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Плодовитый российский изобретатель растерзал Apple в патентном суде

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Бизнес Законодательство Кадры Техника
, Текст: Эльяс Касми

Предприниматель и изобретатель из Москвы Арташес Икономов отстоял право на запатентованное им устройство «Мобильный телефон с экстренной связью». Признать регистрацию патента недействительной требовало российское представительство Apple, однако Роспатент и Суд по интеллектуальным правам встали на сторону Икономова. В дополнение к этому патенту на него (или на его полного тезку) зарегистрировано еще более 30 патентов.

Apple в проигрыше

Столичный бизнесмен с армянскими корнями Арташес Икономов выиграл суд на сохранение за ним патента на устройство «Мобильный телефон с экстренной связью» (номер патента – 141791, номер заявки – 2013155551). В этом деле он выступал третьим лицом, а истцом была российская «дочка» компании Apple – ООО «Эппл Рус».

Согласно картотеке Суда по интеллектуальным правам (СИП), Apple подала иск против Икономова 8 ноября 2019 г. Суд принял сторону бизнесмена 10 июня 2020 г. Номер дела – СИП-931/2019. Согласно картотеке суда, непосредственный ответчик по этому делу назначен не был.

Яблоко раздора

Устройство «Мобильный телефон с экстренной связью», разработанное Икономовым, представляет собой в буквальном смысле средство мобильной связи. Оно позволяет связываться с экстренными службами и другими абонентами даже в том случае, если в нем отсутствует SIM-карта, или на мобильном счету отрицательный баланс.

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Арташес Икономов. Фотография со страницы изобретателя в Facebook

Икономов получил патент на это изобретение в 2013 г. В описании сказано, что мобильный телефон при помощи специального модуля связи отправляет SMS-сообщение или электронное письмо на заранее указанный номер или адрес, в котором указывает координаты текущего местоположения устройства. При помощи этого же модуля гаджет совершает звонок в требуемые экстренные службы. Изображение самого устройства в патентной заявке отсутствует.

Что не понравилось Apple

Российское представительство Apple уверено, что выданный Икономову семь лет назад патент следует признать недействительным. Она обратилась в Роспатент с возражениями, отметив, что запатентованное Икономовым устройство не может соответствовать критерию «новизна».

В качестве доказательства своей точки зрения «Эппл Рус» передала Роспатенту информацию сразу о трех патентах, зарегистрированных в США и описывающих устройство с такими же, по мнению компании, функциями, какими обладает «Мобильный телефон с экстренной связью». Все три патента были зарегистрированы в 2012 г.

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Изображение из патента Икономова, описывающего мобильный телефон с экстренной связью

По информации «РИА Новости», Роспатент отклонил возражение российской «дочки» Apple. Аргументом ведомства стало то, что каждый из предоставленных американских патентов не содержал элементы, предложенные и описанные российским изобретателем.

На запрос CNews о дополнительных подробностях, касающихся патентного спора, Арташес Икономов на момент публикации материала ответить не смог.

Как проходило рассмотрение дела

Иск «Эппл Рус» был передан в СИП 8 ноября 2019 г., и спустя пять дней он был принят к производству. Сам Икономов был привлечен к делу в качестве третьего лица 3 декабря 2019 г.

Впоследствии рассмотрение дела в суде откладывалось три раза – 23 января, 20 февраля и 14 мая 2020 г. Вердикт в пользу Икономова был вынесен 10 июня 2020 г.

Apple предпринимала попытки оспорить регистрацию патента московского бизнесмена и до обращения в СИП. В частности, в июле 2019 г. компанией был проигран иск о сохранении в силе этого патента в Палате по патентным спорам Роспатента. Об этом на своем сайте сообщило юридическое агентство «Ваш патент», которое в этом деле представляло ответчика.

Бизнес Икономова в России

Арташес Валерьевич Икономов – это российский бизнесмен, родившийся, по информации с его личной страницы в Facebook, в Ереване (Армения) и в настоящее время проживающий в Лондоне (Великобритания). По данным «Контур фокуса», в период с 2003 по 2009 г. он или его полный тезка зарегистрировал в Москве и Амурской области в общей сложности шесть ООО с уставным фондом от 10 тыс. руб. до 16,7 тыс. руб. Лишь одно из них («Медиа Брок») в той или иной степени имело отношение к ИТ (род деятельности – розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет). Все шесть компаний на момент публикации материала были ликвидированы.

Как сказано в «Контур фокусе», Икономов трижды регистрировал ИП – в 2004 и 2009 гг. (ликвидированы, основной вид деятельности – сдача внаем собственного недвижимого имущества и торговля) и 25 января 2019 г. (существует, зарегистрировано в Москве).

У действующего ИП Икономова шесть видов деятельности: аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав; разработка компьютерного программного обеспечения; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, а также деятельность в области художественного творчества. По состоянию на 10 июня 2020 г. чистый убыток его ИП составлял 331 тыс. руб.

В дополнение к патенту на «Мобильный телефон с экстренной связи» у полного тезки Арташеса Валерьевича Икономова есть, по данным поиска по патентам «Яндекса», еще более 30 патентов, выданных в период с 2010 по 2017 гг. Большую их часть он получил в 2013 и 2014 гг. и среди них есть, к примеру, «Способ проверки подлинности товаров или услуг» (номер патента 2643503) и «Устройство идентификации личности» (139246).

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