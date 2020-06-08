Онлайн-конференция CNews «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты» состоится 23 июня
23 июня CNews проведет онлайн-конференцию «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты».
23 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты».
Основные вопросы к обсуждению:
- Как развивается мировой и российский рынок интернета вещей?
- Какие крупные проекты реализованы в России?
- Готова ли инфраструктура к внедрению интернета вещей?
- Какие отрасли особенно выиграют от IoT?
- Как повысить эффективность бизнеса с помощью IoT?
- Как обосновать проект внедрения интернета вещей в компании?
- Какие приложения для интернета вещей нужны бизнесу?
- Какие сложности возникают в ходе реализации IoT-проектов?
- Что может послужить толчком к развитию IoT?
- Каким будет российский рынок интернета вещей в ближайшие годы?
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.