Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx

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Мамут ищет в американском суде справедливости по делу Nginx

Кипрский оффшор Lynwood Investments, через который предприниматель Александр Мамут владеет долей в интернет-холдинге «Рамблер», подал в суд Северного округа американского штата Калифорния (в городе Сан-Франциско) иск против физических лиц и компаний, связанных с ПО для управления веб-сервером Nginx.

Ответчиками являются основатели Nginx и бывшие сотрудники «Рамблера» Игорь Сысоев и Максим Коновалов. Также к иску привлечены бывший гендиректор Nginx, гражданин США Ангус Робертсон (Angus Robertson) и еще трое бывших сотрудников «Рамблера», перешедших на работу в Nginx – Андрей Алексеев, Максим Дунин (руководил в «Рамблере» департаментом разработки) и Глеб Смирнов (проживает сейчас в США).

Кроме того, ответчиками являются четыре компании с названием Nginx (одна из них зарегистрирована на Британских Виргинских островах и три других в американском штате Делавэр), нынешний владелец Nginx американская корпорация F5 Networks и бывшие совладельцы Nginx – зарегистрированные в штате Делавер фонды Runa Capital и Eventure Capital.

Структура Александра Мамута подала иск к создателям Nginx в американский суд

Lynwood требует выплатить ущерб за незаконное использование ответчиками ПО Nginx. Его точную сумму еще предстоит определить, но она должна быть не менее $750 млн. Также Lynwood требует признать его права на Nginx и соответствующие товарные знаки, запретить ответчикам продолжать использовать Nginx и обязать их удалить все результаты работ, связанных с этим продуктом.

Как и кем создавался Nginx, и причем тут «Рамблер»

Nginx был создан программистом Игорем Сысоевым, работавшим системным администратором в «Рамблере» с 2000 г. по 2011 г. (с 2007 г. он занимал пост главного системного администратора компании). Некоторое время он находился в подчинении у Максима Коновалова, занимавшего пост технического директора «Рамблера» в 2008-2011 гг. В общей сложности Коновалов работал в компании с 2006 по 2012 гг.

Первая версия Nginx появилась в 2002 г. С 2004 г. продукт распространяется как свободное программное обеспечение (СПО) по лицензии семейства BSD, конкретно – по лицензии FreeBSD. Nginx смог решить проблему C10K (одновременно обращение к веб-серверу более 10 тыс пользователей), появившуюся с распространением мобильных устройств, и стал популярным во всем мире.

Создатель Nginx Игорь Сысоев

Весной 2011 г. Сысоев покинул «Рамблер», продолжив в течение полугода работать в компании по совместительству. Тогда же на Британских Виргинских островах Сысоев и Коновалов зарегистрировали компанию Nginx, еще три компании с таким же названием были созданы ими в США.

После этого Nginx привлек первые инвестиции от фондов Runa Capital, BV Capital (прежнее название Eventure Capitale) и Greycroft Partners II на сумму $3 млн. Партнерами Runa Capital являются Сергей Белоусов (основатель компаний Acronis и Paralles), Дмитрий Чихачев и Дмитрий Галперин. Партнерами BV Capital на тот момент были Матиас Шилинг (Mathias Schilling) и Томас Гиеселманн (Thomas Gieselmann).

В 2013 г. Nginx получил награду CNews Awards в номинации «Экспансия года».

В начале 2019 г. F5 Networks приобрела 100% акций Nginx за $670 млн. После этого основатели Nginx перешли на работу в F5 Networks: Коновалов стал вице-президентом корпорации по инженерии, Сысоев старшим архитектором, Робертсон старшим вице-президентом, Дунин главным инженером-программистом.

Как «Рамблер» доказывает свои права на Nginx

В конце 2019 г. стало известно, что «Рамблер» считает себя собственником прав на Nginx, при этом права на данное ПО компания передала своему акционеру в лице Lynwood. По заявлению данной структуры в России было возбуждено уголовное дело. В московском представительстве Nginx прошли обыски, Сысоев и Коновалов были допрошены.

