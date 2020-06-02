Huawei заманивает ИТ-шников со всего мира зарплатами в 5 раз выше рынка

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Huawei «зальет» рынок труда деньгами

Разработчик микрочипов Hisilicon, дочерняя компания китайской корпорации Huawei, начала принимать на работу выпускников вузов и специалистов ИТ-профиля со всего мира.

Как пишет Gizmochina, набор персонала ведется в рамках недавно запущенной Huawei глобальной программы. Потенциальным сотрудникам Hisilicon обещает зарплату в пять раз выше той, которую они получают на нынешнем рабочем месте или, в случае с выпускниками вузов, которую им бы могли предложить с учетом отсутствия реального опыта работы. Huawei опубликовала постер на китайском языке, в котором рассказала о своих усилиях по поиску новых талантов.

По информации источника, действие программы распространяется на аспирантов или обладателей степени магистра, уже завершивших свое обучение не ранее чем 1 января 2017 г. или готовящиеся к выпуску не позднее 31 декабря 2021 г. Заявленная цель программы – «преодоление преград в различных сферах, в том числе архитектуре компьютерного программного обеспечения, полупроводниках, технологиях изготовления чипсетов и прочих». В тексте постера среди проблем, в решении которых предстоит поучаствовать будущим сотрудникам, упоминается замедление закона Мура. Закон Мура – наблюдение основателя Intel Гордона Мура (Gordon Moore), согласно которому, количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые два года.

Постер, посвященный старту рекрутинговой кампании, объявленной Hisilicon

Напомним, что Hisilicon занимается производством микросхем для потребительской электроники, средств связи и оптических устройств. В частности, компания проектирует дизайн фирменных ARM-процессоров (SoC) под брендом Kirin, которые являются «сердцем» многих смартфонов и планшетных компьютеров Huawei.

Как США Huawei важного партнера лишили

В мае 2020 г. стало известно, что компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ключевой партнер Huawei, выпускающий мобильные чипы линейки Kirin на основе дизайна Hisillicon, прекратила принимать заказы у китайской корпорации.

Как сообщило издание Nikkei Asian Review, TSMC пошла на этот шаг под давлением американских властей – ее отказ от сотрудничества с Huawei стал следствием ужесточения экспортного контроля со стороны США. На эти меры власти США пошли с целью дальнейшего ограничения доступа Huawei к американским технологиям.

11 мая 2020 г. администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и TSMC начали переговоры о возможном строительстве ее фабрик по производству микросхем на территории США. 12 мая 2020 г. TSMC дала неопределенный ответ о своих планах по размещению завода в пределах американских границ, а уже 15 мая руководство компании дало этой затее зеленый свет.

В мае 2020 г. CNews писал, что в будущем Huawei может перевести смартфоны на чипы Mediatek, Unisoc или Samsung. Huawei рассматривает возможность партнерства с каждой из этих компаний, к тому же, у нее уже есть опыт сотрудничества с Mediatek и Unisoc.

Кроме того, по сообщению Bloomberg, полностью отказываться от производства самостоятельно спроектированных чипов Huawei также не собирается: в мае 2020 г. правительство КНР через подконтрольный инвестиционный фонд увеличило уставный капитал Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) с $3,5 млрд до $6,5 млрд. Как отмечало издание, полученные средства в основном пойдут на расширение производственных мощностей.

Противостояние США и Huawei

Давление на Huawei со стороны американского правительства началось в 2018 г., когда Дональд Трамп обвинил компанию в шпионаже в пользу китайского правительства. В мае 2019 г. он заставил многие крупные американские ИТ-компании разорвать отношения с Huawei, а Минторг США внес Huawei в черный список, который лишил компанию возможности свободно покупать компоненты и технологии американских производителей из-за угрозы нацбезопасности.

В ноябре 2018 г. США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить использование любого оборудования производства Huawei, в том числе и необходимого для развертывания сетей пятого поколения. По данным WSJ, власти США хотели дискредитировать компанию Huawei как производителя телекоммуникационного оборудования в глазах стран-союзников.

При этом, как отмечали в издании, Вашингтон настраивает союзников против Huawei не только и не столько по причине возможной слежки со стороны Поднебесной. США и КНР соперничают по линии создания сетей связи пятого поколения 5G. И дело касается как непосредственно технологий, так и темпов развертывания этих сетей.

В сентябре 2019 г. CNews сообщал о планах властей США по оказанию поддержки малым и сельским провайдерам. Федеральная комиссия по связи (FCC) намеревалась выделить около $1 млрд таким поставщикам телекоммуникационных услуг.

В конце января 2020 г. Великобритания вопреки позиции США разрешила Huawei поставлять оборудование для развертывания 5G, хотя и с некоторыми ограничениями. В частности, китайской компании не позволят занять более 35% рынка 5G-оборудования страны.

В начале февраля 2020 г. стало известно о том, что Microsoft, Dell и AT&T в сотрудничестве с властями США будут разрабатывать новые стандарты ПО для американских сотовых сетей 5G, чтобы исключить использование в их инфраструктуре оборудования Huawei. По данным источников WSJ, за этим проектом стоит лично Трамп.

14 мая 2020 г. Трамп продлил на один год запрет на китайское телекоммуникационное оборудование, одним из крупнейших производителей которого является Huawei. На следующий день Минторг США внес изменения в экспортные правила «со стратегическим прицелом на приобретение компанией Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного ПО и технологий США». Согласно новому порядку, иностранные производители полупроводников, изготовленных за рубежом с применением американских технологий,вынеждены получать у Минторга лицензию на поставку своей продукции компании Huawei. Изменение правил, помимо Huawei и более сотни ее «дочек», ударило по TSMC.

17 мая 2020 г. китайское издание Global Times сообщило о том, что власти КНР готовят жесткий ответ на новые санкции США в отношении Huawei. Американские технологические гиганты, такие как Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing, могут в будущем угодить в список ненадежных организаций. Его участников замучают бесконечными проверками и расследованиями.



Несмотря на сложные отношения между американскими властями и китайским гигантом, с мая 2019 г. США регулярно выдавали разрешения на ведение бизнеса с Huawei. Каждая из таких лицензий действует три месяца и позволяет продолжать операции с Huawei, включая выполнение контрактов, экспорт и реэкспорт продукции.