в общей выручке участников снова выросла до 78%.

Крупнейшие ИТ-компании

Опубликован ежегодный рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Совокупная выручка участников рейтинга в 2019 г. составила ₽1555 млрд, что на 21% больше, чем в 2018 г. В долларах она увеличилась на 17% до $24 млрд (оценка IDC $25,1 млрд). Порог входа в CNews100 в 2019 г. повысился на 39,4% и составил ₽1443 млн. На долю топ-10 участников рейтинга приходится 65,1% его совокупной выручки. На топ-20 — 79,9%.

Потерей рейтинга стала «Лаборатория Касперского», так не предоставившая данные о финансовых результатах прошедшего года, а также такие крупные компании как «Аплана», «Галактика», «Диалог Наука», «Компьюлинк», ITG. В списке новых или вернувшихся после некоторого отсутствия «Техносерв», «ИКС Холдинг», «Марвел КТ», «Лига цифровой экономики», МТС, обнародовавшая данные о выручке от услуг системной интеграции.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019

№ 2019 №2018 Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2019/2018, в % Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2019 г. Штатная численность сотрудников компании на 31.12.2018 г. Рост числа сотрудников компании 2019/2018, в %
1 1 НКК Москва Группа компаний 215 674 290 207 948 225 3,7% 4 371 3 965 10,2%
2 2 Ланит Москва Группа компаний 173 767 327 164 241 330 5,8% 8 630 8 540 1,1%
3 3 EPAM Systems* Ньютаун (США) ИТ-услуги 148 477 545 115 255 716 28,8% 32 560 26 760 21,7%
4 4 Softline Москва Группа компаний 108 834 000 94 820 000 14,8% 4 700 4 500 4,4%
5 Марвел КТ (Марвел-Дистрибуция) Москва Дистрибуция АО и ПО, производство АО 97 517 347 85 602 825 13,9% 880 828 6,3%

Источник: CNews Analytics, 2020

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Сегментация участников рейтинга

Как показывают данные, полученные в процессе создания обзора «Рынок ИТ: итоги 2019», российские ИТ-компании все больше превращаются в сервисные — доля ИТ-услуг в их бизнесе в 2019 г. составила 78% против 63% в 2018 г. Продолжает снижаться доля разработки программного обеспечения — в 2019 г. она составила 10% против 14% в 2018 г. Причина, отчасти, чисто техническая — отсутствие в рейтинге топового разработчика, «Лаборатории Касперского». Сокращается также доля доходов от поставок аппаратного обеспечения, в том числе и в рамках реализации проектов, с 15% в 2018 г. до 7% в 2019 г. Незначительную роль в совокупной выручке топ-100 играют доходы от производства оборудования и дистрибуции ПО — 1% и 2% соответственно.

Отраслевая сегментация совокупной выручки топ-100 остается относительно стабильной на протяжении нескольких лет: на долю государственного сектора (федеральных, региональных и муниципальных органов власти), финансового сектора и телекома приходится 19%, 20% и 18% соответственно. Самыми эффективными ИТ-компаниями являются дистрибьюторы «ДиСиЛоджик» и «Марвел КТ» — на каждого их сотрудника приходится более ₽100 млн выручки.

Доля региональных компаний в совокупной выручке CNews100 в 2019 г. составила 6,8%. В число 100 крупнейших ИТ-компаний вошли 31 компания из 12 регионов.

Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2019 г. составил ₽940 млн, что на 60% больше, чем в 2018 г. (₽580 млн).

В соответствии с методикой, к участию в рейтинге допускаются ИТ-компании, основанные в России и странах СНГ, которые предоставляют полные данные о выручке. Российские представительства иностранных компаний могут принять участие в рейтинге без предоставления места в случае, если они предоставят данные о выручке на территории России.

Подробнее с рейтингом CNews100 можно ознакомиться в обзоре «Рынок ИТ: итоги 2019».



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