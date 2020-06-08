Онлайн-конференция CNews «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты» состоится 23 июня

23 июня CNews проведет онлайн-конференцию «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты».

23 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты».

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивается мировой и российский рынок интернета вещей?

Какие крупные проекты реализованы в России?

Готова ли инфраструктура к внедрению интернета вещей?

Какие отрасли особенно выиграют от IoT?

Как повысить эффективность бизнеса с помощью IoT?

Как обосновать проект внедрения интернета вещей в компании?

Какие приложения для интернета вещей нужны бизнесу?

Какие сложности возникают в ходе реализации IoT-проектов?

Что может послужить толчком к развитию IoT?

Каким будет российский рынок интернета вещей в ближайшие годы?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.