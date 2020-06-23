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Правительство призвали ввести персональную ответственность руководителей за закупку импортной электроники

Бизнес Законодательство Интеграция Электроника ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Правительству России предстоит рассмотреть профильную инициативу, касающуюся приоритета отечественных технологий на госзакупках.

Вопрос Правительству

Как стало известно CNews, Правительству России придется предметно рассмотреть вопрос о приоритете российской микроэлектроники перед зарубежной. В распоряжении редакции оказался документ за подписью Ивана Покровского — исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники — направленный на имя заместителя председателя Правительства России Юрия Борисова; он курирует аспекты развития в нашей стране микроэлектроники.

В разговоре с CNews Иван Покровский подлинность документа подтвердил. В нем он отмечает, что на данный момент принимаемые государством меры поддержки российской промышленности, в том числе меры регулирования госзакупок. весьма важны — «в настоящее время в условиях спада потребительского и инвестиционного спроса».

В ассоциации считают, что эффективность этих мер может быть многократно выше, если крупнейшие государственные заказчики и компании, контролируемые государством, будут на стороне российских производителей. «К сожалению, в настоящее время это не так, — полагают авторы документа. — Большинство заказчиков по-прежнему ориентированы на использование импорта и руководствуется установками на обход регуляторных мер».

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«Предлагаем совместно с другими отраслевыми ассоциациями организовать ежеквартальный мониторинг закупок электронного оборудования, а также конкурсной документации по 44 ФЗ и 223 ФЗ (закупочное законодательство - прим. CNews) на соответствие задачам по импортозамещению и снижению технологической зависимости от зарубежных производителей»

Что предлагается

В заключении письма Иван Покровский обращается к Борисову напрямую. «Просим вас установить персональную ответственность руководителей компаний-заказчиков за сокращение доли импортной продукции в закупках, а также за факты, которые проявляют недобросовестность намерений в технической политике и закупках, — говорит он. — От лица членов крупнейшей отраслевой ассоциации хочу особенно отметить – текущее сокращение объема рынка приведет к значительному перераспределению долей между компаниями и сокращению числа игроков. Именно в это время при поддержке государства российская промышленность может существенно увеличить свою долю на внутреннем рынке и стать драйвером развития экономики. В этот кризис возможна трансформации экономики из сырьевой в индустриальную и информационную. Для этого национальным компаниям-производителям нужна поддержка государства и партнерское отношение заказчиков».

Также Покровский отмечает, что отношение заказчиков к мерам государственного регулирования закупок, в том числе меры регулирования государственных закупок, «особенно важны в настоящее время в условиях спада потребительского и инвестиционного спроса». Эффективность этих мер может быть многократно выше, если крупнейшие государственные заказчики и компании, контролируемые государством, будут на стороне российских производителей, полагает Покровский. К сожалению, в настоящее время это не так, отмечает он.

Покровский полагает, что большинство заказчиков по-прежнему ориентированы на использование импорта и руководствуется установками на обход регуляторных мер. «Просим вас установить персональную ответственность руководителей компаний заказчиков за сокращение доли импортной продукции в закупках, а также за факты, которые проявляют недобросовестность намерений в технической политике и закупках. От лица членов крупнейшей отраслевой ассоциации хочу особенно отметить – текущее сокращение объема рынка приведет к значительному перераспределению долей между компаниями и сокращению числа игроков. Именно в это время при поддержке государства российская промышленность может существенно увеличить свою долю на внутреннем рынке и стать драйвером развития экономики. В этот кризис возможна трансформации экономики из сырьевой в индустриальную и информационную».

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