Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки

Правительство Москвы получило разработку новой системы цифровых профилей таксистов, внедрение которой значительно проредит их ряды. Созданием займется компания, не существовавшая до лета 2018 г. и на 74% принадлежащая адвокату сына бывшего российского генпрокурора Юрия Чайки.

Посчитают всех таксистов

Власти Москвы определили подрядчика, который займется разработкой и внедрением системы цифровых профилей водителей такси. Им стала компания «Интермобилити», созданная в августе 2018 г.

Отбор кандидатов, по данным Forbes, проходил на конкурсной основе, победитель был объявлен 27 апреля 2020 г., а госконтракт между Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и «Интермобилити» был заключен 21 мая 2020 г. Сумма контракта составила 93 млн руб. (номер контракта на сайте госзакупок – 2771035088420000058).

Создание новой информационной системы (ИС) позволит проредить ряды водителей, занятых в сфере пассажирских перевозок. В частности, она позволит исключить из состава таксистом с водительским стажем менее трех лет.

После интеграции системы доступ к перевозке пассажиров будет закрыт для судимых, а также для находящихся в розыске людей. Она будет отсеивать иностранцев и тех, кто хочет работать в такси, но не имеет водительского удостоверения или пользуется поддельными документами.

Таксистов в Москве станет меньше, и цены на перевозки могут взлететь

В итоге новая разработка «Интермобилити» значительно усложнит доступ в профессию. За счет этого она может повлиять на рост заработка водителей и снизить количество ДТП с участием таксистов.

Технические особенности системы

«Интермобилити» разработает систему цифровых профилей таксистов на базе уже существующего сервиса «Автоматизированной информационной системы по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы» (АИС «Таксомотор»). В рамках новой системы каждый таксист получит уникальный личный идентификатор, который вследствие определенных обстоятельств может быть заблокирован. В список возможностей разработки «Интермобилити» войдут, помимо прочего, функция отслеживания времени выхода водителя на линию и база данных с информацией о медосмотре непосредственно таксиста и техосмотре его транспортного средства.

По условиям контракта, «Интермобилити» должна подготовить новую ИС до конца октября 2020 г. Подключение к ней действующих агрегаторов такси должно завершиться в течение ноября-декабря 2020 г.

Мнения «за» и «против»

Внедрение новой системы отсева и контроля водителей такси одобряют не все. К примеру, по словам главы сервиса «Сравни такси» Андрея Азарова, ее интеграция пойдет на пользу только непосредственно разработчику системы, получившему госконтракт, и самим водителям – их доходы после ее запуска увеличатся. В проигрыше, считает Азаров, останутся пассажиры – цены на услуги такси вырастут, а скорость выполнения заказов, напротив, снизится.

Новая ИС способна повысить безопасность клиентов такси, считает управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Он связывает это со статистикой столичного правительства, показывающей, что в настоящее время свыше 40% легальных водителей такси являются иностранцами, водительские удостоверения которых невозможно проверить.

Агрегаторы «Яндекс.такси» и «Ситимобил» пока не готовы комментировать грядущее внедрение новой ИС. Как сообщили их представители, в компаниях пока не знакомы с деталями этого проекта. Представители сервиса Gett полагают, что его работа не пострадает от внедрения новой ИС, но позволит убрать из профессии нелегальных водителей.

В сервисе InDriver, по данным Forbes, пока не определились с мнением о пользе или вреде новой системы. «Среди новых оснований для блокировки назывался запрет на подключение людей с судимостью, но у нас пока не было официальной информации, какие преступления будут иметь значение. Соответственно, пока нет утвержденного проекта, сложно сказать и про изменение количества водителей или доли сервисов пассажирских перевозок в Москве», – отметил представитель проекта.

Почему именно «Интермобилити»

В конкурсе на разработку и внедрение системы контроля таксистов участвовали три компании – АО «Мегаполис Информационные Технологии», ООО «Каспел» и ООО «Интермобилити». Максимальная сумма контракта составляла 112 млн руб., и победителем могла стать «Каспел», запросившая 85,5 млн руб. за выполнение работ. Тем не менее, как пишет Forbes, она не предоставила комиссии доказательств наличия у нее необходимых для выполнения этой работы опыта и кадров.

В итоге победителем стала «Интермобилити», компания, существующая менее двух лет – по данным ЕГРЮЛ, она зарегистрирована в Москве 6 августа 2018 г. с уставным капиталом 1,31 млн руб. Генеральный директор компании – Даниил Титаренко, владеющий 26-процентной долей в ней, а оставшиеся 74% принадлежат Руслану Шумакову. По информации «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за весь 2019 г. составила около 86,6 млн руб.

У Руслана Шумакова с 2003 г. есть доля в коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры». В списке совладельцев коллегии также присутствует Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки.