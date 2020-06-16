В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы

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На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об удаленной работе. Он вводит три вида «удаленки» - временную, постоянную и комбинированную (который объединяет первые два вида), а также упрощает переход на нее и дает удаленным работникам право не работать в свое свободное время или получать оплату за эти часы как за сверхурочные.

Три вида удаленной работы и защита свободного времени

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, регулирующий удаленную работу в России. Документ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» за номером № 973264-7 опубликован в системе обеспечения деятельности.

Законопроект был зарегистрирован 16 июня 2020 г. и направлен в Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Его авторами выступили, в том числе, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, председатель совета Федерации Валентина Матвиенко, а также сенатор Андрей Клишас, один из соавторов закона о «суверенном Рунете», вступившего в силу в ноябре 2019 г.

Госдума рассмотрит законопроект, регулирующий удаленную работу

Поправки, предложенные в законопроекте, предусматривают три вида такой работы. Первый – это «дистанционная (удаленная) работа», и под этим понятием авторы документа предлагают понимать работу «вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя».

Второе понятие, рассмотренное в законопроекте – это «временная дистанционная (удаленная) работа». Такой режим работы, указано в пояснительной записке к законопроекту, предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.

Третье вводимое понятие – это «комбинированная дистанционная (удаленная) работа». Такое название получил режим работы, включающий в себя одновременно и работу на стационарном рабочем месте, и дистанционную (удаленную) работу.

Отдельно в документе предусмотрено право работника, находящегося на постоянной удаленной работе, а также сотрудника, пребывающего в режиме временной дистанционной занятости, быть «офлайн». «Предлагается установить законодательное правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха по аналогии с привлечением к сверхурочной работе. Время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха работника оплачивается работнику в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы», – сказано в пояснительной записке к документу.

Обоснование необходимости законопроекта

В пояснительной записке к документу № 973264-7 сказано, действующее в России трудовое законодательство на фоне пандемии коронавируса продемонстрировало свою неготовность к массовому переводу сотрудников на удаленный режим работы. В качестве примера было приведено отсутствие регулирующих нормативов в плане заключения допсоглашений в электронной форме.

Авторы также привели в пример существующую судебную практику, в которой известны ситуации, «когда недобросовестные работодатели в конфликтной ситуации фиксировали временную “удаленку” как прогул, а недобросовестные работники пытались убедить суд, что работали из дома с ведома работодателя, а такого не было». Следует отметить, что в тексте прикрепленной к законопроекту пояснительной записки отсутствует информация о том, как предложенные депутатами поправки помогут решить эту проблему.

Комментарий соавтора документа

Сергей Неверов, один из авторов законопроекта о трех видах удаленной работы, раскрыл ТАСС дополнительные подробности о нем. «Режим временной дистанционной работы предусматривает возможность временно работать вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. При этом гарантируется, что заработная плата при временной дистанционной работе выплачивается в полном размере при сохранении объема работы, указанного в трудовом договоре», – сказал он.

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме подчеркнул, что временная удаленная работа будет вводиться на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему. Также будет предусматриваться и упрощенный переход на «удаленку», подразумевающий отсутствие необходимости заключения допсоглашений между работником и работодателем, лишь на основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Упрощенный вариант будет задействован в случае возникновения обстоятельств непредвиденного характера, в том числе катастрофы техногенного или природного характера.

Другие нововведения

Законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» предлагает полностью исключить требование о подписании договора об удаленной работе при помощи квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП). Вместе с тем, как работодателю, так и работнику во всех случаях предлагается предоставить возможность и право выбора, с тем, чтобы они могли использовать и документы на бумажном носителе Авторы обосновали данное предложение тем, что в современных реалиях это ограничивает распространение в России удаленной работы высокой стоимости и непростого порядка оформления ЭЦП.

Следующее предложение говорит об исключении из раздела Трудового кодекса (ТК) по дистанционной работе ряда избыточных и уже устаревших норм, а также норм, не являющихся предметом трудового законодательства. «Исключается положение о том, что для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных российским законодательством, по почте заказным письмом с уведомлением. Исключены нормы, связанные с трудовой книжкой», – сказано в пояснительной записке.

В документе приводится предложение по упрощению ряда норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника. «Предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника», – сказано в тексте пояснительно записки.

В дополнение к перечисленному, новый законопроект Клишаса, Матвиенко, Неверова и др. предлагает исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе. «Условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствия надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет», – уточняют авторы документа.