Минпромторг хочет обнулить НДС для российской радиоэлектроники вопреки мнению Правительства. Аргументы

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Минпромторг разошелся с Правительством во взглядах на целесообразность снижения до нуля ставки НДС для отечественных производителей радиоэлектроники. Профильное ведомство — «за».

Минпромторг за нулевой НДС

Как стало известно CNews, в Минпромторге решили поддержать идею избавить российских производителей радиоэлектроники от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), тем самым заняв противоположную по отношению к Правительству позицию.

Напомним, описанная идея обнуления НДС принадлежит члену Совета Федерации Алексею Дмитриенко. Свое предложение на рассмотрение в Госдуму он внес 3 марта 2020 г. В пояснительной записке к документу говорилось, что он затрагивает статью 164 налогового кодекса нашей страны. «Для идентификации российской радиоэлектронной продукции будет создан “сводный реестр российской радиоэлектронной продукции”, порядок формирования и ведения которого будут определяться в соответствии с федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ “О промышленной политике в РФ”, — сообщал автор. — Снижение ставки НДС до 0% при производстве российской радиоэлектронной продукции будет существенной мерой поддержки российским производителям».

В Правительстве эта идея понимания не нашла. «Установление налоговой ставки НДС в размере 0% в отношении операций по реализации радиоэлектронной продукции, включенной в реестр, по существу будет являться субсидированием организаций, осуществляющих реализацию соответствующей радиоэлектронной продукции из федерального бюджета на сумму налога на добавленную стоимость», — говорилось в появившемся в конце мая 2020 г. заключении заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко (документ имел статус проекта официального заключения Правительства; копия есть в распоряжении CNews).

Минпромторг встал на сторону обнуления НДС для российской радиоэлектроники

«Полагаем, что поддержку за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ целесообразно осуществлять в рамках реализации соответствующих государственных программ, что позволит обеспечить эффективный контроль за использованием федеральных средств, — добавлял чиновник. — Учитывая изложенное, Правительство РФ законопроект не поддерживает».

Ознакомившись с проектом правительственного заключения, Минпромторг 4 июня 2020 г. направил в Аппарат Правительства и в Коллегию военно-промышленной комиссии России письмо от имени замглавы Минпромторга Олега Бочарова (копия есть в распоряжении CNews). «Минпромторг России поддерживает инициативу об установлении налоговой ставки НДС в размере 0 процентов при реализации радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции», — говорится в документе.

В Минпромторге подтвердили CNews, что это письмо является первым официальным отзывом министерства в контексте рассмотрения данного вопроса.

Таким образом, сейчас, по данным CNews, обнуление НДС поддерживают Минпромторг, Минэк и Коллегия военно-промышленной комиссии, в то время как против выступают Правительство и Минфин.

«Полагаем необходимым поддержать проект федерального закона, а также обеспечить его принятие до завершения текущей весенней сессии работы Государственной Думы (до 26 июля 2020 г.; — прим. CNews)», — заканчивается письмо.

Аргументы Минпромторга

С точки зрения Минпромторга, обнуление НДС для радиоэлектроники позволит оказать существенную поддержку отечественным производителям, а это, как показывает мировая практика, может дать возможность их продукции занять лидирующие позиции на глобальном рынке.

«В настоящее время основные страны — экспортеры электронной продукции на мировой рынок (Китай, Тайвань, Южная Корея) обеспечивают максимально благоприятные условия для развития отечественной промышленности, в том числе путем снижения или обнуления отдельных видов налогов и прямого “вливания” бюджетных средств в экономику, — говорится в документе. — Так, например, согласно информации из открытых источников, Китай в течение 11 лет планирует направить из государственного бюджета около 105 трлн руб. ($1,4 трлн) на осуществление “рывка” в технологической сфере. При этом такой же объем инвестиций планируется привлечь со стороны частного сектора».

В министерстве полагают, что в России нулевой НДС позволит не только направить высвободившиеся средства на развитие электронной отрасли, но и помочь российским товарам конкурировать на рынке с импортной техникой за счет снижения цены, «что является одним из ключевых факторов при реализации продукции».

Также в министерстве полагают, что субсидирование предприятий на сумму уплаченного НДС вместо прямого освобождения от необходимости такой уплаты может повлечь за собой возникновение у предприятий кассового разрыва, что затормозит развитие отрасли.

«Замена механизма установления нулевой ставки НДС на субсидирование отечественных производителей не может быть поддержана из-за непрогнозируемых негативных экономических последствий», — отмечается в документе.

В Минпромторге добавляют, что вопрос установления нулевой ставки НДС был проработан с крупнейшими российскими ассоциациями в сфере производства радиоэлектронннной аппаратуры и телекоммуникационного оборудования.

В частности в документе приводится мнение АНО «Телекоммуникационные технологии», в соответствии с которым экономическим эффектом от реализации данной меры станет высвобождение из-под налоговых платежей оборотного капитала, формируемого за счет собственных средств. Это, в свою очередь, должно позволить производителям снизить издержки на обслуживание кредитов, направить инвестиции в непосредственно производственный процесс предприятия, включая модернизацию производства, разработку и производство новой продукции и иные производственные инвестиции, направленные на повышение конкурентоспособности российской радиоэлектронной продукции.

Идею не поддержали не только чиновники Правительства

Необходимо отметить, что рассматриваемая инициатива самим рынком также была воспринята не однозначно. В частности, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский в начале марта 2020 г. в разговоре с РБК сообщил, что в своем отзыве ассоциация назвала обнуление НДС на радиоэлектронику нецелесообразной мерой, поскольку основной объем продукции российских предприятий электронной промышленности закупается корпоративными заказчиками, которые оплачивают НДС с полной стоимости своей продукции или услуг.

«Льгота не приведет к созданию конкурентных преимуществ для предприятий отрасли, так как корпоративные заказчики не смогут зачесть входящий НДС», — указал он. По словам Покровского, заказчик вычитает НДС, включенный в цену закупаемой им продукции, из 20% НДС со своих продаж. Если российское электронное оборудование будет продаваться без НДС, корпоративный заказчик все равно оплатит его, только не своему поставщику, а напрямую государству.

Выборочное снижение НДС на продукцию предприятий одной отрасли «будет чрезвычайно сложно администрировать в условиях смешанных закупок продукции российского происхождения и импортной», считают в АРПЭ. В итоге значительно вырастут административные издержки и риски, что приведет к снижению привлекательности отрасли для стратегических инвесторов, утверждают в ассоциации.