Игорь Сысоев получает награду CNews Awards

Lynwood утверждает, что Сысоев создавал Nginx в рамках выполнения своих рабочих обязанностей, используя инфраструктуру (сервера, сотрудников и др.) «Рамблера». Задачей Сысоева было разрабатывать Nginx и тестировать это ПО на серверах «Рамблера», утверждается в иске. Как утверждает Lynwood, в 2006 г. в рассылке Nginx Сысоев сам признал, что данное первоначально разрабатывалось не для массового использования, а для «Рамблера» с целью замены использовавшего до той поры ПО Apache.

Истец также отмечает, что до 2011 г. все коммиты (фиксация изменения в коде ПО) Ngnix на репозиториях Github и Mercurial выкладывал лично Сысоев. Время, когда размещались данные коммиты, являлось его рабочим временем по Москве. На сегодняшний день код Nginx на 75% состоит из кода, который Сысоев написал, работая в «Рамблере».

Само решение Сысоева открыть исходный код Nginx не было согласовано в «Рамблером», говорит истец. При этом в файле “readme”, приложенного к публикованным кодам Nginx, Сысоев указал себя как автора данного ПО. Lynwood отмечает, что Сысоев не случайно выбрал для размещения кода ПО лицензию FreeBSD, а не более популярные типы лицензий семейства BSD, например, Open Source initiative.

В российском законодательстве есть различиям между автором и правообладателем, но в лицензии FreeBSD указывается только автор. Таким образом Сысоев, по мнению истца, избежал возможного конфликта со своим работодателем – «Рамблером».

Как основатели Nginx «уничтожили» сервера «Рамблера»

В Lynwood уверены, что идея «забрать» Nginx у «Рамблера» изначально принадлежала Коновалову, который, став техническим директором интернет-компании в 2008 г., сразу оценил перспективы этого продукта. При этом Коновалов предоставил Сысоеву сервера «Рамблера» для размещения Nginx.

Когда же Сысоев и Коновалов покинули «Рамблер», продолжавшему работать в компании Смирнову поручили уничтожить сервера, содержащие информацию о работе Сысоева над Nginx. «Рамблер» считает, что уничтоженные сервера были его собственностью. Также Lynwood утверждает, что уходя из «Рамблера», Коновалов, Сысоев и Смирнов уничтожили всю переписку относительно Nginx.

В иске Lynwood объясняется, почему «Рамблер» и его владелец так поздно «спохватились». «Рамблер» знал, что Nginx распространяется как продукт с открытым кодом. Но когда Сысоев уходил из компании, он говорил лишь, что создаст некоммерческую организацию для технической поддержки пользователей Nginx и не сообщал о своих планах образовать компанию для монетизации Nginx и привлечения инвесторов.

Кто «сдал» основателей Nginx

Lynwood утверждает, что правду об основателях Nginx «Рамблер» и его акционер узнали только в 2019 г. от Александра Короткова, который в 2007-2009 гг. был ИТ-директором «Рамблера». Коротков сообщил им, что сотрудники «Рамблера», используя ресурсы компании, разработали Nginx и изначально планировали забрать себе данный продукт.

Когда Коротков покинул «Рамблер», основатели Nginx стали использовать его для распространения платной версии данного продукта Nginx Plus, не ставя «Рамблер» в известность об этом. Коротков зарегистрировал на свое имя домен Nginxplus.com и соответствующую торговую марку в США, а также начал поиск инвесторов в Кремниевой долине. Впоследствии, когда основатели Nginx покинули «Рамблер», они перестали нуждаться в услугах Короткова.

Lynwood утверждает, что компания, как и «Рамблер», узнал о факте регистрации доменного имени и торговой марки для Nginx только в 2019 г. от Короткова. Также Коротков предоставил истцу свою переписку с основателями Nginx, которую сами они якобы уничтожили. Из переписки следует, что еще в 2010 г. Сысоев хотел создать в Калифорнии стартап для продвижения Nginx и привлечения инвесторов.

Коновалов и Сысоев, еще работая в «Рамблере», составили презентацию для инвесторов, в которой говорилось о намерении создать целую инфраструктуру на базе Nginx, включая распределенное хранилище данных, высокопроизводительную контент-фильтрацию и функциональность медиа-сервера. Утверждается, что презентация затем была уничтожена основателями Nginx, но истцу удалось ее восстановить.

Также Коротков говорил Томасу Гиеселманну в 2010 г., что Сысоев очень насторожен вниманием к себе со стороны «российских стартап-дилеров», не готов обсуждать условия сотрудничества по телефону или Skype и может встретиться с потенциальными инвесторами только в Москве.

