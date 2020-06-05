Знаменитый финтех-стартап с российскими корнями разгоняет штат. Людей увольняют под угрозами и оставляют без средств к существованию в разгар пандемии

Стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, начал сокращать штат. Более 50 человек были уволены под давлением и без юридических на то оснований, и многие из них в итоге остались без работы в чужой для них стране и без возможности получить медпомощь в период пандемии коронавируса.



Стартап россиянина сокращает штат

Британский финтех-стартап Revolut, основанный россиянином Николаем Сторонским и выходцем из Украины Владом Яценко, лишил работы десятков своих сотрудников. По данным ресурса Wired, у него не было на это никаких юридических оснований.

По словам потерявших работу сотрудников Revolut, их буквально вынуждали уволиться, используя для этого различные рычаги давления. Многие из тех, кто неожиданно лишился работы в этом стартапе, оказались не только без средств к существованию, но еще и в чужой стране, притом без медстраховки, и все это на фоне пандемии коронавируса. Уволенная сотрудница польского офиса Revolut сказала Wired: «Я не представляю, как мне быть и что делать, если я заражусь вирусом».

Увольнения в русском стиле

От действий руководства Revolut, как пишет Wired, пострадали более 50 сотрудников стартапа в Польше и Португалии. Притом польский офис, расположенный в Кракове, является самым крупным в компании, несмотря на то, что это не штаб-квартира (головной офис находится в Великобритании). В краковском отделении работает наибольшее число сотрудников стартапа, и для общения с клиентами на разных языках Revolut привлекала специалистов из разных стран мира. Так, в краковском представительстве работают (или работали) граждане Италии, Чили, Индии и ряда других стран. Компания оформляла им разрешение на право пребывания на территории Польши, но после увольнения они остались в чужой для них стране.

Руководство Revolut, по данным Wired, предлагало уволенным сотрудникам несколько вариантов выбора. Кому-то было предложено покинуть рабочее место или остаться, но с условием понижения зарплаты, а кому-то повезло меньше: им предложили или уйти по собственному желанию, или быть уволенными.

Николай Сторонский, сооснователь Revolut

Сотрудница службы клиентской поддержки польского отдела стартапа сообщила Wired, что причиной ее увольнения послужили «неудовлетворительные результаты» ее работы. Руководство предложило ей либо быть уволенной за якобы плохие результаты трудовой деятельности, либо уйти по собственному желанию с «небольшими отступными». Их размер она не указала, но отметила, что реальных причин для увольнения, на самом деле, не было. За две недели до этих событий ее руководитель утверждал, что угрозы потери работы для нее нет.

Времени на обдумывание решения руководство ей тоже предоставило, потребовав дать ответ буквально чрез полчаса. По словам уволенной сотрудницы, она опасалась за свою дальнейшую карьеру и потому выбрала вариант с отступными. Она также добавила, что некоторым ее бывшим коллегам сообщили об увольнении за пару часов до начала рабочего дня.

Сотрудники офиса Revolut в Порту (Португалия), пишет Wired, ощутили на себе иные методы давления со стороны руководства. Их обязали быстро подписать новые взаимные соглашения с компанией, и при этом им не сообщили, что делать это было необязательно.

Тем, кто не подписывал такое соглашение, компания начала в буквальном смысле мешать работать: к примеру, одной из сотрудниц она заблокировала доступ ко всем рабочим инструментам, включая электронную почту буквально в процессе переговоров с отделом кадров. В итоге, чтобы вернуть прежние условия работы, она была вынуждена поставить свою подпись на допсоглашении.

Зачем компании предлагать отступные

Как сообщает Wired со ссылкой на действующего сотрудника отдела кадров Revolut, компания, предлагая попавшим под «сокращение» сотрудникам уйти по собственному желанию, делает это с целью обезопасить себя. Уволившись якобы по своей инициативе, они в дальнейшем не смогут подать на компанию в суд за лишение работы и источника средств к существованию.

Сотрудник добавил, что если бы сотрудники могли обратиться в суд, то компания проиграла бы каждое дело.

С чего все началось

14 апреля 2020 г. Revolut сообщила о возможном сокращении числа сотрудников. При этом она заявила, что постарается уменьшить число увольнений путем сокращения расходов на аутсорсинг.

В качестве дополнительной меры по сохранению прежнего числа работников, пишет Wired, руководство Revolut предложило сотрудникам добровольно пожертвовать часть зарплаты в обмен на акции компании. При этом акции можно было обменять на любой процент зарплаты, даже на 100%. Некоторые сотрудники польского и португальского отделений сообщили, что были не против принять участие в этой программе, но другие отметили, что были вынуждены сделать это, оказавшись под давлением.

Revolut - это финтех-компания с оценкой более $5,5 млрд

Акции компании были оценены в $121 за штуку. Выбрать эту схему по тем или иным причинам пришлось 60% сотрудников компании. В итоге это позволит компании экономить приблизительно по $900 тыс. ежемесячно в течение целого года.

Собеседник издания в отделе кадров стартапа сообщил, что люди постоянно находятся в страхе перед возможным увольнением. По его словам, некоторым сотрудникам даже пришлось пожертвовать 10% своей зарплаты в обмен на акции. «Конечно, руководство не говорит прямыми словами, что не будет увольнять сотрудников, участвующих в “акции”. Но посыл здесь приблизительно такой – если вы пожертвуете свои деньги, увольнения прекратятся», – добавил он.

Никаких нарушений нет

Представители Revolut сообщили Wired, что небольшая часть штата компании действительно была уволена по причине неудовлетворительного выполнения своих трудовых обязательств. При этом они не уточнили, сколько именно человек лишились своих рабочих мест в связи с этим, но подчеркнули, что каждый из них был осведомлен о причинах своего увольнения в письменной и устной формах.

Итоговое количество уволенных сотрудников Revolut на момент публикации материала оставалось неизвестным. По данным Financial News, в мае 2020 г. на фоне пандемии коронавируса стартап отправил искать новую работу 62 человека или около 3% персонала – эти люди были именно уволены. Wired утверждает, что 50 бывших сотрудников офисов в Порту и Кракове в их число не входят, поскольку технически (и юридически) они ушли по собственному желанию.

Успешная компания

Сторонский и Яценко, по данным CrunchBase, основали Revolut в июле 2015 г. За неполные пять лет своего существования штат компании расширился приблизительно до 5000 человек, а общий размер инвестиций, привлеченных в четырех раундах, превысил $900 млн.

Revolut предлагает своим пользователям, вклады, зарплатное обслуживание, а также планирование бюджета, мультивалютные операции и ряд других финуслуг через свое фирменное мобильное приложение. В список партнеров стартапа входит, по данным The Verge нью-йоркский банк MCB.

В феврале 2020 г. компания в рамках раунда D привлекла $500 млн инвестиций при оценке в $5,5 млрд. Деньги компания решила вложить в свое развитие на мировом рынке, и уже в марте 2020 г. она вышла на рынок США.

На момент публикации материала у Revolut было два офиса в России, открытых в 2019 г. – по одному в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, сам сервис стартапа в России не работает, а сотрудники столичных офисов занимаются поддержкой бизнеса Revolut в других странах. При этом запустить свои сервисы в России стартап планировал еще в 2018 г., но в феврале 2020 г. его представители сообщили о переносе запуска на неопределенный срок.