Lynwood обращает внимание на следующее обстоятельство: в рабочие обязанности Коновалова входила оценка перспективности тех или иных продуктов по шкале «1» и «5». Отвечая в 2011 г. на запрос своих коллег по «Рамблеру» относительно того, какие программные продукты принадлежат «Рамблеру», Коновалов не стал говорить о правах компании на Nginx, а самому продукту дал наиболее низкую оценку – «1». Но одновременно в переписке с Сысоевым Коновалов говорил о перспективах привлечь в Nginx порядка $30 млн и продать всю компанию за $100 млн.

Почему инвесторы Nginx знали о правах «Рамблера» на продукт

В начале 2011 г. Коновалов и Сысоев, работая еще в «Рамблере», стали обсуждать с фондами Runa Capital и BV Capital возможность создания отдельной компании для продвижения Nginx. Lynwood утверждает, что эти фонды знали о правах «Рамблера» на Nginx. Фонды познакомили создателей Nginx с партнером юридической фирмы Greenberg, Whitcombe & Takeuchi Леонардом Грайвером (Leonard Grayver), который помогал им в регистрации отдельной компании.

В России юридическую поддержку оказывала компания Salomons Partners. В числе прочего юристы задали вопросы относительно возможных претензий со стороны «Рамблера» и относительно того, что инвесторам может не понравиться идея вкладываться в продукт с открытым исходным кодом.

Lynwood уверена, что F5 Networks, покупая в 2019 г. Nginx, также знала о правах «Рамблера» на данный продукт. В частности, когда F5 Networks стала перерегистрировать в США на себя торговую марку Nginx, то корпорация указала, что данное обозначение начало использоваться в 2010 г., а ее первое коммерческое использование произошло в 2011 г. Эти даты совпадают с теми датами, которые Коротков указывал десять лет при регистрации торговой марки Nginx.

Беспокойство Сбербанка

Когда в конце 2019 г. стало известно о претензиях совладельца «Рамблера» к Nginx, это вызвало негативную реакцию в ИТ-сообществе. Происходящее осудил и Сбербанк, который в конце 2019 г. стал владельцем 46,5% акций «Рамблера» (после этой сделки доля Мамута в «Рамблере» сократилась до аналогичного размера).

Сбербанк поддержал развитие ПО с открытым исходным кодом, а также отметил, что при покупке «Рамблера» сторона Мамута не предупреждала их о возможных претензиях к Nginx. Созванный по инициативе Сбербанка совет директоров «Рамблера» поручил менеджменту компании расторгнуть договор с Lynwood о передаче прав на Ngnix, предложить Lynwood отозвать из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела в отношении основателей Nginx, а также самому инициировать прекращение данного уголовного дела.

Через четыре месяца «Рамблер» отчитался, что компания направила в правоохранительные соответствующее уведомление и более не будет содействовать Lynwood в данном процессе. Но в самом Lynwood заявили, что будут продолжать отстаивать свои права на Nginx.

Позиции ответчиков

Компания F5 Networks относительно иска в американский суд заявила CNews, что Lynwood и «Рамблер» ранее не смогли добиться своих целей в рамках уголовного дела против основателей Nginx, «основанного на аналогичных несостоятельных претензиях». «Расследование длилось несколько месяцев, после чего следствие прекратило дело, не найдя никаких доказательств против основателей Nginx, - сообщили в компании. - Мы уверены, что обвинения против группы ответчиков, содержащиеся в новом иску Lynwood в Федеральный суд США, также несостоятельны».

Управляющий партнер фонда Runa Capital Дмитрий Чихачев также заявил CNews, что заявления и требования Lynwood он считает «абсолютно безосновательными», подтверждением чему является закрытие уголовного дела в России в связи с отсутствием события преступления. Фонд Eventure Capital к моменту публикации не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Игорь Сысоев также не ответил на запрос CNews. Ранее он говорил изданию, что он работал в «Рамблере» в качестве системного администратора, и разработка ПО не входила его рабочие обязанности. Российское же законодательство признает за работодателем права только на те продукты, которые были созданы его сотрудниками в рамках исполнения ими рабочих обязанностей.